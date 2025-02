Domenica ecologica 23 febbraio 2025: città e orari

Il 23 febbraio 2025 sono previste diverse domeniche ecologiche in varie città d’Italia. Del resto è proprio l’inverno la stagione in cui maggiormente si concentrano gli agenti inquinanti dell’aria, spingendo gli amministratori locali a programmare giornate di blocco totale del traffico per limitare gli effetti dello smog. Che tu sia d’accordo o meno con l’istituzione della domenica ecologica, continua a leggere per conoscere il calendario del weekend.

DOMENICA ECOLOGICA A PADOVA

In occasione della domenica ecologica in programma il 23 febbraio 2025, il Comune di Padova istituisce il divieto di circolazione, a tutte le categorie di veicoli a motore endotermico (motori a combustione e ibridi), all’interno delle mura del ‘500, dalle ore 8:30 alle 18:30. L’accesso è consentito ai residenti, possono inoltre circolare biciclette, veicoli dotati di motore esclusivamente elettrico, mezzi di trasporto pubblico e di soccorso e le ulteriori categorie di veicoli esentati dal divieto indicati nel provvedimento. Maggiori informazioni qui.

DOMENICA ECOLOGICA A PARMA

Domenica 23 febbraio 2025 a Parma c’è la domenica ecologica con limitazioni al traffico dalle 8:30 alle 18:30, entro l’anello delle tangenziali. Durante la giornata non possono circolare:

veicoli alimentati a benzina fino a Euro 2 compreso;

veicoli alimentati diesel fino a Euro 5 compreso

veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina fino a Euro 1 compreso;

ciclomotori e motocicli fino a Euro 1 compreso.

Sono previste alcune deroghe che riguardano, tra gli altri, gli autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car pooling), i veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare e i veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico.

DOMENICA ECOLOGICA A PIACENZA

A Piacenza, per l’ultima domenica ecologica di febbraio, dalle 8:30 alle 18:30 su tutto il territorio comunale vige il divieto di circolazione dinamica per le seguenti categorie di veicoli:

veicoli alimentati a benzina fino a Euro 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;

veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina fino a Euro 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;

veicoli diesel fino a Euro 5 non conformi al regolamento 715/2007*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B);

ciclomotori e motocicli fino a Euro 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.

DOMENICA ECOLOGICA A RAVENNA

Anche a Ravenna il 23 febbraio è in calendario la domenica ecologica, nell’ambito delle misure di regolazione della circolazione veicolare contro l’inquinamento atmosferico. Dalle 8:30 alle 18:30 sono pertanto in vigore le limitazioni abitualmente vigenti all’interno del centro abitato di Ravenna dal lunedì al venerdì durante l’inverno, cioè il divieto di circolazione per i veicoli a benzina fino a Euro 2 compreso e diesel fino a Euro 4 compreso, a metano-benzina e gpl-benzina fino a Euro 1 compreso e ciclomotori e motocicli fino a Euro 1 compreso, alle quali si aggiunge il divieto di circolazione per i diesel Euro 5.

DOMENICA ECOLOGICA A ROVIGO

La domenica ecologica del 23 febbraio 2025 a Rovigo prevede il divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore dalle ore 10:00 alle ore 20:00, con accesso consentito ai residenti e ai veicoli inclusi nelle deroghe. L’area interessata alla chiusura al traffico è quella inclusa all’interno delle seguenti vie, che rimangono, invece, transitabili:

corso del Popolo fino all’intersezione con Piazza della Repubblica inclusa, via Sacro Cuore e Piazza Tien a Men, via Giovanni Pascoli, via Sant’Agostino, Via Giordano Bruno, Corso del Popolo transitabile da Via Giordano Bruno in direzione Largo della Libertà, Largo della Libertà, via Giovanni Miani, via Alberto Mario, via Generale Gattinara, via Luigi Boscolo transitabile da incrocio con via Mattia Bortoloni in direzione via Generale Gattinara, via Mattia Bortoloni, via Silvestri fino all’intersezione con via IV Novembre, via IV Novembre, via Giuseppe Verdi, via Giuseppe Mazzini, via Ricchieri detto Celio, Via Guglielmo Oberdan, via Umberto I. Maggiori informazioni qui.

DOMENICA ECOLOGICA A VICENZA

Domenica 23 febbraio 2025 torna la domenica ecologica a Vicenza con diverse iniziative di sensibilizzazione ambientale, che si svolgeranno principalmente in centro storico e al Mercato ortofrutticolo, e l’apertura straordinaria di due magnifiche ville del territorio vicentino come La Rotonda e Villa Valmarana ai Nani. Tuttavia NON è previsto il blocco del traffico. Maggiori informazioni qui.