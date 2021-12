Idee regalo di Natale 2021 per appassionati di motori (e non)

Se ancora non sai cosa regalare a un appassionato di auto ecco le idee regalo di Natale 2021 più utili, sicure, originali e hi-tech

Sapere cosa regalare a Natale non è sempre facile sia quando si frequenta da poco una persona, sia quando credi di aver esaurito tutte le opzioni con amici e parenti. Ecco perché abbiamo raccolto in una mini guida le idee regalo di Natale 2021, spaziando dalle più originali a quelle su misura per gli appassionati di motori e fai da te o semplici automobilisti a cui piace guidare. Ecco le idee più utili per i regali di Natale 2021.

CONSIGLI PRELIMINARI PER LE IDEE REGALO DI NATALE 2021

Prima di passare nel dettaglio alle idee per i regali di Natale 2021, vogliamo darvi qualche dritta per essere certi di evitare gli errori più frequenti. Ad esempio fare un doppio regalo, sbagliare le preferenze o interpretare male i segnali che si cercano di captare sfiorando l’argomento regali a Natale. Ecco alcuni consigli generali che crediamo possano aiutarvi a chiarire le idee sui regali da fare a Natale 2021:

– Orienta la scelta del regalo in base alla persona che dovrà riceverlo e non ai tuoi gusti e cerca di capire quali sono i suoi interessi più recenti;

– Consultati con gli amici più stretti o altri familiari, potrai evitare di fare un regalo doppio e anche coinvolgerli nell’acquisto di un regalo comune magari più costoso;

– Se decidi di acquistare il regalo di Natale online, valuta con attenzione i tempi di spedizione e considera che più si avvicina il Natale, maggiore è il rischio di ritardi nelle consegne dei corrieri;

Dopo questa premessa, vediamo quali sono le idee regalo di Natale 2021 che puoi valutare per chi guida l’auto ogni giorno, ma utili anche ai passeggeri grandi e piccoli.

IDEE REGALO NATALE 2021 PIU’ ORIGINALI

Le idee regalo di Natale 2021 più originali sono la sorpresa perfetta per chi ama parlare della sua auto. Alcune idee regalo per amanti dei motori possono essere:

– Gadget o accessori personalizzati acquistabili sugli e-shop delle Case auto (puoi trovarli ad esempio nello store ufficiale Toyota, e in quelli di altri brand);

– Una custodia per notebook, una borsetta per donna e molto altro sullo store Alfa Romeo;

– Un ombrello, uno zaino in pelle o altri accessori dedicati al brand Fiat 500 sullo store Fiat online;

IDEE REGALO NATALE 2021 PER GLI APPASSIONATI DI TECNOLOGIA

Le idee regalo di Natale 2021 hi-tech offrono un’ampia scelta, ma bisogna avere anche più indizi a disposizione sulle abitudini di chi riceverà il regalo. Alcune opzioni che possiamo consigliarvi sono:

– Una dash cam auto per chi passa molte ore al volante o semplicemente per viaggiare con più serenità;

– Un supporto con caricatore wireless da auto, ma assicuratevi che sia compatibile con il cellulare della persona che dovrà utilizzarlo;

– Amazon Echo Auto, per chi utilizza i comandi vocali dell’assistente virtuale anche a casa;

– Impianto Audio Porsche per la casa, realizzato in uno scarico sportivo da auto, o simili, se il budget lo permette;

– Un sistema Head-up Display che proietta le informazioni di guida sul parabrezza;

IDEE REGALO NATALE 2021 PER IL FAI DA TE E LA MANUTENZIONE

Tra le idee regalo di Natale 2021 per appassionati di manutenzione e fai da te che passano volentieri ore in garage c’è solo l’imbarazzo della scelta. Per cui assicuratevi che il vostro regalo non sia già parte della dotazione di attrezzi e utensili in uso, o in caso, puntate a un prodotto che abbia delle caratteristiche migliori. Ad esempio:

– Il caricabatterie auto e moto automatico e multifunzione;

– Un avviatore di emergenza specifico contro il congelamento della batteria in inverno;

– Un compressore 12 V automatico per controllare la pressione delle gomme comodamente a casa;

– Kit di utensili emergenza per il viaggio da tenere nel bagagliaio;

– Portaoggetti e organizer auto per tenere in ordine il bagagliaio;

IDEE REGALO NATALE 2021 PER LA SICUREZZA IN AUTO

Le idee regalo di Natale 2021 per la sicurezza in auto sono utili per grandi e piccoli. Ad esempio:

– Il seggiolino auto per bambini, ricordandovi di approfondire i nostri consigli nella guida al trasporto dei bambini in auto;

– un allarme antiabbandono, obbligatorio per il trasporto di bambini fino a 4 anni;

– un corso di guida in pista per essere più sicuri alla guida, sapere cosa fare nelle situazioni di emergenza più frequenti e apprendere le tecniche da istruttori e piloti professionisti;