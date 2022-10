Domeniche ecologiche 2022 – 2023: il calendario dei blocchi

Arrivano le domeniche ecologiche 2022 - 2023: scopri il calendario dei blocchi del traffico previsti nelle maggiori città e regioni italiane

Divenute familiari agli italiani ormai da molti anni, le domeniche ecologiche sono giornate in cui vige il divieto di circolazione con le auto private per alleviare l’inquinamento atmosferico e responsabilizzare i cittadini all’uso corretto dell’auto privata. Il divieto può essere di 24 ore o, più frequentemente, limitato alle ore principali della domenica, per esempio dalle 9 alle 18. Allo stesso tempo può riguardare tutti i veicoli o prevedere eccezioni per le auto meno inquinanti, come le elettriche. Altre deroghe contemplano ovviamente le vetture di servizio, come quelle delle Forze dell’ordine o di soccorso. Scopriamo il calendario delle domeniche ecologiche 2022 – 2023 previste nelle principali città e regioni d’Italia.

DOMENICHE ECOLOGICHE 2022 – 2023 BOLOGNA ED EMILIA ROMAGNA

In Emilia Romagna le domeniche ecologiche 2022 – 2023 possono svolgersi esclusivamente nei 30 Comuni del PAIR (Piano aria integrato regionale), ossia quelli con più di 30.000 abitanti + i Comuni dell’agglomerato urbano di Bologna + Fiorano Modenese, Maranello e Rubiera. In queste città le domeniche ecologiche sono previste da ottobre 2022 ad aprile 2023, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, con esclusione del periodo natalizio e del giorno di Pasqua. Tuttavia il calendario varia da città a città, ad esempio Bologna utilizza tutte le domeniche mensili mentre Ravenna solamente due domeniche al mese, per cui occorre informarsi leggendo le apposite ordinanze di ciascun Comune del PAIR.

In ogni caso durante le domeniche ecologiche in Emilia Romagna è vietata la circolazione ai veicoli a benzina fino a Euro 2, ai veicoli diesel fino a Euro 4, ai veicoli benzina/gpl e benzina/metano fino a Euro 1 e ai ciclomotori e motocicli precedenti alla normativa Euro 2. Nell’ipotesi di superamento dei livelli critici di inquinamento dell’aria si possono introdurre restrizioni più severe.

DOMENICHE ECOLOGICHE 2022 – 2023 PADOVA E VENETO

In attuazione del Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria nel Veneto, che comprende specifiche limitazioni del traffico dall’1 ottobre 2022 al 30 aprile 2023, è prevista, nello stesso periodo, una domenica ecologica al mese con ulteriori restrizioni al traffico nei Comuni più grandi, come Padova, con divieto di circolazione a tutte le categorie di veicoli a motore endotermico (motori a combustione e ibridi) dalle ore 8:30 alle 18:30. Sono possibili deroghe ed eccezioni a seconda di ciascun Comune. Indicativamente le domeniche ecologiche 2022 – 2023 in Veneto vanno in scena nelle seguenti giornate:

2 ottobre 2022

6 novembre 2022

4 dicembre 2022

29 gennaio 2023

26 febbraio 2023

26 marzo 2023

23 aprile 2023.

DOMENICHE ECOLOGICHE 2022 – 2023 ROMA

Nella città di Roma, anche per la stagione invernale 2022 – 2023 e al fine di prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico, saranno quasi certamente programmate nuove domeniche ecologiche. L’inverno scorso si sono svolte il 2 e 30 gennaio, il 20 febbraio e 13 marzo 2022, a breve conosceremo il calendario del 2023. L’ultima volta l’iniziativa prevedeva, nella Ztl Fascia Verde, il divieto totale di circolazione per il traffico privato (con alcune deroghe) a partire dalle 7.30 fino alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Vedremo se questi orari saranno confermati.

Appena ne avremo notizia aggiorneremo l’articolo con il calendario di altre domeniche ecologiche in Italia per l’inverno 2022 – 2023.