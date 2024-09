Sciopero 20 settembre 2024 mezzi pubblici: orari e fasce

Venerdì 20 settembre 2024 diversi sindacati hanno proclamato congiuntamente uno sciopero dei trasporti pubblici locali di 24 ore a livello nazionale. Si prospetta dunque uno sciopero piuttosto impattante, e per giunta alla vigilia del weekend, solo parzialmente mitigato dall’applicazione delle fasce di garanzia previste per le astensioni organizzate nei giorni feriali. Continua a leggere per conoscere gli orari dello sciopero dei mezzi pubblici nelle principali città italiane.

SCIOPERO 20 SETTEMBRE 2024 A ROMA

A Roma lo sciopero del 20 settembre 2024 interesserà la rete Atac (compresi i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento) e le linee bus periferiche gestite da RomaTpl, ATI Autoservizi Troiani/Sap e Bis (Bus international service). Grazie alle fasce di garanzia il servizio sarà comunque regolare fino alle 8:30 e poi dalle 17:00 alle 20:00.

Nelle altre fasce orarie, quindi dalle 8:30 alle 17:00 e dalle 20:00 a fine servizio, saranno possibili stop per bus, filobus, metropolitane e ferrotranvia Termini-Centocelle. Nelle stesse ore la protesta interesserà anche le linee gestite da Cotral e Astral (bus extraurbani e ferrovie Roma-Nord e Metromare).

Tuttavia attenzione: i primi stop al servizio potranno arrivare già nella notte tra giovedì e venerdì sulle linee di bus N (notturne). Saranno invece regolari le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980. Nella notte tra venerdì e sabato, invece, le linee N saranno regolari, mentre saranno a rischio le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980.

SCIOPERO 20 SETTEMBRE 2024 A MILANO

A Milano lo sciopero dei mezzi pubblici potrebbe avere conseguenze sulle linee ATM dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 fino al termine del servizio. Di conseguenza servizio regolare da inizio servizio alle 8:45 e dalle 15:00 alle 18:00.

Possibili ripercussioni anche sul servizio della Funicolare Como-Brunate, gestita sempre da ATM, dalle 8:30 alle 16:30 e dopo le 19:30, fino al termine del servizio.

SCIOPERO 20 SETTEMBRE 2024 A BOLOGNA

Venerdì 20 settembre, a causa dello sciopero nazionale di 24 ore proclamato da varie organizzazioni sindacali, i servizi di bus Tper a Bologna e Ferrara NON saranno garantiti nelle fasce orarie dalle 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 fino a fine servizio. In particolare, non saranno garantite le corse dei bus urbani, suburbani ed extraurbani. Tuttavia, per il bacino di Bologna, le corse partiranno regolarmente dai capolinea fino alle 8:15 del mattino e fino alle 19:15 la sera.

SCIOPERO 20 SETTEMBRE 2024 A FIRENZE

Venerdì 20 settembre i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la Regione, a causa dello sciopero nazionale di 24 ore del settore autoferrotranvieri. Il servizio sarà garantito in due fasce orarie: tra le 4:15 e le 8:14 e tra le 12:30 e le 14:29. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai e impiegati lo sciopero è previsto per l’intero turno di lavoro.

La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero.

SCIOPERO 20 SETTEMBRE 2024 A NAPOLI

A Napoli lo sciopero del trasporto pubblico sarà articolato dalle ore 3:01 del 20 settembre alle ore 3.00 del 21 settembre 2024. L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità:

linee di superficie (tram, bus, filobus) : il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine;

: il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine; funicolari Mergellina, Centrale e Montesanto : ultima corsa del mattino garantita alle ore 9:20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17:00. Ultima corsa serale ore 19:50. Impianto di Chiaia chiuso: attivo il bus sostitutivo 128 che segue le fasce di garanzia delle linee di superficie.

: ultima corsa del mattino garantita alle ore 9:20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17:00. Ultima corsa serale ore 19:50. Impianto di Chiaia chiuso: attivo il bus sostitutivo 128 che segue le fasce di garanzia delle linee di superficie. metro Linea 1 : prima corsa mattinale da Piscinola ore 6:30 e da Garibaldi ore 7:10. In caso di adesione allo sciopero, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 9:10 e da Garibaldi ore 9:10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 17:00 e da Garibaldi alle ore 17:40. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola alle ore 19:30 e da Garibaldi sempre alle 19:30;

: prima corsa mattinale da Piscinola ore 6:30 e da Garibaldi ore 7:10. In caso di adesione allo sciopero, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 9:10 e da Garibaldi ore 9:10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 17:00 e da Garibaldi alle ore 17:40. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola alle ore 19:30 e da Garibaldi sempre alle 19:30; metro Linea 6: ultima corsa da Mostra alle ore 9:08 e da Municipio alle ore 9:14.

SCIOPERO 20 SETTEMBRE 2024 A BARI

Le modalità dello sciopero dei mezzi pubblici a Bari prevedono l’astensione del personale TPL aderente (conducenti, operatori di esercizio, verificatori titoli di viaggio, addetti esercizio) dalle ore 00:00 alle ore 5:29, dalle ore 8:30 alle ore 12:29 e dalle ore 15:30 alle ore 24:00.

Conseguentemente i mezzi pubblici a Bari funzioneranno regolarmente dalle 5:30 alle 8:29 e dalle 12:30 alle 15:29.

SCIOPERO 20 SETTEMBRE 2024 A PALERMO

A Palermo l’azione di sciopero della durata di 24 ore sarà articolata dalle ore 8:30 alle ore 17:30 e dalle 0re 20:30 alle ore 23:59. Saranno quindi possibili cancellazioni di corse e disservizi sull’intera rete del trasporto pubblico operata da AMAT (bus e tram) oltre che disagi, nel corso della giornata, anche per le biglietterie fisiche e per gli uffici commerciali.

Invece per le info sullo sciopero del 20 settembre settembre nelle altre città d’Italia invitiamo a consultare i rispettivi portali comunali e i siti delle aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale.