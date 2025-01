Sciopero 25 e 26 gennaio 2025 treni: gli orari dello stop

Fine settimana di possibili disagi per chi deve prendere un treno: tra la sera di sabato 25 e la sera di domenica 26 gennaio è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore (più un altro di 8 ore) che metterà a serio rischio la circolazione ferroviaria e senza neppure la ciambella di salvataggio delle fasce di garanzia, non contemplate nei giorni festivi. Nelle prossime righe trovi tutte le informazioni sullo sciopero del 25 e 26 gennaio 2025 dei treni con gli orari dello stop.

SCIOPERO 25 E 26 GENNAIO 2025: TRENITALIA

I treni di Trenitalia potranno subire cancellazioni o variazioni dalle ore 21:00 di sabato 25 alle ore 20:59 di domenica 26 gennaio 2025. Lo sciopero potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. I convogli che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arriveranno comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale; trascorso tale periodo, potranno fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

In caso di sciopero nazionale di 24 ore che cade di domenica ma con inizio alle 21:00 del sabato, Trenitalia garantisce una lista di treni a lunga percorrenza. Invece nessun treno regionale è garantito.

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio a causa dello sciopero, possono chiedere il rimborso del biglietto fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce, e fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero per i treni regionali. In alternativa possono riprogrammare il viaggio a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.

SCIOPERO TRENI 25 – 26 GENNAIO 2025: ITALO

Anche il personale di Italo aderisce allo sciopero dei treni del 25 e 26 gennaio 2025, negli stessi orari, con conseguente rischio di modifiche e cancellazioni. Tuttavia, al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori, l’azienda ha pubblicato l’elenco dei treni garantiti.

Per maggiori informazioni si può contattare Italo Assistenza al numero a pagamento 892020.

SCIOPERO TRENI 25 E 26 GENNAIO 2025: TRENORD

Previsti disagi pure sui treni di Trenord per lo sciopero nazionale proclamato dalle ore 21:00 del 25 gennaio alle ore 20:59 del 26 gennaio 2025 dai sindacati CUB Trasporti e SGB, e dalle 21:01 del 25 alle 4:59 del 26 dal sindacato USB Lavoro Privato. Sarà coinvolto il servizio regionale, suburbano, aeroportuale e la lunga percorrenza, senza peraltro la possibilità di istituire fasce orarie di garanzia, data la giornata festiva. Sabato sera 25/1 viaggeranno regolarmente solo i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 21:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22:00.

Per quanto riguarda il servizio aeroportuale, in assenza dei treni saranno organizzati autobus tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (senza fermate intermedie) con partenza da via Paleocapa 1, e autobus tra Stabio e Malpensa Aeroporto (anche in questo caso senza fermate intermedie).

Per i servizi garantiti in caso di sciopero di altre imprese ferroviarie, consigliamo di consultare i relativi siti web.