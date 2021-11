Alla scoperta delle offerte auto Black Friday 2021: i migliori sconti e le promozioni più interessanti di fine novembre, marchio per marchio

La febbre del Black Friday ha contagiato già da qualche anno anche il mondo dell’auto con offerte e sconti sugli accessori e sui veicoli stessi. Quest’anno le tradizionali promozioni di fine novembre riguardano numerosi marchi con particolare attenzione verso i modelli più ecologici, che vengono proposti a condizioni molto interessanti ma solo per un periodo limitato di tempo. Scopriamo le migliori offerte auto del Black Friday 2021.

OFFERTE AUTO BLACK FRIDAY 2021: BONUS GREEN FRIDAY DI JEEP

Bonus Green Friday è il piano di offerte per il Black Friday 2021 di Jeep valido per tutto il mese di novembre e dedicato all’acquisto di Renegade, Compass e Wrangler nell’allestimento 4xe Plug-In Hybrid. In particolare, fino al 30 novembre 2021 è possibile ottenere sino a 7.000 euro di vantaggi sulla gamma 4xe Plug-In Hybrid in pronta consegna, e la promozione include anche un anno di ricarica pubblica e WallBox per la ricarica privata. Maggiori informazioni qui.

BLACK FRIDAY WEEK 2021 DI FCA BANK E LEASYS

Dal 22 al 29 novembre 2021 FCA Bank e la sua controllata Leasys lanciano la nuova campagna ‘Black Week for a Better Planet’, attiva in Italia e in altri nove Paesi europei per favorire la mobilità sostenibile e la transizione all’elettrico. Tra le varie iniziative segnaliamo due offerte di noleggio a lungo termine: con la prima è possibile guidare una Jeep Compass 1.3 T4 PHEV 190cv Longitude 4xe a 369 euro al mese per 36 mesi e 60.000 km (anticipo di 4.990 euro); con la seconda una Peugeot 3008 Hybrid 225 e-EAT8 Allure Pack a 499 euro al mese per 36 mesi e 60.000 km (con un anticipo di 3.990 euro). Tutti i prezzi sono Iva inclusa. Maggiori informazioni qui.

OFFERTE NOVEMBRE 2021 LANCIA

Fino al 30 novembre 2021 quattro interessantissime offerte su Lancia Ypsilon:

– Nuova Lancia Ypsilon UnYca: per chi acquista esclusivamente online, 12.500 euro (anziché 14.000) oltre oneri finanziari oppure a 139 euro al mese, oltre anticipo e con finanziamento FCA Bank con TAN 6,85% e TAEG 11,03%.

– Nuova Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic da 11.950 euro oltre oneri finanziari (anziché 13.450); oppure da 129 euro al mese, oltre anticipo, e dopo 3 anni si è liberi di restituirla (con finanziamento e rottamazione, anticipo 3.831 euro + 36 rate da 129 euro e rata finale residua di 5.694 euro se si sceglie di tenere l’auto, con TAN 6,85% e TAEG 10,91%).

– Nuova Lancia Ypsilon EcoChic GPL da 13.400 euro oltre oneri finanziari (anziché 14.900); oppure da 149 euro al mese, oltre anticipo, e dopo 3 anni si è liberi di restituirla. (con finanziamento e rottamazione, anticipo 4.154 euro + 36 rate da 149 euro e rata finale residua di 6.283,10 euro se si sceglie di tenere l’auto, con TAN 6,85% e TAEG 10,48%).

– Nuova Lancia Ypsilon EcoChic a metano da 14.800 euro oltre oneri finanziari (anziché 16.300); oppure da 149 euro al mese, oltre anticipo, e dopo 3 anni si è liberi di restituirla. (con finanziamento e rottamazione, anticipo 6.270 euro + 36 rate da 149 euro e rata finale residua di 5.399,23 euro se si sceglie di tenere l’auto, con TAN 6,85% e TAEG 10,86%). Maggiori informazioni qui.

Provvederemo ad aggiungere nuove offerte auto Black Friday 2021 non appena saranno disponibili, intanto date un’occhiata alle migliori offerte con rottamazione di novembre.