Le offerte auto con rottamazione di marzo 2022: ottime opportunità per acquistare una vettura ottenendo uno sconto sul prezzo di listino

Gli italiani guardano sempre con maggiore interesse alle offerte auto con rottamazione, che hanno un duplice vantaggio: consentono di ottenere uno sconto sul prezzo di listino del veicolo acquistato dando un’auto da rottamare; eliminano dalla circolazione vecchi veicoli inquinanti contribuendo a ringiovanire il parco auto in Italia, che com’è noto è tra i più datati d’Europa. A marzo 2022 non ci sono ancora gli incentivi statali con rottamazione, anche se l’Ecobonus sta per essere rinnovato, ma sono disponibili le offerte delle case automobilistiche. Scopriamo quelle più convenienti.

Aggiornamento del 1° marzo 2022 con le nuove offerte auto con rottamazione disponibili nel mese di marzo.

OFFERTE AUTO CON ROTTAMAZIONE: INCENTIVI STATALI E REGIONALI

Come detto, nonostante le attese il Governo non ha ancora rifinanziato l’Ecobonus auto per l’anno 2022, anche se c’è la promessa di farlo a breve. In effetti una scelta di diverso tipo rischierebbe di dare il colpo di grazia a un comparto che ha sofferto più di tanti altri gli effetti della pandemia (i dati sulle vendite sono molto chiari). Inoltre non prevedendo alcun incentivo anche per le auto elettriche e ibride si stroncherebbe sul nascere la buona crescita dei veicoli ecologici registratasi nel 2021. Per fortuna alcune regioni (e altre seguiranno nelle prossime settimane o mesi) si stanno lodevolmente sostituendo allo Stato prevedendo incentivi auto a livello locale con contestuale rottamazione di mezzi inquinanti.

OFFERTE AUTO CON ROTTAMAZIONE MARZO 2022 DELLE CASE AUTOMOBILISTICHE

Fiat: 500 ibrida o GPL, 500L e 500X benzina o diesel; nuova Tipo (anche City Cross e SW); nuova Panda ibrida, GPL e 4×4: tutte in offerta fino al 31 marzo 2022 in caso di rottamazione.

Ford: offerte valide in caso di acquisto tramite finanziamento Ford Credit, e a fronte del ritiro per rottamazione o permuta di una vettura immatricolata entro il 31/12/2012, su tutta la gamma della nuova Fiesta.

Honda: in promozione la nuova Honda HR-V E:HEV Full Hybrid da 28.300 euro con 3.000 euro di Hybrid Bonus Honda in caso di permuta o rottamazione; Honda E a partire da 32.400 euro con 4.000 euro di e-Bonus Honda; la Honda Jazz Full Hybrid da 19.550 euro con Hybrid Bonus Honda in caso di permuta o rottamazione; Nuova Honda CR-V Hybrid a partire da 31.350 euro con Hybrid Bonus Honda offerto dalle concessionarie Honda; infine Honda Civic by Technology a partire da 22.200 euro con 4.500 euro di Bonus Honda offerto dalle concessionarie Honda.

Hyundai: a marzo 2022 c’è ancora la maxi rottamazione Hyundai con vantaggi fino a 10.150 euro. I modelli in promozione sono la nuova i10; la nuova i20 Hybrid; la nuova Bayon; la nuova i30 N-Line Hybrid; le nuove Kona Hybrid e Kona Hybrid 48V XTech e XTech City.

Lancia: in promozione nuova Ypsilon Gold Hybrid a 13.200 euro oltre oneri finanziari, anziché 14.700 euro, con finanziamento e permuta o rottamazione; nuova Ypsilon Silver Hybrid da 11.950 euro oltre oneri finanziari, anziché 13.450 euro, con finanziamento e permuta o rottamazione; nuova Ypsilon Alberta Ferretti da 13.950 euro oltre oneri finanziari, anziché 15.450 euro, con finanziamento e permuta o rottamazione.

Nissan: fino al 31 marzo 2022 offerte Nissan con Intelligent Buy e in caso di permuta o rottamazione destinate a chi acquista il modello Qashqai N-Style mild hybrid 140 CV.

Opel: a marzo 2022 offerte su Corsa e Corsa-e; nuova Astra 5 porte e Plug-in Hybrid; Crossland; nuovo Grandland e Grandland Plug-in Hybrid; Mokka e Mokka-e; Insignia Grand Sport; Combo E-Life; Zafira E-Life. Tutte valide solo in caso applicazione Speciale Voucher online con permuta o rottamazione auto presso i concessionari aderenti.

Renault: offerte auto con rottamazione o permuta auto su Twingo, Twingo E-Tech Electric, Clio, Clio GPL, Clio E-Tech Hybrid, Captur GPL, Captur E-Tech Hybrid, Captur E-Tech plug-in hybrid, Arkana E-Tech Hybrid, Arkana E-Tech hybrid, Kadjar, Koleos, Megane E-Tech plug-in hybrid, Megane Sporter, Megane Sporter E-Tech plug-in hybrid, Scenic, Grand Scenic e Zoe E-Tech electric.

Suzuki: in offerta fino al 31 marzo 2022 Vitara, Across Plug-In e Swace in caso di permuta o rottamazione, o sola rottamazione, presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa.

Toyota: in questo momento Toyota ha 62 promozioni attive, tutte con ricchi sconti in caso di rottamazione dell’usato. In offerta anche la gamma Hybrid e le auto per neopatentati.

Trovate maggiori dettagli e altre offerte auto con rottamazione a marzo 2022 nei siti ufficiali delle varie case automobilistiche.