RCA online fasulle 2025: tutte le segnalazioni aggiornate

Le frodi assicurative nel settore della RC auto continuano a rappresentare una piaga per gli automobilisti italiani. Nel 2025, il fenomeno delle polizze RCA online fasulle è peraltro segnalato in aumento, con truffatori che sfruttano la comodità dei canali digitali per offrire assicurazioni a prezzi stracciati, ma inesistenti. Secondo una recente indagine, nell’ultimo anno oltre 1,5 milioni di italiani sono stati vittime di tentativi di frode, con un danno economico stimato in 620 milioni di euro. L’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) sta intensificando i controlli, anche grazie a una collaborazione con Google, ma i consumatori devono restare vigili. Continua a leggere per scoprire come evitare le trappole e per consultare un utile link che contiene tutte le segnalazioni aggiornate di siti che vendono polizze auto fasulle.

CANALI DELLE TRUFFE RC AUTO: EMAIL, SMS E SOCIAL

I truffatori sfruttano principalmente canali digitali per raggiungere le vittime. Nel 2025, il 41,7% delle frodi avviene tramite email di phishing, seguite da finti call center (27,8%) e SMS (22,2%). Non mancano incontri in presenza (19,4%) e l’uso di app di messaggistica come WhatsApp (9,7%) o social network (6,9%). Questi siti o profili falsi spesso replicano loghi di compagnie note allo scopo di confondere gli utenti, ma mancano delle necessarie autorizzazioni. Qui ti spieghiamo come riconoscere un sito-truffa. Le offerte, spesso polizze temporanee di 5 giorni, attirano chi cerca risparmio, ma portano a conseguenze gravi come il sequestro del veicolo o sanzioni fino a 3.366 euro. Verificare l’intermediario sul sito IVASS è fondamentale.

LE VITTIME PREFERITE SONO I GIOVANI (MA NON DENUNCIANO)

Contrariamente al luogo comune, le vittime più frequenti delle polizze RCA fasulle non sono gli anziani, ma i giovani tra i 18 e i 34 anni, con percentuali di frode rispettivamente del 5,3% e 7,6%. La loro ricerca di tariffe basse, dovuta a premi più alti per neopatentati, li rende molto vulnerabili. Geograficamente, il sud Italia e le isole maggiori registrano i tassi di frode più alti, seguite dal centro. L’IVASS segnala periodicamente ‘siti fantasma’ che sono privi dei dati obbligatori per legge, come il numero di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari. Un grosso problema è rappresentato dal fatto che il 44% delle vittime non denuncia, complicando il contrasto alle frodi assicurative.

SEGNALAZIONI DI RCA ONLINE FASULLE

Per evitare frodi, è essenziale adottare alcune precauzioni. Prima di acquistare una polizza online, controlla che l’intermediario sia iscritto al RUI sul sito IVASS e diffida da offerte troppo convenienti o comunicazioni via canali non ufficiali come WhatsApp.

Ti consigliamo poi di consultare un thread del forum di SICURAUTO.IT nel quale gli utenti inseriscono tutte le segnalazioni di siti fasulli che sponsorizzano assicurazioni auto inesistenti, riportando per ciascuno di essi anche i contatti (sito web, email , numero telefonico, ecc.). Il thread viene aggiornato quasi quotidianamente, per consultarlo clicca su questo link. Ti suggeriamo anche di salvarlo nei Preferiti del tuo browser.

Se vuoi acquistare una polizza auto sul web, paga solo tramite canali tracciabili, evitando ricariche su carte prepagate (nessuna compagnia seria accetterebbe questo metodo di pagamento). In caso di polizza falsa, denuncia subito alle autorità e segnala l’accaduto all’IVASS tramite il numero verde 800.486.661 del Contact Center Consumatori, raggiungibile dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 14:30. Per chiamare dall’estero usa il numero +39 06.40414679.