Offerte auto con rottamazione: dicembre 2021

Le offerte auto con rottamazione di dicembre 2021: ottime opportunità per acquistare una vettura ottenendo uno sconto sul prezzo di listino

Gli italiani guardano sempre con maggiore interesse alle offerte auto con rottamazione, che hanno un duplice vantaggio: consentono di ottenere uno sconto sul prezzo di listino del veicolo acquistato dando un’auto da rottamare; eliminano dalla circolazione vecchi veicoli inquinanti contribuendo a ringiovanire il parco auto in Italia, che com’è noto è tra i più datati d’Europa. A dicembre 2021 ci sono sia gli incentivi statali con rottamazione, ancora disponibili però solo per l’usato, che le offerte di diverse case automobilistiche. Scopriamo quelle più convenienti.

Aggiornamento del 29 novembre 2021 con le nuove offerte auto con rottamazione disponibili nel mese di dicembre.

OFFERTE AUTO CON ROTTAMAZIONE: INCENTIVI STATALI 2021

A fine ottobre il Governo aveva rifinanziato l’Ecobonus per l’acquisto di auto nuove, ecologiche e non, tuttavia i nuovi fondi sono finiti in un amen e a un mese dal termine dell’agevolazione, in attesa di sapere se sarà prorogata al 2022, sono rimasti disponibili solo gli incentivi per l’usato (tutti i dettagli qui). Ricordiamo che i contributi per le auto usate sono vincolati alla contestuale rottamazione di un veicolo della stessa categoria di quello acquistato (M1), immatricolato prima dell’1 gennaio 2011 (o comunque da almeno 10 anni) e intestato da almeno 12 mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei suoi familiari conviventi. Ecco i dettagli dei contributi:

– Incentivo di 2.000 euro per chi acquista, entro il 31 dicembre 2021, un’auto usata con emissioni di CO2 da 0 a 60 g/km, con rottamazione;

– Un incentivo di 1.000 euro per chi acquista, entro il 31 dicembre 2021, un’auto usata con emissioni di CO2 da 61 a 90 g/km, con rottamazione;

– Incentivo di 750 euro per chi acquista, entro il 31 dicembre 2021, un’auto usata con emissioni di CO2 da 91 a 160 g/km, con rottamazione.

OFFERTE AUTO CON ROTTAMAZIONE DICEMBRE 2021 DELLE CASE AUTOMOBILISTICHE

Fiat: 500 ibrida o GPL, 500 elettrica, 500L e 500X benzina o diesel, nuova Tipo (anche City Cross e SW) e nuova Panda ibrida, GPL e 4×4, tutte in offerta fino al 31 dicembre 2021 in caso di rottamazione.

Honda: in promozione la nuova Honda HR-V E:HEV Full Hybrid da 27.900 euro con 3.000 euro di Hybrid Bonus Honda in caso di permuta. Honda E a partire da 26.400 euro grazie a e-Bonus Honda ed ecoincentivi statali in caso di rottamazione fino a 10.000 euro. La Honda Jazz Full Hybrid da 19.250 euro con Hybrid Bonus Honda in caso di permita. Nuova Honda CR-V Hybrid a partire da 31.150 euro con Hybrid Bonus Honda fino a 6.000 euro con qualunque usato. Infine Honda Civic by Technology a partire da 21.900 euro grazie al Bonus Usato/Rottamazione Honda fino a 4.800 euro in caso di ritiro usato o rottamazione.

Hyundai: a dicembre 2021 scatta la maxi rottamazione Hyundai con vantaggi fino a 9.150 euro. I modelli in promozione sono la nuova i10 (anche GPL), le nuove i20, i20 Hybrid, BOSE Hybrid e Techline, la nuova Bayon e le nuove Kona Hybrid e Kona Hybrid 48V XTech, XTech City, XLine ed Electric Xline. Inoltre chi già possiede un’auto della casa sudcoreana può richiedere un voucher per vantaggi aggiuntivi sulla promo del valore fino a 1.500 euro.

Lancia: in promozione nuova Ypsilon Hybrid Ecochic da 11.950 euro oltre oneri finanziari, anziché 13.450 euro, con finanziamento e rottamazione; nuova Ypsilon Ecochic GPL da 13.400 euro oltre oneri finanziari, anziché 14.900 euro, con finanziamento e rottamazione; nuova Ypsilon Ecochic Metano da 14.800 euro oltre oneri finanziari, anziché 16.300 euro, con finanziamento e rottamazione.

Nissan: fino al 31 dicembre 2021 offerte Nissan con Intelligent Buy e in caso di permuta o rottamazione destinate a chi acquista i modelli Micra IG-T 92 Acenta, Micra ECO Acenta, Juke N-Connecta DIG-T 114, Juke N-Design DIG-T 114 e Juke Tekna DIG-T 114, solo con permuta o rottamazione a chi acquista Qashqai N-Connecta mild hybrid 140 CV.

Peugeot: offerte con rottamazione su quasi tutta la gamma, anche 100% elettrica e plug-in hybrid.

Renault: offerte auto con rottamazione o permuta auto su Twingo, Twingo E-Tech Electric, Clio, Clio GPL, Clio E-Tech Hybrid, Captur GPL, Captur E-Tech Hybrid, Captur E-Tech plug-in hybrid, Ankara E-Tech Hybrid, Arkana E-Tech hybrid, Kadjar, Koleos, Megane E-Tech plug-in hybrid, Megane Sporter, Megane Sporter E-Tech plug-in hybrid, Scenic, Grand Scenic e Zoe E-Tech electric.

Skoda: fino a 1.500 euro di incentivi, in caso di rottamazione, su Skoda Kamiq G-Tec a metano, Skoda Octavia Wagon e-Tec Mild Hybrid, Skoda Skala G-Tec a metano e Skoda Fabia Wagon.

Toyota: in questo momento Toyota ha 52 promozioni attive, tutte con ricchi sconti in caso di rottamazione dell’usato. In offerta anche la gamma Hybrid e le auto per neopatentati.

Trovate maggiori dettagli e altre offerte auto con rottamazione a dicembre 2021 nei siti ufficiali delle varie case automobilistiche.