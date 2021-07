Ritorno in Zona gialla: restrizioni negli spostamenti

Per alcune regioni si prospetta il ritorno in Zona gialla: scopriamo se ci sono restrizioni negli spostamenti e altre differenze con la Zona bianca

Dopo l’impennata di contagi da Covid-19 causata dalla variante Delta, per alcuni regioni italiane c’è il rischio di tornare in Zona gialla già da lunedì 26 luglio 2021. A meno che nel frattempo il Governo non modifichi i parametri che determinano il passaggio dalla Zona bianca alle fasce di rischio con maggiori restrizioni, ipotesi su cui peraltro si sta discutendo da alcune settimane. Allo stato attuale le regioni che rischiano di finire in ‘giallo’ sono Sardegna, Sicilia, Veneto, Lazio e Campania, ma per la conferma ufficiale occorrerà attendere questo fine settimana. Intento, nell’ipotesi di un ritorno in Zona gialla, ricordiamo quali sono le restrizioni negli spostamenti e le altre differenze con la Zona bianca.

I PARAMETRI PER IL RITORNO IN ZONA GIALLA

Attualmente tutte le regioni italiane sono in Zona bianca, ma alcune hanno numeri in peggioramento che prefigurano l’imminente ingresso in Zona gialla. Ma quali sono i parametri per il ritorno in fascia gialla? In base alle modifiche contenute nel decreto-legge n. 65 del 18 maggio 2021, una regione o provincia autonoma è costretta a lasciare la Zona bianca e a passare in Zona gialla se l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti.

Invece per restare in Zona gialla ed evitare di finire in una fascia di rischio ancor più restrittiva (arancione o rossa) è necessario che:

– l’incidenza settimanale dei contagi risulti pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;

Oppure:

– l’incidenza settimanale dei contagi sia pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti se contemporaneamente: il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti Covid-19 è uguale o inferiore al 30%; o, in alternativa, il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti Covid-19 è uguale o inferiore al 20%.

Oggi, però, con l’avanzare della campagna vaccinale che ha decisamente ridotto il rischio di ospedalizzazione, le Regioni chiedono che nello stabilire i parametri per il ritorno in fascia gialla (e superiori) non si tenga più conto del numero dei contagi ma esclusivamente dei posti letto occupati in area medica e in terapia intensiva, attualmente ancora al sotto il livello d’allerta. Nei prossimi giorni sapremo se questa richiesta sarà accolta (dal Ministero della Salute hanno già fatto sapere che sono d’accordo).

RITORNO IN ZONA GIALLA: REGOLE SUGLI SPOSTAMENTI

Poniamo però che resti tutto come adesso e che si verifichi un ritorno in Zona gialla alle attuali condizioni. Quali regole si dovrebbero rispettare nelle regioni interessate dal cambio di colore? Entrerebbero in vigore delle restrizioni particolari? Sarebbe ripristinato il coprifuoco? Ritornerebbe l’uso obbligatorio delle mascherine anche all’aperto?

In realtà non cambierebbe moltissimo perché le principali differenze tra Zona bianca e Zona gialla sono soltanto le seguenti:

– in Zona gialla l’uso della mascherina è obbligatorio anche all’aperto (a meno di trovarsi in un luogo isolato o durante lo svolgimento di attività motoria o sportiva);

– Zona gialla: c’è il limite di 4 persone al tavolo in bar e ristoranti, sia all’aperto che al chiuso, salvo che non siano tutti conviventi (in Zona bianca non c’è alcun limite);

– Zona gialla: le visite presso altre abitazioni prevedono un limite di 4 persone (in Zona bianca nessun limite);

– in Zona gialla è previsto l’accesso limitato, secondo i protocolli di sicurezza nazionali oggi vigenti, a fiere, congressi, convegni, sagre e concerti.

Viceversa in Zona gialla NON c’è il coprifuoco e NON ci sono restrizioni negli spostamenti: chi abita in Zona gialla può dunque recarsi, a qualsiasi ora, in un altro luogo, città, provincia o regione situata in fascia gialla o bianca.

Importante: con apposito decreto il Governo potrebbe stabilire regole diverse, e meno limitative, per coloro che possiedono il Green Pass (ottenibile dopo ciclo vaccinale completo, guarigione dal Covid o tampone eseguito nelle ultime 48 ore). Stay tuned!