Jeep Avenger: sconto di 3000 euro fino a fine febbraio 2025

Nel 2024 la Jeep Avenger è stata la terza auto più venduta in Italia e il primo Suv in assoluto con oltre 40 mila immatricolazioni. Un successo senza discussioni per una vettura caratterizzata dal design robusto e moderno e dalle dimensioni compatte, oltre che per la varietà delle motorizzazioni compresa la novità elettrica. Se vuoi saperne di più in vista di un eventuale acquisto, scopri insieme a noi quanto costa la Jeep Avenger e come averla con ricco sconto di 3000 euro valido fino a fine febbraio 2025 (sulla versione elettrica lo sconto è di 9000 euro).

LISTINO PREZZI 2025 JEEP AVENGER

In questo momento la Jeep Avenger è disponibile in undici diversi allestimenti, tre a benzina, cinque mild-hybrid e tre elettrici, con listino prezzi che varia da 24.750 a 42.400 euro. In particolare:

Avenger 1.2 Turbo Longitude: 24.750 €

Avenger 1.2 Turbo MHEV Longitude: 26.450 €

Avenger 1.2 Turbo Altitude: 26.750 €

Avenger 1.2 Turbo MHEV Altitude: 28.450 €

Avenger 1.2 Turbo Summit: 28.750 €

Avenger 1.2 Turbo MHEV Summit: 30.450 €

Avenger 1.2 Turbo MHEV 4xe Upland: 31.950 €

Avenger 1.2 T. MHEV 4xe The North Face: 37.950 €

Avenger BEV Longitude: 39.400 €

Avenger BEV Altitude: 40.400 €

Avenger BEV Summit 42.400 €.

I prezzi si riferiscono alla versione base, senza optional, e sono ‘chiavi in mano‘, cioè comprensivi di Iva e di tutte le spese di messa in strada (il collaudo, l’immatricolazione e l’approntamento della vettura), con esclusione dell’IPT, l’Imposta Provinciale di Trascrizione.

JEEP AVENGER IN SCONTO A FEBBRAIO 2025

A febbraio 2025 la Jeep Avenger a benzina viene offerta a un prezzo promozionale che prevede uno sconto di quasi 3.000 euro sul prezzo di listino, in caso di permuta o rottamazione.

L’offerta riguarda il modello Avenger 1.2 Turbo Longitude a benzina che normalmente costa 24.750 € ma che con lo sconto è in vendita a 21.900 €.

L’iniziativa è valida fino al 28/2/2025 su un lotto limitato di vetture in pronta consegna. Maggiori dettagli qui.

OFFERTA JEEP AVENGER ELETTRICA: SCONTO DI 9000 €

Invece la promo per acquistare la Jeep Avenger elettrica contempla un finanziamento a condizioni agevolate, con anticipo, canone mensile e maxi-rata finale dopo tre anni, oppure si può scegliere di restituirla o di sostituirla con un altro modello. Anche in questo caso l’offerta è parecchio allettante perché con lo sconto Jeep il prezzo viene abbattuto da 42.400 a 33.400 €. Di seguito, il dettaglio della promozione:

Jeep Avenger BEV Summit

Prezzo di listino: 42.400 €

Prezzo promo: 33.400 €

Anticipo: 8.616 €

Canoni mensili: 35 da 149 € ciascuno

Maxi rata finale: 22.510,85 €

TAN (fisso) 2,99%, TAEG 4,33%

Chilometraggio massimo: 30.000 km (+ 0,1 € per ogni km in eccesso).

Maggiori dettagli qui.

Tutte le promozioni sono valide per clienti privati e solo per contratti stipulati fino al 28 febbraio 2025, non cumulabili con altre iniziative in corso.