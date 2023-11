Bollo auto Sicilia 2024: sconto fino al 20%, ecco chi ne ha diritto

Bella novità per chi deve pagare il bollo auto in Sicilia nel 2024: la tassa automobilistica costerà meno, con una riduzione fino al -20%, per effetto di una novità introdotta con la Legge di stabilità 2024-26, recentemente approvata dall’ARS. Continuate a leggere per scoprire i dettagli e per avere tutte le informazioni possibili sul pagamento del bollo auto Sicilia, comprese eventuali riduzioni ed esenzioni. Nelle prossime righe ricapitoleremo i capisaldi da conoscere, non prima di aver ricordato che la Regione Siciliana è convenzionata con l’ACI per l’attività di controllo e di riscossione della tassa automobilistica, e che per qualsiasi informazione sul bollo auto si può contattare un servizio di assistenza diretta, attivo dal lunedì al venerdì (9-13 e 14-18), telefonando al numero 091.7999010 o utilizzando questo form.

Aggiornamento del 21 novembre 2023 con la novità della riduzione fino al 20% dell’importo del bollo auto Sicilia nel 2024.

BOLLO AUTO SICILIA 2024: SCONTO FINO AL 20%, COME FUNZIONA

Come anticipato poc’anzi, nella manovra finanziaria approvata pochi giorni fa dalla giunta regionale della Regione Siciliana, la tassa automobilistica (bollo auto) sarà ridotta fino al 20% nel 2024. Ma chi potrà beneficiare dello sconto? Sono previste due possibilità:

-10% per i proprietari in regola con i versamenti degli anni precedenti al 2024;

per i proprietari degli anni precedenti al 2024; ulteriore -10% per chi decide di effettuare i pagamenti con domiciliazione sul proprio conto corrente bancario, come peraltro è già possibile fare in Lombardia e in Campania.

Chi soddisfa entrambe le condizioni potrà dunque beneficiare di uno sconto complessivo del -20% sul bollo auto Sicilia.

Maggiori dettagli su come attivare la domiciliazione bancaria per pagare la tassa automobilistica saranno resi noti prossimamente.

BOLLO AUTO SICILIA: CALCOLO E SCADENZA

In Sicilia il primo bollo per un veicolo nuovo deve essere versato entro l’ultimo giorno del mese di immatricolazione. Se però quest’ultima è avvenuta negli ultimi 10 giorni del mese, la tassa si può pagare anche nel corso del mese successivo. La data di immatricolazione si rileva sulla carta di circolazione o sul documento unico. Importante: il pagamento del bollo auto è dovuto a decorrere dal mese in cui avviene l’immatricolazione conteggiando per intero la prima mensilità, anche se l’immatricolazione è avvenuta nell’ultimo giorno del mese. Inoltre:

Autovetture a benzina, benzina + GPL, benzina + metano, ecodiesel, con potenza fino a 35 KW . Il primo pagamento deve essere effettuato per un periodo superiore a 6 mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successiva ai 6 mesi predetti, per un massimo di 12 mesi;

. Il primo pagamento deve essere effettuato per un periodo superiore a 6 mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successiva ai 6 mesi predetti, per un massimo di 12 mesi; Autovetture a benzina, benzina + GPL, benzina + metano, ecodiesel , con potenza da 36 KW in poi . Il primo pagamento deve essere effettuato per un periodo superiore a 8 mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successiva agli 8 mesi predetti, per un massimo di 12 mesi;

. Il primo pagamento deve essere effettuato per un periodo superiore a 8 mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successiva agli 8 mesi predetti, per un massimo di 12 mesi; Motocicli . Il pagamento deve essere effettuato per un periodo non inferiore a 7 mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successive, per un massimo di 12 mesi;

. Il pagamento deve essere effettuato per un periodo non inferiore a 7 mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successive, per un massimo di 12 mesi; Roulotte e altri veicoli soggetti a tassa fissa annua. Il pagamento va effettuato versando l’intero importo fisso annuo, a prescindere dalla data di immatricolazione, con validità fino al 31 dicembre successivo.

