Offerte auto con rottamazione: novembre 2021

Le offerte auto con rottamazione di novembre 2021: ottime opportunità per acquistare una vettura ottenendo uno sconto sul prezzo di listino

Gli italiani guardano sempre con maggiore interesse alle offerte auto con rottamazione, che hanno un duplice vantaggio: consentono di ottenere uno sconto sul prezzo di listino del veicolo acquistato dando un’auto da rottamare; eliminano dalla circolazione vecchi veicoli inquinanti contribuendo a ringiovanire il parco auto in Italia, che com’è noto è tra i più datati d’Europa. A novembre 2021 ci sono sia gli incentivi statali con rottamazione, ancora disponibili per la fascia 61-135 g/km, che le offerte di diverse case automobilistiche. Scopriamo quelle più convenienti.

OFFERTE AUTO CON ROTTAMAZIONE: INCENTIVI STATALI 2021

Il Governo ha rifinanziato di recente l’Ecobonus per l’acquisto di auto nuove e, per la prima volta, anche usate (tutti i dettagli qui). Di seguito i contributi vincolati alla contestuale rottamazione di un veicolo della stessa categoria di quello acquistato, pre Euro 6, immatricolato prima dell’1 gennaio 2011 (o comunque da almeno 10 anni) e intestato da almeno 12 mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei suoi familiari conviventi. Purtroppo gli incentivi per le auto elettriche e ibride plug-in (fascia di emissioni 0-60 g/km) sono già terminati. Restano quelli per le auto 61-135 g/km di CO2 e per l’usato.

– Incentivo di 1.500 euro (+ 2.000 del rivenditore) per chi acquista, entro il 31 dicembre 2021, un’auto nuova con emissioni di CO2 da 61 a 135 g/km, con rottamazione;

– Incentivo di 2.000 euro per chi acquista, entro il 31 dicembre 2021, un’auto usata con emissioni di CO2 da 0 a 60 g/km, con rottamazione;

– Un incentivo di 1.000 euro per chi acquista, entro il 31 dicembre 2021, un’auto usata con emissioni di CO2 da 61 a 90 g/km, con rottamazione;

– Incentivo di 750 euro per chi acquista, entro il 31 dicembre 2021, un’auto usata con emissioni di CO2 da 91 a 160 g/km, con rottamazione.

OFFERTE AUTO CON ROTTAMAZIONE NOVEMBRE 2021 DELLE CASE AUTOMOBILISTICHE

Fiat: 500 ibrida o GPL, 500 elettrica, 500L e 500X benzina o diesel, nuova Tipo (anche City Cross e SW) e nuova Panda ibrida, GPL e a metano, tutte in offerta fino al 30 novembre 2021 in caso di rottamazione.

Honda: in promozione la nuova Honda HR-V E:HEV Full Hybrid da 26.400 euro con 4.500 euro di Hybrid Bonus Honda e incentivi Statali in caso di rottamazione. Honda E a partire da 26.400 euro grazie a e-Bonus Honda ed ecoincentivi statali in caso di rottamazione fino a 10.000 euro. La Honda Jazz Full Hybrid da 17.750 euro con Hybrid Bonus Honda e incentivi statali fino a 5.000 euro in caso di rottamazione. Nuova Honda CR-V Hybrid a partire da 31.150 euro con Hybrid Bonus Honda fino a 6.000 euro con qualunque usato. Infine Honda Civic by Technology a partire da 21.900 euro grazie al Bonus Usato/Rottamazione Honda fino a 4.800 euro in caso di ritiro usato o rottamazione.

Hyundai: a novembre 2021 con Hyundai gli incentivi statali valgono il doppio. I modelli in promozione sono la nuova i10 (anche GPL), le nuove i20, i20 Hybrid, BOSE Hybrid e Techline, le nuove i30 Hybrid e i30 N Line e le nuove Kona Hybrid e Kona Hybrid 48V XTECH. Inoltre chi già possiede un’auto della casa sudcoreana può richiedere un voucher per vantaggi aggiuntivi sulla promo del valore fino a 1.500 euro.

Lancia: in promozione nuova Ypsilon Hybrid Ecochic da 9.950 euro oltre oneri finanziari, anziché 11.450 euro, con finanziamento e rottamazione; nuova Ypsilon Ecochic GPL da 11.400 euro oltre oneri finanziari, anziché 12.900 euro, con finanziamento e rottamazione; nuova Ypsilon Ecochic Metano da 12.800 euro oltre oneri finanziari, anziché 14.300 euro, con finanziamento e rottamazione.

Nissan: fino al 30 novembre 2021 offerte Nissan con Ecoincentivi, Intelligent Buy e rottamazione destinate a chi acquista i modelli Micra IG-T 92 Acenta, Micra ECO Acenta e Juke N-Connecta DIG-T 114, solo con Intelligent Buy e rottamazione per chi acquista Juke N-Connecta DIG-T 114, Juke Tekna DIG-T 114 e Qashqai N-Connecta mild hybrid 140 CV.

Peugeot: offerte con rottamazione su quasi tutta la gamma, anche 100% elettrica e plug-in hybrid.

Renault: offerte auto con rottamazione o permuta auto su Twingo, Twingo E-Tech Electric, Clio, Clio GPL, Clio E-Tech Hybrid, Captur GPL, Captur E-Tech Hybrid, Captur E-Tech plug-in hybrid, Ankara E-Tech Hybrid, Arkana E-Tech hybrid, Kadjar, Koleos, Megane E-Tech plug-in hybrid, Megane Sporter, Megane Sporter E-Tech plug-in hybrid, Scenic, Grand Scenic e Zoe E-Tech electric.

Toyota: in questo momento Toyota ha 49 promozioni attive, tutte con ricchi sconti in caso di rottamazione dell’usato. In offerta anche la gamma Hybrid e le auto per neopatentati.

Volkswagen: è possibile approfittare del contributo statale fino a 1.500 euro, con obbligo di rottamazione, per vetture con emissioni di CO2 61-135 g/km. I modelli Volkswagen che accedono agli ecoincentivi sono nuova Up! move up! 5 porte 1.0 benzina 65 CV, nuova eco Up! eco move up! 1.0 metano 68 CV, nuova Polo 1.0 EVO 80 CV, T‑Cross 1.0 TSI Style 95 CV, Golf 8 eTSI 1.0 EVO Life DSG 110 CV, Golf 8 Variant eTSI 1.0 EVO ACT Life 110 CV DSG, nuova Passat Variant Business 2.0 TDI 150 CV DSG e molti altri.

Trovate maggiori dettagli e altre offerte auto con rottamazione a novembre 2021 nei siti ufficiali delle varie case automobilistiche.