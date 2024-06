Nuova Social Card da 500 euro per spesa e benzina: come averla

Partirà a settembre 2024 la nuova Social Card da 500 euro destinata all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, della benzina e degli abbonamenti ai mezzi pubblici. È pronto infatti il decreto attuativo congiunto del ministero dell’Agricoltura con i ministeri dell’Economia e delle Imprese e del Made in Italy che contiene i dettagli del provvedimento e la data di consegna della card. Le risorse messe a disposizione dall’ultima legge di Bilancio sono pari a 600 milioni di euro, in aumento rispetto ai 500 milioni stanziati per il 2023. Anche la platea dei beneficiari dovrebbe allargarsi a 1,4 milioni di persone, circa 100 mila in più dell’anno scorso.

SCONTO CARBURANTE: CHE COS’È LA SOCIAL CARD ‘DEDICATA A TE’?

La social card “Dedicata a Te” è una carta di pagamento prepagata, introdotta per la prima volta nel 2023, sulla quale sarà precaricato un contributo ‘una tantum’ di 500 euro (l’anno scorso era di 460 euro), destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità (come carne, pesce, uova, pasta, latte, caffè, ortaggi, frutta, ecc.) ma anche per il rifornimento di carburante e l’abbonamento ai trasporti pubblici locali. Potranno beneficiarne tutti i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, con almeno un figlio e con un Isee fino a un massimo di 15 mila euro. Saranno invece esclusi, oltre ai single e alle coppie senza figli, coloro che ricevono un altro tipo di sussidio statale, come l’indennità di disoccupazione (Naspi o DisColl), l’indennità di mobilità, la cassa integrazione o l’assegno di inclusione.

La carta non sarà richiedibile dai cittadini: i beneficiari, infatti, verranno individuati direttamente dall’Inps e dai Comuni. La nuova Social Card sarà operativa a partire dal mese di settembre 2024 con l’accredito del contributo erogato.

DOVE RITIRARE LA SOCIAL CARD ‘DEDICATA A TE’

Spetterà ai Comuni,​ su segnalazione dell’Inps, comunicare agli interessati l’assegnazione del beneficio e le modalità di ritiro della social card presso tutti gli uffici postali.​ Per effettuare il ritiro sarà necessario presentare la suddetta comunicazione, un documento d’identità in corso di validità e il codice fiscale. ​Sarà obbligatorio effettuare il primo pagamento entro il 16 dicembre 2024 e consumare l’intera somma della social card entro il 28 febbraio 2025, pena la perdita del beneficio.

COSA SI PUO COMPRARE CON LA SOCIAL CARD DA 460 EURO: BENZINA E ALTRO

La social card funziona come una normale carta di pagamento e può essere usata presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari, i distributori di benzina e le aziende del trasporto pubblico locale. Inoltre, con apposite convenzioni, il ministero dell’Agricoltura ha stipulato accordi con gli esercizi aderenti appartenenti alla Grande Distribuzione Organizzata (e non solo) per l’applicazione di uno sconto del 15% ai possessori della carta.

Per quanto riguarda il rifornimento di carburante (benzina, diesel, gpl e metano), l’ultima social card aveva il limite di 77,20 euro da usare per fare benzina o, in alternativa, per acquistare un abbonamento ai mezzi. Vedremo se il decreto confermerà questo limite anche per il 2024 o permetterà di usare tutti i 500 euro come meglio crede il beneficiario.