Offerte auto Black Friday 2023: i migliori sconti

Il Black Friday 2023 è ufficialmente il 24 novembre ma, come è ormai tradizione, le promozioni sono partite già da alcuni giorni, se non addirittura da inizio mese, e molti venditori del mondo auto stanno applicando sconti e agevolazioni su un una vasta scelta di prodotti, dai ricambi agli accessori auto, o sugli stessi veicoli. Proseguendo con la lettura troverete le migliori offerte auto del Black Friday 2023 e i nostri consigli per fare un acquisto sicuro.

OFFERTA BLACK FRIDAY HYUNDAI

L’offerta Black Friday di Hyundai prevede fino a 9.000 euro di vantaggi con permuta o rottamazione ed ecobonus statale su Tucson Plug-in Hybrid, e da 1.650 a 6.300 euro sugli altri modelli della gamma Hyundai solo con permuta o rottamazione. Promozione valida fino al 30/11/2023.

OFFERTA BLACK FRIDAY NISSAN

Fino al 30 novembre 2023 c’è il Black Friday Nissan Minitasso per acquistare un veicolo della gamma Juke o della gamma Qashqai con finanziamento agevolato: anticipo zero, 36 rate con Tan 0,90% e Taeg 1,74 o 1,90% e maxirata finale, su pronta consegna.

OFFERTA BLACK FRIDAY TOYOTA

Chi acquista un nuovo SUV Toyota entro il 27 novembre 2023 riceve in omaggio l’esclusivo Transport Ski Pack che può trasportare 3 o 4 paia di sci (dipende dalla misura degli sci) oppure 2 snowboard. Offerta valida solo per l’acquisto dei modelli Yaris Cross, Toyota C-HR, Toyota bZ4X, RAV4, RAV4 Plug-in, Highlander e Land Cruiser.

OFFERTE RICAMBI E ACCESSORI NELLA SETTIMANA DEL BLACK FRIDAY DI AMAZON

Fino al 27 novembre 2023 grazie alle offerte della Settimana del Black Friday di Amazon si possono fare ottimi affari su una quantità impressionante di accessori e ricambi per auto, dai seggiolini per i bimbi ai detergenti per il lavaggio, dai portabici ai teli copriauto. Entrando maggiormente nello specifico, i seggiolini auto per i bambini rappresentano un utile regalo per la sicurezza dei più piccoli: accertatevi però di comprare i seggiolini più sicuri nei test possibilmente compatibili con la nuova norma iSize. Gli accessori auto utili d’inverno da acquistare o regalare con il Black Friday sono i caricabatterie auto e gli avviatori di emergenza per la batteria scarica. Gli appassionati di fai da te con la manutenzione e il lavaggio avranno l’occasione di ampliare la dotazione in garage con un kit di chiavi assortite e un aspirapolvere auto di buona qualità o molto altro.

Scoprite tutte le promozioni in corso, inclusa quella del 50% (da 69,99 a 34,99 euro) sul dispositivo Echo Auto di seconda generazione.

OFFERTE BLACK FRIDAY 2023 PER IL NOLEGGIO AUTO

Arval propone canoni scontati su uno stock di vetture a noleggio lungo termine. Le offerte saranno rivelate proprio nel giorno del Black Friday 2023, cioè il 24 novembre. Maggiori informazioni qui.

Il Black Friday di Rentcars equivale a un intero mese di offerte molto vantaggiose, con sconti fino al 60% sulle auto a noleggio. Maggiori informazioni qui.

In occasione del Black Friday 2023 chi prenota un noleggio auto direttamente sull’app di Ok Mobility ha fino al 25% di sconto e il secondo conducente gratuito. Maggiori informazioni qui.

BLACK FRIDAY 2023: I CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

Chiudiamo con qualche consiglio per fare un acquisto sicuro e intelligente, senza comprare robe a caso. Per esempio, come distinguere le offerte del Black Friday da quelle finte come i saldi stagionali? Una delle regole chiave è informarsi sui prezzi del prodotto che volete acquistare. In questo modo saprete sempre se state pagando il giusto prezzo scontato a prescindere dal canale di vendita. Confrontate sempre più venditori poiché gli sconti sono sempre arbitrari: uno sconto basso potrebbe essere più conveniente se applicato allo stesso prodotto che parte da un prezzo inferiore. Tradizionalmente durante il Black Friday si punta a ottenere lo sconto maggiore, quindi ai prodotti che durante l’anno costano di più.

Nei prossimi giorni provvederemo ad aggiungere nuove offerte auto Black Friday 2023 non appena ne avremo notizia, intanto date un’occhiata alle migliori offerte con rottamazione di novembre.