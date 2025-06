Sciopero 20 giugno 2025 TPL: orari Roma, Milano, Torino, Napoli

A meno di interventi dell’ultim’ora della Commissione di garanzia sugli scioperi o del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, o di entrambi, venerdì 20 giugno 2025 rischia di trasformarsi in una giornata terribile per i trasporti perché si accavalleranno le astensioni dal lavoro nel comparto aereo, in quello ferroviario e nel trasporto pubblico locale, nonché in autostrade e porti, nell’ambito dello sciopero generale nazionale proclamato dai sindacati di base Cub, Sgb e Usb, mentre l’agitazione di SI-Cobas riguarderà solamente i treni. Insomma, l’Italia potrebbe paralizzarsi proprio in occasione del weekend di inizio estate. Nelle righe seguenti trovate tutte le informazioni sullo sciopero del 20 giugno 2025 del TPL nelle quattro principali città italiane: Roma, Milano, Torino e Napoli.

SCIOPERO 20 GIUGNO 2025 A ROMA

Trasporto pubblico a rischio a Roma per l’agitazione nazionale di 24 ore che interesserà la rete Atac, i bus gestiti dai privati (Roma Tpl, Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis) e Cotral. Sulla rete Atac lo sciopero riguarderà anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di sub-affidamento. Pertanto dalle 8:30 alle 17:00 e dalle 20:00 a fine servizio saranno possibili stop o cancellazioni di corse su bus, filobus, tram, metro e su Termini-Centocelle, Metromare e Roma-Nord. A rischio anche il servizio sostitutivo serale della metro C.

Nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 saranno a rischio le linee N (notturne), mentre verranno assicurate le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980. Invece nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 accadrà il contrario: garantite le linee N, non garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 (comprese le linee metro) e le corse notturne delle linee 8, 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980.

Le fasce di garanzia su tutte le reti saranno attivate dall’inizio delle corse diurne fino alle 8:30 e poi dalle 17:00 alle 20:00.

SCIOPERO 20 GIUGNO 2025 A MILANO

A Milano, a causa dello sciopero del trasporto pubblico locale del 20 giugno 2025, il servizio delle linee ATM (bus, tram, metro) non sarà garantito dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 fino al termine del servizio. Anche il servizio della funicolare Como-Brunate non sarà garantito dalle 8:30 alle 16:30 e dopo le 19:30 fino al termine del servizio. Ricordiamo che il 20 giugno sciopererà anche il personale di Trenitalia ma non quello di Trenord, che si ferma invece il 16 giugno.

SCIOPERO 20 GIUGNO 2025 A TORINO

Venerdì 20 giugno il servizio di GTT nella città di Torino sarà garantito solo nelle seguenti fasce orarie:

servizio urbano, suburbano, metropolitano : dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 12:00 alle ore 15:00;

: dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 12:00 alle ore 15:00; servizio extraurbano, servizio bus cooperativo Linea 3971 (Torino Rebaudengo Fossata FS – Ceres): da inizio servizio alle ore 8:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30.

Sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito.

SCIOPERO 20 GIUGNO 2025 A NAPOLI

Per finire, l’eventuale interruzione del servizio ANM a Napoli verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità:

linee di superficie (tram, bus, filobus) : il servizio sarà garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze verranno effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprenderanno circa 30 minuti dopo la fine;

: il servizio sarà garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze verranno effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprenderanno circa 30 minuti dopo la fine; funicolari Mergellina, Centrale, Montesanto e Chiaia : ultima corsa del mattino garantita alle ore 9:20. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana delle ore 17:00, poi ultima corsa serale alle ore 19:50;

: ultima corsa del mattino garantita alle ore 9:20. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana delle ore 17:00, poi ultima corsa serale alle ore 19:50; metro Linea 1 : prima corsa mattinale da Piscinola ore 6:30 e da Garibaldi ore 7:10, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 9:10 e da Garibaldi ore 9:10. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:00 e da Garibaldi ore 17:40. L’ultima corsa pomeridiana sarà garantita da Piscinola alle ore 19:30 e da Garibaldi alle ore 19:30;

: prima corsa mattinale da Piscinola ore 6:30 e da Garibaldi ore 7:10, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 9:10 e da Garibaldi ore 9:10. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:00 e da Garibaldi ore 17:40. L’ultima corsa pomeridiana sarà garantita da Piscinola alle ore 19:30 e da Garibaldi alle ore 19:30; metro Linea 6: ultima corsa da Mostra alle ore 9:08 e da Municipio alle ore 9:14.

metro Linea 2: gestita da Trenitalia, segue gli orari dello sciopero dei treni.

Per info sullo sciopero TPL del 20 giugno nelle altre città d’Italia invitiamo a consultare i rispettivi portali comunali e i siti delle aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale.