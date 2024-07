Con questo articolo su quanto costa l’autostrada in Francia (e come si paga) inauguriamo una serie di guide per l’estate 2024 per chi deve guidare all’estero, considerando i Paesi più facilmente raggiungibili dall’Italia con la macchina. La Francia è sicuramente tra questi, con tanti italiani che nel periodo delle vacanze si recano in auto in Costa Azzurra, in Provenza e in altri posti bellissimi della nazione d’Oltralpe. Se devi andare in Francia ma non sai come funziona il pagamento dell’autostrada, continua a leggere per trovare tutte le informazioni.

LA RETE DI AUTOSTRADE IN FRANCIA

Le autostrade francesi (autoroute) coprono un’estensione di circa 11.880 km e su di esse vige un limite di velocità di 130 km/h, diminuito a 110 km/h in caso di avverse condizioni meteorologiche e a 50 km/h se c’è nebbia fitta oppure neve o ghiaccio. Esattamente come in Italia sono soggette al pagamento di un pedaggio calcolato per le singole tratte, senza utilizzo di vignette. Rispetto a noi cambia però il colore dei cartelli autostradali: in Italia è il verde, in Francia è il blu.

Le varie tratte autostradali sono sempre contrassegnate dalla lettera A seguita da un numero. Indicativamente le autostrade numerate da A1 ad A29 si trovano nel nord della Francia, compresa la zona di Parigi, quelle fino ad A39 nella parte orientale, quelle fino ad A49 vicino alle Alpi, le autostrade fino ad A59 si trovano nel sud-est, vicino alla Costa Azzurra, quelle fino ad A69 si trovano a sud, quelle fino ad A79 si trovano nella parte centrale e infine le autostrade fino ad A89 sono nella Francia occidentale.

QUANTO COSTA L’AUTOSTRADA IN FRANCIA

Alla domanda quanto costa l’autostrada in Francia non si può rispondere in modo univoco perché i prezzi variano da tratta a tratta in base alle tariffe stabilite dai singoli gestori, come del resto avviene in Italia. La previsione media è di pagare poco meno di 10 centesimi al km, anche se alcuni percorsi possono costare fino a 21 euro per 100 km. Per avere una stima del pedaggio, consigliamo utilizzare il tool ufficiale delle autostrade francesi, selezionando prima l’autostrada che si deve percorrere e indicando poi il punto di partenza e quello di arrivo.

Ovviamente i veicoli non pagano tutti le stesse tariffe ma a seconda alla classe d’appartenenza. Quelle riconosciute in Francia sono:

Classe 1 : veicoli leggeri con e senza rimorchio, alti massimo 2 metri e di peso inferiore a 3,5 tonnellate;

: veicoli leggeri con e senza rimorchio, alti massimo 2 metri e di peso inferiore a 3,5 tonnellate; Classe 2 : veicoli medi con e senza rimorchio, alti tra 2 e 3 metri e di peso inferiore a 3,5 tonnellate;

: veicoli medi con e senza rimorchio, alti tra 2 e 3 metri e di peso inferiore a 3,5 tonnellate; Classe 3 : autovetture, autobus e autocarri a due assi, di altezza superiore a 3 metri e di peso superiore a 3,5 tonnellate;

: autovetture, autobus e autocarri a due assi, di altezza superiore a 3 metri e di peso superiore a 3,5 tonnellate; Classe 4 : autobus o autocarri a tre o più assi, di altezza superiore a 3 metri e di peso superiore a 3,5 tonnellate (veicolo trainante);

: autobus o autocarri a tre o più assi, di altezza superiore a 3 metri e di peso superiore a 3,5 tonnellate (veicolo trainante); Classe 5: moto, sidecar, tricicli e quadricicli a motore.

Clicca qui per ulteriori informazioni sulla classe dei veicoli.

COME SI PAGA L’AUTOSTRADA IN FRANCIA

In Francia l’autostrada si paga in uscita ai caselli, con contanti o carte di credito/debito, oppure all’ingresso con i sistemi di telepedaggio, nei varchi contraddistinti dalla lettera T (Télépéage). Chi è cliente Telepass in Italia può attivare il Telepass Europeo che consente di usare il dispositivo anche in Croazia, Francia, Spagna e Portogallo. Da circa un paio di anni in Francia ci sono anche alcune autostrade (poche, per la verità) che prevedono il pagamento del pedaggio attraverso il sistema free-flow, con lettura del numero di targa e pagamento online entro i successivi 3 giorni.

Ricordiamo infine che in Francia alcune tratte autostradali sono gratuite, ad esempio in Alsazia e Lorena e, per buona parte, anche in Bretagna. Gratis è anche la tratta della A75 tra Clermont-Ferrand e Montpellier.

Cliccando sui seguenti link ci sono altre informazioni sulle autostrade francesi: calcolo dei tempi di percorrenza, traffico in tempo reale, previsioni del traffico, previsioni meteo, webcam, pianificazione del viaggio.