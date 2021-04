Motorizzazione Brescia: contatti, indirizzo e come raggiungerla

Come raggiungere e contattare la motorizzazione di Brescia: numeri, email, orari e indirizzi utili per le sedi di Brescia, Cremona, Pavia e Mantova

La Motorizzazione di Brescia è il polo di riferimento anche per le attività svolte in coordinamento delle sezioni di Cremona, Mantova e Pavia. E’ qui infatti che – al di fuori del contesto emergenziale sanitario per il Covid-19 – si svolgono le attività di verifica e collaudo e i servizi relativi alle pratiche non erogabili in remoto. E’ da ricordare infatti che al fine di snellire l’affluenza presso gli Uffici della Motorizzazione è attivo lo Sportello Telematico dell’Automobilista. Ci sono molti altri casi in cui è inevitabile raggiungere la Motorizzazione di Brescia di persona. Ecco i contatti da chiamare per le principali aree di competenza, info utili e le regole per rivolgersi alla Motorizzazione di Brescia che sono scattate con il Coronavirus.

COLLAUDO E IMMATRICOLAZIONE ALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE

Quando ciò di cui si ha bisogno non può essere erogato dallo STA online o qualsiasi altra agenzia di consulenza automobilistica non resta che raggiungere la Motorizzazione. Normalmente si va in Motorizzazione per molti motivi, ma tra i più frequenti ci sono sicuramente:

– L’esame della patente alla Motorizzazione o il Rilascio di Abilitazioni alla guida;

– Collaudo e revisione alla Motorizzazione, per scelta o quando viene imposta dagli organi di polizia competenti. In tal caso si tratta di revisione autoveicoli straordinaria, se dopo un incidente molto serio, si hanno dubbi sulla sicurezza del veicolo. Oppure quando in caso di controlli emergono incertezze sul rispetto delle caratteristiche costruttive e di omologazione del veicolo;

INDIRIZZO MOTORIZZAZIONE DI BRESCIA E COME RAGGIUNGERLA

Per raggiungere la Motorizzazione di Brescia ci sono due modi:

– Con l’auto o altro mezzo proprio tramite l’autostrada A4 (Milano-Venezia) – Uscita “Brescia Ovest“. Indirizzo Via Achille Grandi, 1 – Zona Industriale – Brescia;

– In Autobus, con la Linea 15 Girelli del Gruppo Brescia Mobilità;

Prima di raggiungere la Motorizzazione di Bresca è importante prenotare un appuntamento da richiedere inviando un’email a:

– Cremona: direzione_upcr@mit.gov.it;

– Brescia: direzione_upbs@mit.gov.it;

– Mantova: direzione_upmn@mit.gov.it;

– Pavia: direzione_uppv@mit.gov.it;

Gli orari di ricevimento – sempre su appuntamento – sono dalle ore 09:00 alle ore 12:00 nei giorni martedì, giovedì e venerdì come sotto. E’ consigliato di presentarsi presso la sede dell’ufficio rispettando l’orario indicato nella ricevuta inviata via mail, con un anticipo non superiore a 10 minuti.

NUMERI MOTORIZZAZIONE DI BRESCIA E CONTATTI

Nel caso fosse necessario contattare direttamente la Motorizzazione di Brescia, Cremona, Pavia o Mantova ecco i numeri di telefono, indirizzi email e riferimenti del personale responsabile:

Sede Motorizzazione di Brescia presidiata il lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00

– Email: direzione.upbs@mit.gov.it;

– Numero Telefono Direzione: 0302685722;

– Immatricolazioni: 0302685208;

– Navigazione 0302685772;

– Albo/Registro Elettronico Nazionale delle imprese trasporto Merci: 0302685779;

Sede Motorizzazione di Cremona presidiata il martedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00

– Email: direzione.upcr@mit.gov.it;

– Numero Telefono Responsabile: 0372461800 int. 6;

– Immatricolazioni: 0372461800 int 2;

– Patenti: 0372461800 int 3;

Sede Motorizzazione di Mantova: presidiata il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00

– Email: direzione.upmn@mit.gov.it;

– Numero Telefono: 0376302450;

Sede Motorizzazione di Pavia: presidiata il mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00

– Email: segreteria.uppv@mit.gov.it;

– Numero Telefono Responsabile: 0382390220;

– Ufficio Relazioni con il Pubblico: 0382390236;

– Patenti: 0382390270;

– Ostativi patenti: 0382390273;

– Immatricolazioni: 0382390254;