Per le altre casistiche vi rimandiamo direttamente alla pagina sul sito dell’ACI relativa ai termini di pagamento del bollo auto nuove nella Regione Sicilia.

Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica di veicoli già circolanti dev’essere invece effettuato nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta. Esempio: per un bollo con scadenza maggio il versamento corrispondente si fa entro il mese di giugno.

Infine per il pagamento del bollo dei veicoli usati acquistati da un rivenditore autorizzato (conto vendita), se l’auto ha un bollo in corso di validità occorre rispettare la periodicità acquisita e pagare, secondo le normali regole, entro il mese successivo alla scadenza; se invece il concessionario ha chiesto l’esenzione dell’auto consegnata per la rivendita, si applicano le regole previste per il primo pagamento dei veicoli nuovi. Eseguendo quindi il versamento entro il mese durante il quale il veicolo è stato acquistato (fa fede la data di autentica notarile dell’atto di vendita).

Per calcolare l’importo da pagare del bollo auto Sicilia si può utilizzare il servizio online gratuito di ACI. Oppure prendere come riferimento la seguente tabella (clicca sull’immagine per visualizzarla più grande).

BOLLO AUTO SICILIA: ESENZIONI E RIDUZIONI

La Regione Sicilia contempla diverse agevolazioni per alcune categorie che sono esentate dal pagamento del bollo auto. Oppure pagano un importo ridotto. Ecco le principali:

Veicoli storici ultratrentennali . I veicoli storici ultratrentennali non adibiti a uso professionale sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica . L’esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda né essere iscritti in un registro storico. Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di 25,82 euro per gli autoveicoli. E di 10,33 euro per i motoveicoli.

. I veicoli storici ultratrentennali non adibiti a uso professionale sono . L’esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda né essere iscritti in un registro storico. Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di 25,82 euro per gli autoveicoli. E di 10,33 euro per i motoveicoli. Veicoli storici ultraventennali . Gli autoveicoli e motoveicoli con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni e in possesso del certificato di rilevanza storica rilasciato da ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo o Storico FMI riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento del bollo auto con una riduzione pari al 50% .

. Gli autoveicoli e motoveicoli con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni e in possesso del rilasciato da ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo o Storico FMI riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento del bollo auto con una . Vetture destinate ai disabili . È prevista l’esenzione dal pagamento del bollo auto per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi. Con limitazione di cilindrata: fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e ibridi benzina/elettrico; fino a 2800 cc per i veicoli diesel e ibridi gasolio/elettrico; e fino a 150 kW per i veicoli elettrici. Ulteriori informazioni qui.

. È prevista l’esenzione dal pagamento del bollo auto per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi. Con limitazione di cilindrata: fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e ibridi benzina/elettrico; fino a 2800 cc per i veicoli diesel e ibridi gasolio/elettrico; e fino a 150 kW per i veicoli elettrici. Ulteriori informazioni qui. Veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a gpl, metano, con alimentazione ibrida o a idrogeno.

In Sicilia gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori elettrici a due, tre o quattro ruote, godono dell’esenzione dal pagamento del bollo auto per 5 anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione. Dopodiché per gli autoveicoli elettrici occorre corrispondere una tassa pari a 1/4 dell’importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina. Mentre per i motocicli e i ciclomotori la tassa dev’essere corrisposta per intero.Le autovetture e gli autoveicoli a uso promiscuo con alimentazione esclusiva a gpl o metano, purché conformi alle direttive europee in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di 1/4 del bollo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina.

Infine la Regione Siciliana ha disposto l’esenzione triennale per i veicoli immatricolati nuovi nel triennio 2019/2021 con: alimentazione ibrida elettrica/termica di tipo plug-in o full hybrid; e con alimentazione esclusiva a idrogeno.

Per altre informazioni e approfondimenti sul pagamento del bollo auto in Sicilia consulta il sito dell’ACI.