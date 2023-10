Incentivi auto Firenze per sostituire diesel fino a Euro 5

Le norme sempre più rigide per migliorare la qualità dell’aria nelle città stanno limitando progressivamente la circolazione dei veicoli più inquinanti, spingendo molte persone a cambiare vettura. Ovviamente non tutti possono permettersi di sostituire l’auto a cuor leggero, specie in questo momento storico, per questo diversi enti locali hanno previsto misure per agevolare i cittadini nella transizione. Ad esempio la Regione Toscana ha messo sul piatto 10 milioni di euro per finanziare incentivi auto a Firenze e nell’hinterland del capoluogo, oltre ad altri provvedimenti per combattere l’inquinamento.

INCENTIVI AUTO FIRENZE: IN ARRIVO 10 MILIONI

I fondi sono stati sbloccati grazie a una delibera approvata dalla Giunta regionale, concretizzando di fatto un accordo con il ministero dell’Ambiente. In particolare 9 milioni di euro serviranno per interventi funzionali a risolvere il problema degli sforamenti del valore del biossido di azoto NO2 a Firenze e dintorni, e a questi si sommerà un ulteriore milione, gestito direttamente dalla Regione, per un bando legato alla sostituzione dei veicoli pubblici maggiormente inquinanti.

INCENTIVI FIRENZE DESTINATI ALLA SOSTITUZIONE DI AUTO DIESEL FINO A EURO 5

I 9 milioni per Firenze verranno usati nel dettaglio per incentivare la rottamazione dei veicoli diesel fino a euro 5 (3 milioni di euro), l’utilizzo del trasporto pubblico locale (2 milioni) e la mobilità ciclabile (4 milioni). Come detto, il restante milione sarà gestito da Regione Toscana per la sostituzione dei mezzi pubblici più inquinanti.

Gli incentivi auto Firenze per la sostituzione di vecchie auto diesel inquinanti fino alla classe di emissione Euro 5, con dotazione 3 milioni di euro, saranno destinati a cittadini privati, PMI e imprese del terzo settore degli otto Comuni dell’agglomerato fiorentino (Firenze, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa).. Invece gli incentivi all’utilizzo del TPL e della mobilità ciclabile andranno solo ai cittadini privati, residenti sempre nell’agglomerato.

Per le modalità di erogazione degli incentivi si attende adesso la pubblicazione dei bandi.

FIRENZE: NUOVI LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DI DIESEL EURO 5

Il coinvolgimento di auto diesel Euro 5 non è casuale perché di recente, esattamente dall’inizio del mese di settembre 2023, a Firenze è entrata in vigore l’ordinanza che vieta la circolazione degli Euro 5 a gasolio nei viali di circonvallazione dalla Fortezza a Viale Giovane Italia (incrocio con Ghibellina) e, nella direzione opposta, da Viale Amendola (incrocio con Via Fra Giovanni Angelico) fino a Piazza della Libertà. È facile immaginare che in futuro lo stop ai diesel Euro 5 sarà gradualmente esteso ad altre zone della città di Firenze, fino al divieto totale. Di conseguenza chi possiede queste vetture deve seriamente pensare a disfarsene, magari approfittando dei nuovi incentivi.