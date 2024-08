Anche l’Austria, come la Svizzera, è una classica meta turistica delle vacanze degli italiani sia d’estate che d’inverno, oltre che luogo di passaggio per chi deve recarsi in Germania. Se prevedete di andarci in auto, informatevi in anticipo su quanto costa l’autostrada in Austria e come si paga, in modo da farvi un’idea sui costi del viaggio. Il Paese con capitale Vienna utilizza il sistema della vignetta, disponibile anche in formato digitale.

QUALI SONO LE AUTOSTRADE IN AUSTRIA?

Prima di capire quanto costano le autostrade in Austria, vediamo quali sono, dove portano e come identificarle. Il sistema autostradale austriaco si sviluppa per circa 1.677 km ed è caratterizzato da un limite massimo di velocità di 130 km/h. In Austria le autostrade sono contrassegnate dalla lettera A seguita da un numero. Esiste anche una rete di superstrade contrassegnate dalla lettera S e anch’esse con obbligo di vignetta, ma con velocità massima limitata a 100 km/h. Ecco i nomi delle varie autostrade austriache:

A1 West Autobahn: Vienna – Linz – Salisburgo – Walserberg – confine tedesco;

A2 Süd Autobahn: Vienna – Wiener Neustadt – Graz – Klagenfurt am Wörthersee – Villach – Arnoldstein – confine italiano;

A3 Südost Autobahn: Guntramsdorf (A2) – Eisenstadt;

A4 Ost Autobahn: Vienna – confine ungherese;

A5 Nord Autobahn: Vienna – confine ceco;

A6 Nordost Autobahn: Bruckneudorf – Kittsee – confine slovacco;

A7 Mühlkreis Autobahn: Linz – Unterweitersdorf;

A8 Innkreis Autobahn: Svincolo Voralpenkreuz (A1/A9) – Wels – Suben – confine tedesco;

A9 Pyhrn Autobahn: Svincolo Voralpenkreuz (A1/A8) – Graz – Spielfeld – confine sloveno;

A10 Tauern Autobahn: Salisburgo – Villach;

A11 Karawanken Autobahn: Villach – Traforo delle Caravanche – confine sloveno;

A12 Inntal Autobahn: Confine tedesco – Kufstein – Innsbruck – Landeck;

A13 Brenner Autobahn: Innsbruck – Brennero – confine italiano;

A14 Rheintal/Walgau Autobahn: Confine tedesco – Bregenz – Feldkirch – Bludenz;

A21 Wiener Außenring Autobahn: Tangenziale Sud di Vienna (collegamento tra A1 e A2);

A22 Donauufer Autobahn: Vienna – Korneuburg – Stockerau;

A23 Autobahn Südosttangente Wien: Vienna (collegamento tra A2, A4 e A22);

A25 Welser Autobahn: Wels (collegamento tra A1 e A8);

A26 Linzer Autobahn (pianificata): Linz.

I cartelli stradali che riguardano le autostrade sono su sfondo blu, mentre solo quelli relativi alle aree di servizio hanno sfondo verde. In Austria le autostrade vengono chiamate autobahnen (ufficialmente Bundesstraßen A -Bundesautobahnen), mentre le superstrade sono denominate Schnellstraßen o Autostraßen.

LA VIGNETTA AUSTRIACA

Se si circola sulle autostrade e superstrade austriache con veicoli fino a 3,5 t è necessario munirsi di vignetta, ad eccezione di sei tratte (sezioni) dove si deve pagare il percorso a pedaggio. Nella mappa in basso le autostrade e superstrade contrassegnate in arancione hanno bisogno delle vignetta, mentre le sezioni contrassegnate in verde sono a pedaggio.

La vignetta è un bollino autoadesivo di colore giallo che deve essere convalidato dal punto vendita e incollato, ben visibile, sul parabrezza del veicolo in modo da essere facilmente controllabile dall’esterno, prima di imboccare un tratto autostradale per il quale è obbligatorio. La parte inferiore della vignetta (talloncino) non deve essere incollata, ma conservata con cura. La sola esposizione della vignetta senza incollarla comporta, in caso di controllo, una sanzione pecuniaria, come se il contrassegno non fosse stato acquistato.

Se si viaggia con un veicolo che traina una roulotte o un carrello, è sufficiente esporre un solo contrassegno autostradale sul veicolo trainante. È inoltre possibile acquistare la vignetta in modalità digitale.

QUANTO COSTA L’AUTOSTRADA IN AUSTRIA?

Il costo di una vignetta annuale in Austria cambia in base alla durata:

annuale: 96,40 euro;

2 mesi: 28,90 euro;

10 giorni: 11,5 euro;

giornaliera (solo in formato digitale): 8,60 euro.

Questi invece i prezzi per le moto:

annuale: 38,50 euro;

2 mesi: 11,50 euro;

10 giorni: 4,60 euro;

giornaliera (solo in formato digitale): 3,40 euro.

Dove acquistare la vignetta autostradale austriaca? Per acquistarla in formato digitale usare questo link. In Italia la vignetta in formato cartaceo è in vendita in buona parte degli Automobile Club provinciali del nord e centro Italia. Maggiori informazioni qui.

La multa per chi utilizza le autostrade e le superstrade austriache con un veicolo sprovvisto di vignetta va da 300 a 3.000 euro.