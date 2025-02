Sciopero 1 marzo 2025 Amat Palermo: orari e fasce

Share on:

La giornata di sabato 1 marzo 2025 si preannuncia difficile per la circolazione a Palermo a causa dello sciopero del personale Amat, la società che gestisce il trasporto pubblico locale nel capoluogo siciliano. Si prevede tra l’altro una grande adesione trattandosi di un’agitazione proclamata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti, Ugl Autoferro, Faisa-Cisal, Cobas e Orsa Tpl, ossia la quasi totalità delle sigle sindacali. Continua a leggere per conoscere tutte le informazioni sullo sciopero Amat del 1° marzo 2025 a Palermo.

SCIOPERO 1 MARZO 2025 A PALERMO: LE MOTIVAZIONI

La protesta che porta allo sciopero del 1° marzo a Palermo è determinata dallo stop al rinnovo del contratto aziendale scaduto da oltre un decennio, situazione che i lavoratori considerano insostenibile, poiché il contratto “non solo non è stato rinnovato“, spiegano i sindacati, “ma ha anche eroso il potere d’acquisto dei dipendenti dell’Amat, creando difficoltà economiche per molte famiglie“. Le sigle sindacali contestano inoltre “turni estenuanti, condizioni di lavoro caratterizzate da stress fisico e psicologico, gestione delle risorse che è da tempo inadeguata a garantire il benessere dei dipendenti. La totale assenza di un programma di vaccinazione antinfluenzale è solo uno degli indicatori di come questa azienda stia trattando i suoi lavoratori“.

ORARO SCIOPERO AMAT 1 MARZO 2025 A PALERMO

Lo sciopero di sabato 1 marzo 2025 a Palermo fermerà il personale Amat per 8 ore, precisamente dalle ore 9:30 alle ore 17:30, causando probabili modifiche e cancellazioni alle regolari corse di autobus e tram.

L’agitazione si svolge al di fuori delle consuete fasce orarie di garanzia (5:30 – 8:30 e 17:30 – 20:30), per cui con ogni probabilità non ci saranno corse garantite. L’effettuazione delle corse dipenderà dall’effettiva adesione del personale allo sciopero. Ma, come già anticipato, essendo coinvolte diverse sigle sindacali è attesa una massiccia partecipazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Amat o telefonando al numero 091.350111, attivo 24 ore.

I PROSSIMI SCIOPERI A PALERMO

Ovviamente non finisce qui e quello del 1° marzo è solo uno dei tanti scioperi dei trasporti che sono previsti a Palermo. Ad esempio venerdì 28 febbraio si ferma per 4 ore il personale Gesap all’aeroporto Falcone e Borsellino, mentre i lavoratori Amat incroceranno nuovamente le braccia il 15 marzo per un’astensione di 4 ore indetta da Cub Trasporti. A questi vanno aggiunti gli scioperi proclamati a marzo a livello nazionale.

Se devi spostarti a Palermo senza usufruire dei mezzi pubblici, guarda come funziona il servizio taxi, specie sulla tratta da e per l’aeroporto.