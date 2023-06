Sciopero 16 giugno 2023 mezzi pubblici Milano e Palermo: gli orari

L’annunciato sciopero del 16 giugno 2023 dei mezzi pubblici a Milano e a Palermo rischia di rovinare il venerdì dei tanti pendolari di entrambi le città, che saranno probabilmente costretti a fare i salti mortali per andare a lavoro o tornare a casa. Sciopereranno anche i bus dell’area di Bologna gestiti da Autoguidovie. Nelle prossime righe trovate tutte le informazioni sugli orari degli scioperi e sulle fasce di garanzia.

SCIOPERO 16 GIUGNO 2023 MILANO ATM

Il sindacato AL Cobas ha proclamato uno sciopero per il 16 giugno 2023 che potrebbe avere conseguenze sulle linee ATM di Milano dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 al termine del servizio.

Le corse saranno dunque garantite solamente da inizio turno alle 8:45 e dalle 15:00 alle 18:00.

L’ultimo sciopero del personale ATM indetto unicamente da AL Cobas (risalente allo scorso 31 marzo) ha avuto un’adesione del 23%: questo significa che all’incirca potrebbe saltare una corsa su quattro. Per info in tempo reale controllate il sito, l’app o i profili social di ATM. Maggiori dettagli qui.

SCIOPERO 16 GIUGNO 2023 MILANO, LOMBARDIA E BOLOGNA DI AUTOGUIDOVIE

Sempre venerdì 16 giugno 2023 si fermeranno per uno sciopero di 24 ore indetto da Faisa-Cisal anche gli autobus della società Autoguidovie che effettuano servizio in Lombardia e nella città metropolitana di Bologna.

Ricordiamo che Autoguidovie gestisce in Lombardia le linee extraurbane delle aree di Milano Sud-Ovest, Milano Sud-Est, Pavia, Cremona e Monza Brianza e le linee urbane delle città di Voghera, Crema, Paderno Dugnano e della stessa Monza. Nell’area di Bologna gestisce invece le linee extraurbane 99, 116, 156, 157, 200, 205, 206, 211, 213, 243, 244, 247, 248 e 273.

A Milano e in Lombardia durante la giornata di sciopero potrebbero NON essere garantite tutte le corse Autoguidovie in partenza dalle 8:30 alle 14:59 e dalle 18:00 a fine servizio.

Saranno pertanto garantite solamente le corse in partenza dai capolinea da inizio servizio alle ore 8:29 e dalle ore 15:00 alle ore 17:59.

Nella città metropolitana di Bologna potrebbero NON essere garantite tutte le corse Autoguidovie in partenza dalle 8:30 alle 16:29 e dalle 19:30 a fine servizio.

Saranno di conseguenza garantite solamente le corse in partenza dai capolinea da inizio servizio alle ore 8:29 e dalle ore 16:30 alle ore 19:29.

Anche in questo caso consigliamo di controllare il sito della società Autoguidovie, e anche i profili social, per aggiornamenti last minute.

SCIOPERO 16 GIUGNO 2023 PALERMO AMAT

Infine il sindacato CUB Trasporti ha annunciato uno sciopero di 24 ore dei dipendenti della società AMAT di Palermo che gestisce il trasporto pubblico nel capoluogo siciliano. Venerdì 16 giugno le corse rischieranno di fermarsi dalle 8:30 alle 17:30 e dalle 20:30 fino a fine servizio.