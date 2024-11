Chiusura strade Torino per le ATP Finals 2024: info sulla viabilità

A Torino sono iniziate le ATP Finals 2024 di tennis con la partecipazione, dal 10 al 17 novembre, dei migliori 8 giocatori del mondo tra cui il nostro Jannik Sinner. Visto il notevole afflusso di spettatori, il Comune ha adottato una serie di provvedimenti sulla viabilità nell’area dell’Inalpi Arena e in altre zone della città, come la chiusura di strade, l’attivazione di aree di sosta a pagamento e la deviazione di alcune linee del trasporto pubblico locale. Tutte le informazioni nei prossimi paragrafi.

CHIUSURA STRADE TORINO PER LE ATP FINALS: ELENCO DELLE VIE

Per facilitare l’afflusso degli spettatori nell’area dell’evento si sono dovute chiudere alcune strade al traffico, mentre in altre è stato istituito il divieto di sosta con rimozione. Nel dettaglio:

via Filadelfia viene chiusa al traffico veicolare da piazzale San Gabriele di Gorizia a corso Agnelli, nei seguenti giorni e orari:

– sabato 9, domenica 10, sabato 16 e domenica 17 novembre 2024: dalle 9:00 fino al termine delle partite (presumibilmente entro le ore 24:00);

– da lunedì 11 a venerdì 15 novembre 2024: dalle 9:30 alle 12:00, dalle 15:30 alle 19:00 e dalle 22:30 fino al termine delle partite (presumibilmente entro le ore 24:00).

Sul medesimo tratto di strada fino al 24 novembre è vietata la sosta.

Altre modifiche alla viabilità, con chiusura strade e divieti di sosta, interessano anche:

dal 3 al 24 novembre 2024: sul controviale Est di corso Agnelli, dal civico 45 a via Filadelfia , su entrambi i lati è in vigore un divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli;

di corso Agnelli, , su entrambi i lati è in vigore un divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli; dal 10 al 17 novembre 2024: in corso Agnelli chiude il controviale Est tra via Filadelfia e il piazzale Grande Torino;

chiude il tra via Filadelfia e il piazzale Grande Torino; dall’8 al 17 novembre 2024: il controviale Ovest di corso Galileo Ferraris chiude tra piazzale Grande Torino e il civico 272/A;

di chiude tra piazzale Grande Torino e il civico 272/A; dal 10 al 17 novembre 2024: sul controviale Ovest di corso Galileo Ferraris c’è il divieto di sosta sul lato Ovest per un tratto di circa 60 metri verso Nord partendo dal civico 200;

di c’è il divieto di sosta sul lato Ovest per un tratto di circa 60 metri verso Nord partendo dal civico 200; dal 7 al 18 novembre 2024 è in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli: in via Maria Vittoria lato Sud , tra piazza Carlo Emanuele II e via San Massimo; in piazzale Regina Margherita lungo la perimetrale Nord Ovest su ambo i lati nel tratto da via Ricasoli a corso Regina Margherita; in via Camerana lato Est , tra il civico 9 e via Assietta;

, tra piazza Carlo Emanuele II e via San Massimo; in lungo la perimetrale Nord Ovest su ambo i lati nel tratto da via Ricasoli a corso Regina Margherita; in , tra il civico 9 e via Assietta; dal 4 al 24 novembre 2024 è in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Belfiore lato Est tra il civico 23 e il civico 25.

ATP FINALS TORINO 2024: STRADE CON SOSTA A PAGAMENTO

Inoltre, nelle giornate di svolgimento delle partite, dal 10 al 17 novembre, dalle ore 9:00 alle 24:00 è istituita la sosta a pagamento con tariffa forfettaria giornaliera di 10,00 euro nei seguenti tratti di strada:

in corso Galileo Ferraris , su ambo i lati della carreggiata centrale nel tratto tra corso Sebastopoli e via De Cristoforis;

, su ambo i lati della carreggiata centrale nel tratto tra corso Sebastopoli e via De Cristoforis; sul lato destro delle carreggiate centrali nel tratto tra via De Cristoforis e piazzale Costantino il Grande ;

e ; su ambo i lati della carreggiata Ovest nel tratto tra piazzale Costantino il Grande e corso Sebastopoli.

Nelle suddette carreggiate centrali, tranne nei giorni e nelle ore in cui vige la sosta a pagamento, vige il divieto di sosta. Inoltre in tutte le carreggiate destinate alla sosta a pagamento si applica un limite di velocità di 30 km/h nel tratto tra piazzale Costantino il Grande e corso Sebastopoli.

Sempre dal 10 al 17 novembre 2024, le aree riservate alla sosta delle persone con disabilità sono collocate sul lato Ovest controviale Ovest di corso Galileo Ferraris, a partire da piazzale Grande Torino procedendo verso Sud per circa 100 metri complessivi, e in corso IV Novembre sul lato Est del controviale Est, procedendo verso Nord per circa 50 metri complessivi. Invece le aree a disposizione degli operatori del commercio sono localizzate in corso Galileo Ferraris, carreggiata laterale Ovest, lato Ovest e in corso IV Novembre, carreggiata laterale Est lato Est.

ATP FINALS TORINO 2024: MODIFICHE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Infine dalle ore 9:30 di sabato 9 novembre fino al termine del servizio di domenica 17 novembre 2024, il trasporto pubblico locale a Torino è interessato da numerosi provvedimenti di modifica del percorso che coinvolgono principalmente le linee 17, 17B ed extraurbana 442 (maggiori informazioni qui, in fondo alla pagina).

Allo stesso tempo, per favorire l’afflusso all’Inalpi Arena con i mezzi pubblici, sono potenziate le linee che conducono al palasport, precisamente la 4 e la 10 (scarica la mappa delle linee). Anche la metropolitana viene potenziata dal 10 al 14 novembre fino alle 00:30 e il 15 e 16 novembre fino alle 1:30. Qui l’orario della metropolitana di Torino dal 12 al 19 novembre 2023.

IMPORTANTE: gli spettatori possono viaggiare gratuitamente sulle linee 4, 4N e 10 esibendo il biglietto di ingresso alle ATP Finals valido per la sessione prevista in giornata. In alternativa possono richiedere un ‘voucher special’ del valore di 10 euro utilizzabile per coprire il 50% del costo di tutti i viaggi con GTT, taxi, monopattini, bici e scooter, disponibili sulle Super App aderenti all’iniziativa MaasToMove.