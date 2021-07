Cashback autostrade 2021: come funziona?

Avete già letto del nuovo cashback autostrade 2021? Vi spieghiamo come funziona questo servizio che consente di ricevere il rimborso del pedaggio

Morto un cashback se ne fa un altro. Archiviato, anzi ‘sospeso’ per almeno 6 mesi, il cashback di Stato che era stato introdotto dal precedente Governo per incentivare i pagamenti elettronici, sta per nascere nel 2021 il cashback autostrade per risarcire gli automobilisti danneggiati dai lavori in corso lungo le arterie autostradali (in Liguria per esempio, ma non solo). Vediamo come funziona questo ‘cashback del pedaggio’.

L’INTRODUZIONE DEL CASHBACK AUTOSTRADE

L’Italia è quello strano Paese nel quale si concentrano i cantieri in autostrada durante la stagione estiva, creando code, traffico e disagi. E se è vero che certe infrastrutture sono talmente malandate da richiedere un intervento immediato e non procrastinabile (ricordiamo tutti la tragedia del Ponte Morandi verificatasi proprio nei giorni di Ferragosto, vero?), è altrettanto vero che c’erano probabilmente i margini per organizzare meglio i lavori, approfittando magari del periodo di bassa circolazione dei mezzi durante la fase più acuta della pandemia. Comunque il danno ormai è fatto, e nonostante la (saggia) decisione di chiudere alcuni cantieri ad agosto per snellire la viabilità, Autostrade per l’Italia (il concessionario autostradale interessato dal maggior numero di interventi) ha annunciato l’attivazione di un sistema che prevede il rimborso del pedaggio qualora, causa lavori, il tempo di percorrenza risulti sensibilmente maggiore rispetto alla media della tratta.

COME FUNZIONA IL CASHBACK AUTOSTRADE 2021

Questo sistema è, appunto, il cosiddetto cashback autostrade o cashback del pedaggio. Ma come funziona? Per i dettagli attendiamo news a breve, intanto l’AD di ASPI, Roberto Tomasi, ne ha anticipato i punti focali:

– sarà attivato in via sperimentale già nell’estate 2021;

– la sperimentazione partirà ad agosto e coinvolgerà 10.000 utenti;

– funzionerà tramite la app gratuita Free to X, presto disponibile, e consentirà il rimborso immediato e diretto del pedaggio. Rimborso che, come detto, sarà calcolato sul tempo di percorrenza effettivo del proprio itinerario, se sensibilmente maggiore rispetto alle medie del periodo;

– entro fine estate 2021 il servizio sarà disponibile a tutti;

– ASPI investirà 250 milioni di euro per far partire il cashback delle autostrade.

A margine dell’annuncio del progetto cashback, Tomasi ha ricordato che Autostrade per l’Italia, d’intesa con il MIMS, ha attivato già dal 2020 riduzioni o azzeramenti del pedaggio a favore dell’utenza nelle tratte oggetto di sensibili disagi a causa di lavori di manutenzione. E questo ancor prima della recente “tirata di orecchie” dell’Antitrust, che peraltro riguarderebbe, sempre secondo Tomasi, eventi non attuali ma avvenuti tra dicembre 2019 e gennaio 2020. “Il cashback del pedaggio è la soluzione”, ha spiegato l’AD. ”Attraverso l’adozione di nuove tecnologie digitali, il rimborso avverrà in modo automatico, trasparente e commisurato ai tempi di percorrenza effettivi. Per l’attivazione del cashback stiamo finalizzando con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili gli ultimi fondamentali passaggi autorizzativi, e stiamo avviando interlocuzioni formali con l’Antitrust per presentargli preventivamente le caratteristiche del nuovo servizio”.

CASHBACK AUTOSTRADE; PROBLEMI DI PRIVACY?

Tutto bene quel che finisce bene? Non del tutto. In seguito all’annuncio del cashback autostrade per l’estate 2021 si è già alzata la voce contraria di alcune associazioni dei consumatori. In particolare Assoutenti teme che l’operazione possa comportare seri problemi legati alla privacy: “Da quello che apprendiamo chi intende ottenere l’indennizzo di ASPI dovrà fornire tutti i propri dati alla app Free to X, inviando informazioni sensibili anche ai fini del tracciamento degli spostamenti. Si tratta di una scelta assurda che potrebbe ledere la privacy degli utenti. Dato che l’85% degli automobilisti paga il pedaggio in autostrada mediante servizi digitali (Telepass, carte di credito, bancomat, ecc.), ASPI potrebbe ristorarli utilizzando facilmente gli stessi servizi, senza la necessità di fare installare nuove app”.