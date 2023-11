Dieselgate Volkswagen: risarcimento ridotto in appello, solo 300 €

Doccia fredda per oltre 63 mila proprietari italiani di auto Volkswagen danneggiati dallo scandalo Dieselgate: la Corte di appello di Venezia ha parzialmente accolto il ricorso della casa automobilistica tedesca contro la decisione del Tribunale di Venezia che, nel 2021, l’aveva condannata a pagare un risarcimento di 180 milioni di euro, riducendo la cifra a ‘soli’ 19 milioni. Significa che al posto di ricevere un indennizzo da un minimo di 1.650 a un massimo di 3.300 euro in base ai requisiti, ciascun automobilista otterrà non più di 300 euro. Ma non è detto che sia finita qui.

DIESELGATE VOLKSWAGEN: DA 180 MILIONI A ‘SOLI’ 19 MILIONI DI RISARCIMENTO

In primo grado l’azione legale, condotta da 63 mila proprietari uniti in una class action patrocinata da Altroconsumo, aveva portato alla condanna del colosso tedesco e fissato il risarcimento in 3.300 euro (3.000 di danno patrimoniale + 300 di danno morale) per coloro che avevano acquistato il veicolo nuovo e non lo avevano rivenduto tra il 15/8/2009 e il 26/9/2015; oppure in 1.650 euro (importo dimezzato) qualora l’aderente avesse acquistato un veicolo usato ovvero rivenduto il proprio nel periodo compreso tra il 15/8/2009 e il 26/9/2015.

Contrariamente al giudice di primo grado, la Corte d’appello di Venezia ha invece stabilito che Volkswagen non è tenuta a rimborsare il ‘danno patrimoniale’, visto che, secondo la sentenza, questo sarebbe già stato risarcito attraverso la campagna di richiamo messa in campo dalla casa tedesca, inoltre l’omologazione Euro 5 non è mai stata revocata e non si è registrata una perdita di valore dei veicoli sul mercato dell’usato. Confermato invece il ‘danno morale’ e ciò significa che tutti gli aderenti ammessi alla class action otterranno un risarcimento di 300 euro (con modalità da definire), a prescindere dal fatto che il veicolo sia stato acquistato nuovo, usato o in comproprietà. Ovviamente, visto che l’entità dell’indennizzo è notevolmente più bassa, il totale dovuto da Volkswagen agli automobilisti italiani scende da circa 180 milioni a poco meno di 19 milioni di euro.

RISARCIMENTO DIESELGATE: PER ALTROCONSUMO È COMUNQUE UNA VITTORIA

Attraverso una nota ufficiale, Altroconsumo ha espresso comunque la sua soddisfazione presentando la sentenza della Corte d’appello di Venezia come un successo:

“Si tratta di una nuova vittoria per tutti i 63.136 aderenti all’azione”, si legge nella nota, “nella quale, grazie al nostro ricorso, sono potuti rientrare 81 consumatori inizialmente esclusi. E di una sconfitta per Volkswagen che, nonostante la sua opposizione, sarà chiamata a corrispondere loro nel complesso quasi 19 milioni di euro: numeri inferiori a quelli che avremmo voluto e che ci attendevamo sulla base del pregresso, ma che in ogni caso danno conto della portata dell’azione intrapresa. […] Prendiamo atto dell’esclusione del danno patrimoniale, ma questa decisione non ci trova concordi: siamo pertanto già al lavoro con i nostri legali per approfondire le motivazioni della sentenza e valutare i prossimi passi. Resta un risultato che, pur con queste riserve, rappresenta ad oggi il più alto risarcimento ottenuto da una class action in Italia”.

Come anticipavamo, la battaglia legale potrebbe non essere finita qui: una volta lette le motivazioni della Corte d’appello, l’associazione dei consumatori valuterà se procedere in Cassazione. Ricordiamo comunque che in Italia non tutti gli automobilisti coinvolti nel Dieselgate hanno aderito alla class action di Altroconsumo, avendo deciso di procedere con cause individuali che hanno finora dato buoni risultati, per lo meno in primo grado. Ma questa sentenza della Corte d’appello veneziana potrebbe fare da ‘pericoloso’ precedente, indicando la via da seguire agli altri tribunali.

DIESELGATE: ALTRA SENTENZA FAVOREVOLE A VOLKSWAGEN

Tra l’altro la sentenza d’appello di Venezia è la seconda buona notizia per Volkswagen nel giro di qualche mese: a settembre, infatti, la Corte UE, applicando il principio del ‘ne bis in idem’ (‘non due volte per la medesima cosa’), ha affermato che la società automobilistica non doveva pagare la sanzione da 5 milioni di euro irrogatale dall’Antitrust italiano, avendo già pagato più di 1 miliardo di euro in Germania per illeciti amministrativi collegati alla installazione di un software che alterava la misura delle emissioni delle auto commercializzate dal 2009.