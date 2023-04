Bonus trasporti 2023: da quando si può richiedere?

I ministri dell’Economia, del Lavoro e delle Infrastrutture e Trasporti hanno firmato il decreto di attuazione del Bonus trasporti 2023, la misura già introdotta lo scorso anno per supportare famiglie, studenti e lavoratori nell’acquisto di abbonamenti del trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché del trasporto ferroviario nazionale. Scopriamo nel dettaglio come funziona il nuovo bonus per i mezzi pubblici, chi può richiederlo, come richiederlo e da quando.

Aggiornamento del 14 aprile 2023 con la comunicazione dell’orario e della data di apertura della piattaforma digitale per richiedere il Bonus Trasporti 2023.

CHE COS’È IL BONUS TRASPORTI 2023

Il Bonus trasporti fa parte del pacchetto di misure contenute nel Dl n. 5/2023, più noto come con il nome di decreto Carburanti, successivamente convertito con modificazioni nella legge n. 23 del 10 marzo 2023, e può vantare una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro. Il provvedimento è pensato soprattutto per aiutare le persone economicamente più fragili e maggiormente colpite dal rincaro dei prezzi dei prodotti energetici. Ma allo stesso tempo, incentivando l’uso dei mezzi pubblici a scapito dei veicoli privati, produrrà ricadute positive anche dal punto di vista della sostenibilità sociale e ambientale.

BONUS TRASPORTI 2023: COME FUNZIONA

Come già anticipato, il Bonus trasporti 2023 è utilizzabile per l’acquisto di un abbonamenti relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, oppure per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il buono può essere pari fino al 100% della spesa da sostenere ed è riconosciuto, in ogni caso, nel limite massimo di 60 euro per ciascun beneficiario a seguito dell’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di un solo abbonamento, annuale, plurimensile o mensile (con esclusione dei servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino).

Importante: possono richiedere il Bonus trasporti 2023 solamente le persone fisiche che nell’anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Il bonus trasporti si può richiedere potenzialmente ogni mese, quindi non c’è un limite di un solo bonus per persona fisica. Ovviamente tutto dipenderà dalla disponibilità dei fondi. Se non si conosce in anticipo il costo dell’abbonamento, si può richiedere sempre un bonus da 60 euro, se l’abbonamento costa meno i fondi non utilizzati tornano nella piattaforma.

BONUS TRASPORTI 2023: COME RICHIEDERLO E DA QUANDO

Passiamo adesso alle modalità operative. Per richiedere il Bonus trasporti 2023 bisognerà accedere, esattamente come l’anno scorso, al portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ma da quando?

Dopo qualche giorno di attesa il ministero ha finalmente comunicato che la piattaforma digitale per richiedere il Bonus Trasporti 2023 sarà attiva dalle ore 8:00 di lunedì 17 aprile 2023.

L’accesso al portale sarà possibile esclusivamente tramite SPID o CIE e al momento di formulare la richiesta si dovranno fornire le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, indicando nel contempo l’importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista, nonché il gestore del servizio di trasporto pubblico.

Il buono emesso tramite il portale risulterà spendibile presso un solo gestore dei servizi di trasporto pubblico e dovrà essere utilizzato entro il mese di emissione presentandolo alle biglietterie del gestore del servizio selezionato, il quale, a sua volta, ne dovrà verificare la validità accedendo al portale del Ministero. In caso di esito positivo sarà subito rilasciato l’abbonamento richiesto e il gestore provvederà a registrare sul portale l’utilizzo del buono, indicando l’importo effettivamente fruito dal beneficiario stesso.

BONUS TRASPORTI 2023: SI PUÒ RICHIEDERE ANCHE PER I FIGLI?

Anche nel 2023 è possibile richiedere il Bonus Trasporti sia a titolo personale che per conto di un minore fiscalmente a carico, eseguendo normalmente l’accesso e la registrazione al portale. Invece i figli maggiorenni, anche se fiscalmente a carico, devono provvedere autonomamente alla richiesta del buono. Resta in ogni caso il limite del reddito complessivo individuale conseguito nell’anno di imposta 2022 non superiore a 20.000 euro. Nel caso in cui il beneficiario sia minore, tale requisito deve esistere in relazione al minore beneficiario del buono, a prescindere dal reddito del richiedente. Se il minore non è a carico dei propri genitori, anche avente reddito proprio e con reddito inferiore a 20.000 euro, la richiesta va fatta da chi esercita la patria potestà.