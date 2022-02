Le offerte auto con rottamazione di febbraio 2022: ottime opportunità per acquistare una vettura ottenendo uno sconto sul prezzo di listino

Gli italiani guardano sempre con maggiore interesse alle offerte auto con rottamazione, che hanno un duplice vantaggio: consentono di ottenere uno sconto sul prezzo di listino del veicolo acquistato dando un’auto da rottamare; eliminano dalla circolazione vecchi veicoli inquinanti contribuendo a ringiovanire il parco auto in Italia, che com’è noto è tra i più datati d’Europa. A febbraio 2022 non ci sono più gli incentivi statali con rottamazione (ce ne sono però alcuni a livello regionale), visto che per adesso l’Ecobonus non è stato rinnovato, ma sono disponibili le offerte delle case automobilistiche. Scopriamo quelle più convenienti.

Aggiornamento del 3 febbraio 2022 con le nuove offerte auto con rottamazione disponibili nel mese di febbraio.

OFFERTE AUTO CON ROTTAMAZIONE: INCENTIVI STATALI E REGIONALI

Come detto, nonostante le attese il Governo ha scelto di non rifinanziare l’Ecobonus auto per l’anno 2022, almeno per il momento, scelta che ha diverse motivazioni, non tutte condivisibili, e che le associazioni di settore hanno definito ‘miope’ perché rischia di dare il colpo di grazia a un comparto che ha sofferto più di tanti altri gli effetti della pandemia (i dati sulle vendite sono molto chiari). Inoltre non prevedendo alcun incentivo anche per le auto elettriche e ibride si stroncherà sul nascere la buona crescita dei veicoli ecologici registratasi nell’ultimo anno. Per fortuna alcune regioni (e altre seguiranno nelle prossime settimane o mesi) si stanno lodevolmente sostituendo allo Stato prevedendo incentivi auto a livello locale con contestuale rottamazione di mezzi inquinanti.

OFFERTE AUTO CON ROTTAMAZIONE FEBBRAIO 2022 DELLE CASE AUTOMOBILISTICHE

Fiat: 500 ibrida o GPL, 500L e 500X benzina o diesel, nuova Tipo (anche City Cross e SW) e nuova Panda ibrida, GPL e 4×4, tutte in offerta fino al 28 febbraio 2022 in caso di rottamazione.

Honda: in promozione la nuova Honda HR-V E:HEV Full Hybrid da 28.300 euro con 3.000 euro di Hybrid Bonus Honda in caso di permuta o rottamazione; Honda E a partire da 32.400 euro con 4.000 euro di e-Bonus Honda; la Honda Jazz Full Hybrid da 19.550 euro con Hybrid Bonus Honda in caso di permuta o rottamazione; Nuova Honda CR-V Hybrid a partire da 31.350 euro con Hybrid Bonus Honda offerto dalle concessionarie Honda; infine Honda Civic by Technology a partire da 22.200 euro con 4.500 euro di Bonus Honda offerto dalle concessionarie Honda.

Hyundai: a febbraio 2022 c’è ancora la maxi rottamazione Hyundai con vantaggi fino a 9.150 euro. I modelli in promozione sono la nuova i10 (anche GPL);, le nuove i20, i20 Hybrid, BOSE Hybrid e Techline; la nuova Bayon; le nuove Kona Hybrid e Kona Hybrid 48V XTech, XTech City, XLine ed Electric Xline.

Lancia: in promozione nuova Ypsilon Gold Hybrid a 13.200 euro oltre oneri finanziari, anziché 14.700 euro, con finanziamento e permuta o rottamazione; nuova Ypsilon Silver Hybrid da 11.950 euro oltre oneri finanziari, anziché 13.450 euro, con finanziamento e permuta o rottamazione; nuova Ypsilon Alberta Ferretti da 13.950 euro oltre oneri finanziari, anziché 15.450 euro, con finanziamento e permuta o rottamazione.

Nissan: fino al 28 febbraio 2022 offerte Nissan con Intelligent Buy e in caso di permuta o rottamazione destinate a chi acquista il modello Qashqai N-Style mild hybrid 140 CV.

Renault: offerte auto con rottamazione o permuta auto su Twingo, Twingo E-Tech Electric, Clio, Clio GPL, Clio E-Tech Hybrid, Captur GPL, Captur E-Tech Hybrid, Captur E-Tech plug-in hybrid, Arkana E-Tech Hybrid, Arkana E-Tech hybrid, Kadjar, Koleos, Megane E-Tech plug-in hybrid, Megane Sporter, Megane Sporter E-Tech plug-in hybrid, Scenic, Grand Scenic e Zoe E-Tech electric.

Toyota: in questo momento Toyota ha 54 promozioni attive, tutte con ricchi sconti in caso di rottamazione dell’usato. In offerta anche la gamma Hybrid e le auto per neopatentati.

Trovate maggiori dettagli e altre offerte auto con rottamazione a febbraio 2022 nei siti ufficiali delle varie case automobilistiche.