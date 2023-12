GP Imola e Monza F1 2024: biglietti in vendita, ecco i prezzi

Il mondiale di quest’anno si è appena concluso ma già si pensa all’edizione dell’anno prossimo che vedrà di nuovo due gran premi in Italia: il GP di Imola e il GP di Monza 2024, con biglietti in vendita già dal 4 dicembre 2023 per l’operazione Xmas Gift che offrirà agli appassionati di automobilismo l’opportunità di regalarsi o regalare per Natale gli ambiti tagliandi per assistere alle due gare.

GP IMOLA E MONZA F1 2024: GIORNI E ORARI

Gli eventi del GP Imola F1 2024, ufficialmente ‘Gran Premio dell’Emilia Romagna’, inizieranno venerdì 17 maggio con le prove libere che si disputeranno dalle 13:30 alle 14:30 e dalle 17 alle 18. Sabato 18, invece, ci saranno le libere dalle 12:30 alle 13:30 e le qualifiche dalle 16 alle 17. Infine domenica 19 maggio 2024 il Gran Premio alle ore 15 con 63 giri da percorrere. Attenzione: gli orari sono da confermare.

Il GP di Imola torna dopo la cancellazione dell’anno scorso dovuta alla tragica alluvione in Emilia Romagna avvenuta proprio nei giorni della corsa.

Invece il GP Monza F1 2024 o ‘Gran Premio d’Italia’ partirà venerdì 30 agosto con le prove libere che si disputeranno dalle 13:30 alle 14:30 e dalle 17 alle 18. Sabato 31 sarà la volta delle libere dalle 12:30 alle 13:30 e delle qualifiche dalle 16 alle 17. Infine domenica 1 settembre 2024 si svolgerà la gara alle ore 15 con 53 giri da percorrere. Anche in questo caso gli orari sono da confermare.

GP IMOLA F1 2024: BIGLIETTI E PREZZI

I biglietti per il GP F1 di Imola 2024 sono in vendita su sui siti autodromoimola.it e ticketone.it a partire dalle ore 12:00 di lunedì 4 dicembre 2024. Sono disponibili biglietti per le singole giornate oppure abbonamenti per l’intero week-end dal 17 al 19 maggio. I prezzi degli abbonamenti vanno da 90 a 850 euro in base al settore, quelli della gara di domenica da 75 a 660 euro, mentre i prezzi per qualifiche e prove libere sono meno cari. Ci sono anche biglietti e abbonamenti ridotti, a metà prezzo, per gli under 12 (bambini nati dopo il 17/05/2012). Clicca qui per scaricare i prezzi 2024 di tutti i settori e la mappa del circuito con l’ubicazione di ciascun settore. Altre info e FAQ.

Ricordiamo che i possessori di biglietti e abbonamenti per il Gran Premio di Imola 2023, poi annullato, che hanno scelto come rimborso il voucher per l’edizione 2024, sono già in possesso del titolo d’ingresso per il prossimo GP Imola.

GP MONZA F1 2024: BIGLIETTI E PREZZI

Dalle 12:00 del 4 dicembre 2023 inizia pure la prevendita dei biglietti del GP di Monza 2024 sui siti monzanet.it e ticketone.it. Anche per il Gran Premio d’Italia si possono acquistare biglietti per le singole giornate oppure abbonamenti per l’intero week-end dal 30 agosto al 1° settembre. Nella seguente tabella (click sull’immagine per visualizzarla meglio) trovate i prezzi di tutti i settori e, nella mappa del circuito, l’ubicazione di ciascun settore (in aggiornamento). Altre info e FAQ.

MONDIALE FI 2024: IL CALENDARIO

Il GP di Imola in programma all’Autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari” e il GP di Monza nell’Autodromo Nazionale della città lombarda saranno rispettivamente la settima e la sedicesima tappa del mondiale F1 2024. Ecco l’intero calendario del Campionato del mondo: