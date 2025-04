Notifica multe online: come attivare SEND sull’app IO

A seguito dell’ultimo aggiornamento alla versione 3.1.0.2, è adesso possibile attivare il servizio SEND sull’app IO per ricevere le comunicazioni a valore legale, inclusa la notifica di eventuali multe stradali, direttamente sullo smartphone o su altri dispositivi mobili. La notifica delle multe online consente tra le altre cose di risparmiare sui costi connessi all’invio di raccomandate cartacee, che di recente sono pure aumentati.

CHE COS’È IL SERVIZIO SEND

SEND (Servizio Notifiche Digitali) è una piattaforma di PagoPA che consente di ricevere in digitale le comunicazioni a valore legale inviate dagli enti aderenti, come esiti di pratiche, rimborsi, multe o avvisi di accertamento tributi che provengono dalle amministrazioni.

Chiunque può usare SEND accedendo con SPID o CIE a questo indirizzo e indicando un recapito legale (PEC) o i propri recapiti di cortesia (app IO, email e/o numero di cellulare). Chi non indica alcun recapito o non accede alla piattaforma SEND da canali diversi dalla PEC entro i tempi indicati, continuerà a ricevere le notifiche tramite raccomandata cartacea.

I liberi professionisti e le ditte individuali possono ricevere le notifiche SEND associate alla propria attività professionale sull’area personale: in questo modo, semplificano la gestione amministrativa e hanno un accesso rapido e sicuro a tutte le tue notifiche SEND, senza dover accedere a più piattaforme.

MULTE ONLINE: COME ATTIVARE LE NOTIFICHE SEND SULL’APP IO

La nuova possibilità di attivare il servizio SEND sull’app IO permette di ricevere le notifiche riguardanti eventuali multe, rimborsi o accertamenti direttamente sull’applicazione, con l’opportunità di gestirle e di pagarle dall’app grazie all’integrazione con PagoPA.

Ma come si fa ad attivare SEND sull’app IO? Innanzitutto bisogna essere sicuri di aver scaricato l’ultima versione dell’app, esattamente la 3.1.0.2. Nel qual caso, aprendo l’applicazione risulterà visibile il messaggio “Ricevi le tue comunicazioni a valore legale su IO” con l’invito a proseguire, come in questa immagine:

Dopo aver cliccato su Attiva SEND su IO si aprirà una pagina che spiega bene come funziona SEND su IO per gestire in tempo reale le comunicazioni a valore legale inviate dagli enti pubblici e pagare eventuali costi risparmiando sulle spese postali di notifica.

A questo punto basterà premere sul tasto blu Attiva il servizio per ricevere le prossime notifiche sull’app IO.

NOTIFICA MULTE ONLINE: I PUNTI DI RITIRO SEND

Da qualche giorni per gli utenti meno ‘digitali’ è disponibile un’ulteriore alternativa rappresentata dai punti di ritiro SEND. Dal 25 marzo scorso, infatti, il Servizio Notifiche Digitali può avvalersi, per la notifica degli atti, di circa 4.000 punti di ritiro costituiti da altrettanti Caf (Centri di assistenza fiscale) a cui possono rivolgersi i cittadini non digitalizzati per gestire in modalità tradizionale le comunicazioni provenienti dalle amministrazioni, tra cui ovviamente le multe stradali.

I punti di ritiro sono a disposizione dei cittadini che non sono registrati sulla piattaforma SEND e non utilizzano l’app IO. In pratica, in ogni punto di ritiro si può chiedere, a pagamento, una copia cartacea del verbale. L’utente, o un suo delegato, deve avere con sé l’avviso di avvenuta ricezione (AAR) ricevuto a casa e presentare all’operatore un documento d’identità e il codice fiscale. L’elenco dei punti di ritiro è disponibile cliccando qui.