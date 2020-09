Misure antismog Emilia-Romagna: stop diesel Euro 3 dall’1 ottobre

Al via le misure antismog in Emilia-Romagna per l'autunno e l'inverno 2020-2021: stop ai diesel Euro 3 dall'1 ottobre, poi a gennaio toccherà agli Euro 4

Con l’autunno tornano le misure antismog in Emilia-Romagna, anche se per quella più attesa (il blocco dei diesel Euro 4) bisognerà attendere gennaio. Un’ordinanza firmata dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha ripristinato infatti i limiti alla circolazione per numerose tipologie di veicoli che saranno in vigore dal 1° ottobre 2020 fino a tutto l’inverno prossimo, prevedendo pure le misure emergenziali da adottare in caso di superamento della soglia di PMI10.

MISURE ANTISMOG EMILIA-ROMAGNA 2020: VEICOLI E CITTÀ COINVOLTE

Nel dettaglio le misure antismog in vigore dal 1° ottobre 2020 sono le seguenti:

– dal 1° ottobre 2020 al 10 gennaio 2021 divieto di circolazione per i veicoli benzina Euro 0 ed Euro 1, diesel fino a euro 3 compreso e ciclomotori e motocicli Euro 0. Il divieto è valido nei 31 Comuni del PAIR 2020 (Piano aria integrato regionale), ossia quelli con più di 30.000 abitanti e l’agglomerato urbano di Bologna, a cui si uniscono Fiorano Modenese, Maranello e Rubiera. Le misure si applicano dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 18:30, e nelle domeniche ecologiche (due al mese, stabilite con ordinanza dei sindaci);

– dall’11 gennaio e fino al 31 marzo 2021 il divieto di circolazione sarà esteso ai veicoli benzina fino a euro 2, ai diesel fino a euro 4 compreso, ai ciclomotori e motocicli fino a euro 1 e ai veicoli benzina-metano e benzina-gpl fino a euro 1.

Ricordiamo che i 31 Comuni emiliano-romagnoli del PAIR 2020, interessati dalle misure antismog, sono Argelato (Bo), Bologna, Calderara di Reno (Bo), Carpi (Mo), Casalecchio di Reno (Bo), Castel Maggiore (Bo), Castelfranco Emilia (Mo), Castenaso (Bo), Cento (Fe), Cesena (Fc), Faenza (Ra), Ferrara, Fiorano Modenese (Mo), Forlì, Formigine (Mo), Granarolo dell’Emilia (Bo), Imola (Bo), Lugo (Ra), Maranello (Mo), Modena, Ozzano dell’Emilia (Bo), Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Riccione (Rn), Rimini, Rubiera (Re), San Lazzaro di Savena (Bo), Sassuolo (Mo) e Zola Predosa (Bo).

MISURE ANTISMOG BOLOGNA ED EMILIA ROMAGNA: ULTERIORI PROVVEDIMENTI IN CASO DI SUPERAMENTO DEI LIMITI DI PM10

Come abbiamo anticipato, l’ordinanza regionale contiene anche le misure emergenziali da adottare se si supera il limite di PM10 per tre giorni consecutivi su base provinciale. Qualora un’ipotesi del genere dovesse verificarsi, nei Comuni PAIR della provincia in cui si sono verificati i superamenti verrà subito applicato lo stop ai diesel Euro 4, mentre dall’11 gennaio il blocco riguarderà anche i diesel Euro 5. La verifica della soglia giornaliera del PM10 sarà effettuata due volte a settimana, il lunedì e il giovedì.

ULTERIORI MISURE ANTISMOG

Ricordiamo che lo stop ai veicoli Euro 4 diesel sarebbe dovuto partire già da ottobre 2020, ma a causa dell’emergenza Covid-19 la Regione Emilia-Romagna, insieme a Lombardia, Veneto e Piemonte con cui ha firmato nel 2017 l’Accordo di Bacino Padano, ha deciso di rinviare il provvedimento al prossimo gennaio. Intanto, come ulteriore misura antismog, la giunta Bonaccini ha disposto l’utilizzo gratuito di bus e treni regionali per tutti gli studenti under 14 residenti in Emilia-Romagna, così da ridurre il traffico veicolare. Le ragazze e i ragazzi emiliano-romagnoli nati tra il 2007 e il 2014, e che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado, hanno dunque diritto a un abbonamento gratis (valido dall’1/9/20 al 31/8/21 e poi per l’anno scolastico 2021-22) per muoversi con gli autobus e i treni lungo il percorso casa-scuola e nel tempo libero, per la tratta coperta dall’abbonamento.