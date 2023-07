Roma e Milano: orari agosto 2023 dei mezzi pubblici

Come ogni estate, anche ad agosto 2023 le grandi città rimodulano gli orari dei mezzi pubblici a seguito della minore affluenza. Minore affluenza che a dire il vero spesso non c’è (sono lontani i tempi in cui ad agosto le metropoli si svuotavano), ma quella di ridurre la frequenza di bus e metro è una prassi ormai consolidata che per il momento non si riesce a cambiare, in futuro si vedrà. Vediamo come cambiano ad agosto 2023 gli orari dei mezzi pubblici a Roma e a Milano.

ROMA: ORARIO AGOSTO 2023 BUS E TRAM

A Roma, da lunedì 31 luglio a sabato 26 agosto 2023, sulla rete di superficie (bus e tram) è in vigore la seconda fase dell’orario estivo che prevede corse meno frequenti su parecchie linee. Tutti gli orari sono disponibili nei dettagli sull’app e sul sito di Atac, selezionando linea e direzione, e anche su viaggiacon.atac.roma.it, selezionando linea, direzione e giorno. Nei giorni festivi l’orario resta invariato sull’intera rete.

L’orario estivo non viene però applicato a tutte le corse. Ad agosto 2023, infatti, NON cambiano orario le linee C2, C3, C4, C5, C7, C8, H, MA, 01, 04, 04B, 05, 05B, 06, 07, 012, 014, 020, 021, 029, 043, 046, 047, 052, 058, 062, 063, 065, 070, 071, 073, 075, 087, 089, 2, 3 bus, 3 tram, 8, 16, 19, 31, 33, 34, 46B, 50, 52, 52D, 53, 62, 64, 66, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 81, 83, 100, 106, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 128, 160, 168, 188, 200, 201, 211, 223, 228, 230, 246, 246P, 247, 280, 301, 303, 309, 311, 313, 319, 336, 338, 344, 350, 351, 412, 424, 435, 443, 446, 448, 451, 490, 495, 504, 506, 507, 508, 509, 515, 520, 542, 544, 545, 551, 556, 558, 559, 590, 649, 654, 664, 669, 671, 700, 705, 706, 708, 709, 712, 713, 718, 720, 724, 731, 762, 765, 766, 769, 773, 774, 775, 779, 781, 786, 795, 870, 871, 904, 905, 906, 910, 911, 913, 980, 981, 990, 990L, NMA, NMB, NMB1, NMC, NME, N3D, N3S, N041, N070, N075, N5, N8, N11, N46, N66, N70, N74, N90, N92, N98, N200, N201, N409, N500, N543, N551, N705, N716, N719, N781, N904, N913.

ROMA: ORARIO AGOSTO 2023 METRO A

Disagi per chi deve prendere ad agosto 203 la metro A di Roma perché il servizio sarà riprogrammato con la parziale chiusura di alcune tratte nelle giornate dall’11 al 24.

La chiusura non dipende dal periodo estivo ma serve per concludere in anticipo i lavori di rinnovo completo dei binari, e rendere completamente disponibile il servizio della metro in previsione delle prossime festività natalizie. Durante le interruzioni sarà predisposto un adeguato servizio di bus navetta. Ecco il calendario delle chiusure:

dall’11 al 13 agosto sarà interrotta la tratta Anagnina-Subaugusta e il servizio sostituito con navette bus.

sarà interrotta la tratta Anagnina-Subaugusta e il servizio sostituito con navette bus. dal 14 al 24 agosto, l’interruzione sarà tra Arco di Travertino e Ottaviano e anche in questo caso il servizio di collegamento sarà garantito dalle navette-bus.

Clicca qui per i dettagli giorno per giorno e le fermate dei bus sostitutivi.

Sino al 10 agosto, gli orari di servizio della metro A saranno i consueti in vigore dall’avvio del cantiere, e cioè dalla domenica al giovedì ultime corse alle ore 21 poi bus sostitutivi, venerdì e sabato servizio regolare con ultime corse dai capolinea all’1:30.

MILANO: ORARIO AGOSTO 2023 BUS, TRAM E METRO

A Milano, invece, dal 31 luglio al 3 settembre le linee di superficie osservano l’orario del sabato nei giorni dal lunedì al sabato, e l’orario festivo la domenica, nei giorni festivi e il 5, 12 e 19 agosto.

Similarmente, dal 7 agosto al 25 agosto le linee metropolitane M1, M2, M3 seguono l’orario del sabato nei giorni dal lunedì al sabato e l’orario festivo la domenica e nei giorni festivi. Fino al 6 agosto e dal 26 agosto al 3 settembre seguono invece il normale orario estivo.

Sulla nuova metropolitana M4 il servizio si svolge dal lunedì al giovedì, dalle 6 alle 22; e dal venerdì alla domenica, dalle 6 alle 00:30.

Infine sulla metro M5, dal 31 luglio al 25 agosto si segue l’orario del sabato nei giorni dal lunedì al sabato e l’orario festivo la domenica e nei giorni festivi.

METRO M2 MILANO: CHIUSURE STRAORDINARIE AD AGOSTO

Anche Milano, come Roma, approfitta del periodo agostano per realizzare alcuni lavori improrogabili sulla metropolitana M2 (linea verde), che comportano la parziale chiusura della tratta.

In particolare, fino al 3 settembre 2023 la diramazione di Cologno Monzese resta chiusa e i treni sono sostituiti dai bus BM2 tra Cascina Gobba e Cologno Nord per tutta la durata del servizio. Gli orari dei bus sostitutivi si possono trovare sull’app di Atm alla voce Cerca linee > Bus BM2 Cascina Gobba-Cologno, mentre le fermate sono a:

Cascina Gobba , davanti alla stazione M2;

, davanti alla stazione M2; Cologno Sud , via Papa Giovanni XXIII;

, via Papa Giovanni XXIII; Cologno Centro , via dalla Chiesa/via dall’Acqua;

, via dalla Chiesa/via dall’Acqua; Cologno Nord, davanti alla stazione M2.

Nelle ore di punta i bus viaggiano con frequenze tra i 4 e i 5 minuti dal lunedì al venerdì, e tra i 7 e gli 8 minuti il sabato. Durante il resto della giornata, i bus viaggiano con una frequenza tra i 10 e gli 11 minuti. Di domenica e festivi i bus hanno una frequenza tra i 10 e gli 11 minuti.

Sulla diramazione di Gessate della M2, anch’essa interessata da lavori in corso, i treni viaggiano normalmente tra Milano e Gessate. Solo alla fermata di Vimodrone fermano sullo stesso binario, occorre pertanto seguire la segnaletica per raggiungere il binario giusto e fare attenzione alla destinazione del treno per non sbagliare direzione.