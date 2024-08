La Svizzera è una classica meta turistica delle vacanze degli italiani sia d’estate che d’inverno, oltre che luogo di lavoro di molti transfrontalieri e territorio di passaggio per chi deve recarsi in Francia e in Germania. Se prevedete di andarci in auto, informatevi in anticipo su quanto costa l’autostrada in Svizzera e come si paga, in modo da farvi un’idea sui costi del viaggio. Ricordiamo che dal 2023 il Paese ha adottato la vignetta elettronica.

QUALI SONO LE AUTOSTRADE IN SVIZZERA?

Prima di capire quanto costano le autostrade in Svizzera, vediamo quali sono, dove portano e come identificarle. Nella Confederazione elvetica il sistema autostradale è composto da autostrade e da semiautostrade: le seconde si differenziano dalle prime per la velocità massima ammessa (100 km/h invece di 120 km/h), per le caratteristiche tecniche (solitamente hanno una sola corsia per senso di marcia) e per i segnali di inizio e fine. Ecco i nomi delle varie autostrade svizzere:

A1 St. Margrethen (confine con l’Austria) – St. Gallen – Winterthur – Zürich (North Ring) – Aarau – Olten – Bern – Murten – Avenches – Payerne – Estavayer-le-Lac – Yverdon-les-Bains – Lausanne – Nyon – Geneva – Bardonnex (confine con la Francia);

A2 Basel (confine con la Germania) – Olten – Luzern – Altdorf UR – Gotthard – Bellinzona – Lugano – Chiasso (confine con l’Italia);

A3 Basel (confine con la Francia) – Augst – Brugg – Zürich (West Ring) – Thalwil – Pfäffikon – Ziegelbrücke – Sargans;

A4 Thayngen / Bargen (confine con la Germania) – Schaffhausen – Winterthur – Zürich (North & West Ring) – Cham – Brunnen – Altdorf;

A5 Luterbach – Solothurn – Biel/Bienne – (Nidau) – La Neuveville – Neuchâtel – Yverdon;

A6 Lyss – Bern-Schönbühl – Thun – Spiez;

A7 Kreuzlingen (confine con la Germania) – Weinfelden – Frauenfeld – Winterthur;

A8 Hergiswil – Sarnen – (Sachseln – Brünig Pass – Brienzwiler) – Interlaken – Spiez;

A9 Vallorbe (confine con la Francia) – Chavornay / Villars-Sainte-Croix – Vevey – Sion – Sierre – (Visp) – Brig

A10 Muri bei Bern – Rüfenacht;

A12 Bern – Fribourg – Bulle – Vevey;

A13 St. Margrethen (confine con l’Austria) – Buchs SG – Sargans – Landquart – Chur – Thusis – San Bernardino – Bellinzona;

A14 Luzern – Cham – Zug – Baar;

A15 Brüttisellen – Uster – (Wetzikon) – Hinwil – Reichenburg (Zürcher Oberlandautobahn);

A16 Boncourt (confine con la Francia) – Porrentruy – Delémont – Moutier – Biel/Bienne (Transjurane);

A17 Näfels – Niederurnen;

A18 Basel – Reinach BL;

A20 Le Locle – La Chaux-de-Fonds – Neuchâtel – Ins;

A21 Bypass Martigny;

A22 Pratteln – Sissach;

A23 Müllheim – Eschikofen – (Weinfelden – Amriswil) – Arbon – Rorschach (Bodensee-Thurtalstrasse);

A24 Mendrisio – Stabio;

A25 Herisau – Gossau SG;

A50 Rheinsfelden ZH – Glattfelden (bypass Glattfelden);

A51 Bülach – Zürich Airport – Zürich-North (Flughafenautobahn);

A52 Zumikon – Hinwil (Forchstrasse).

I cartelli stradali che riguardano le autostrade sono di colore verde, esattamente come in Italia. In Svizzera le autostrade vengono chiamate autobahnen in tedesco, autoroutes in francese, autostrade in italiano e autostradas in lingua romanda. Le semiautostrade vengono invece chiamate autostrassen in tedesco, semi-autoroutes in francese, semiautostrade in italiano e autovias in lingua romanda.

LA VIGNETTA SVIZZERA

La Svizzera è stata il primo Paese in Europa a introdurre nel 1984 la vignetta autostradale. Con questo pedaggio autostradale ‘fisso’, gli automobilisti pagano una tassa per l’utilizzo della maggior parte delle autostrade e delle semiautostrade svizzere, a prescindere dai km percorsi. La vignetta è disponibile come adesivo e, dal 1° agosto 2023, in versione digitale. I proprietari di veicoli sono quindi liberi di scegliere se utilizzare la versione adesiva (da applicare sul parabrezza) o quella elettronica.

Il vantaggio della vignetta elettronica è che è legata alla targa, e non al veicolo, come nel caso della vignetta tradizionale. Pertanto, se si dovesse cambiare veicolo o danneggiare il parabrezza, non sarà necessario acquistare una nuova vignetta.

Il pagamento della vignetta è obbligatorio per auto, moto, furgoni e camper, ma anche per rimorchi fino a 3,5 tonnellate. Anche i veicoli d’epoca sono soggetti alla vignetta. Invece i veicoli pesanti (a partire da 3,5 tonnellate) pagano il pedaggio attraverso una tassa per i veicoli pesanti.

QUANTO COSTA L’AUTOSTRADA IN SVIZZERA?

Il costo di una vignetta annuale in Svizzera è di 40,00 franchi svizzeri (circa 42 euro), sia per quella adesiva sia per quella elettronica. La vignetta è valida dalla data di acquisto al 31 gennaio dell’anno successivo (ad esempio quella del 2024 è valida fino al 31 gennaio 2025). Dopo un massimo di 13 mesi, deve essere sostituita con la nuova vignetta. Non esistono vignette autostradali giornaliere, settimanali o mensili, c’è solo quella annuale.

Dove acquistare la vignetta autostradale svizzera? Nel Paese elvetico si può comprare la vignetta adesiva nelle stazioni di servizio, negli uffici postali e presso gli uffici doganali alle frontiere. È possibile anche acquistarla online sul sito della Posta svizzera.

All’estero si può acquistare in alcuni punti vendita già prima di passare la frontiera.

La vignetta elettronica può essere invece acquistata tramite il sito www.e-vignette.ch nel portale Via dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

Attenzione: chi transita sulle tratte con obbligo di vignetta senza esserne in possesso, può essere soggetto a una multa di 200,00 franchi svizzeri.