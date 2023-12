Blocco traffico Roma 3 dicembre 2023: orari e deroghe

Il 3 dicembre 2023 c’è il blocco del traffico a Roma per l’attuazione della seconda ‘domenica ecologica’ prevista nella stagione invernale 2023 – 2024. L’iniziativa, com’è noto, prevede nell’intera Fascia Verde della Capitale il divieto totale di circolazione per il traffico privato durante gli orari di attivazione del blocco. Sono tuttavia contemplate numerose deroghe.

BLOCCO TRAFFICO ROMA 3 DICEMBRE 2023 NELLA FASCIA VERDE

Il blocco del traffico a Roma del 3 dicembre 2023 riguarda la circolazione nella cosiddetta Fascia Verde, ossia la zona a traffico limitato che comprende buona parte del territorio comunale all’interno del Grande Raccordo Anulare.

A beneficio dei residenti e soprattutto dei visitatori,, al fine di evitare spiacevoli multe, il Comune di Roma ha messo a disposizione una mappa virtuale navigabile, raggiungibile a questo link, che permette di scoprire se ci si trova dentro o fuori la Fascia Verde. Per saperlo basta usare l’opzione ‘trova luogo o indirizzo’, in alto a destra della mappa, indicata da una lente di ingrandimento.

BLOCCO AUTO ROMA 3 DICEMBRE 2023: ORARI DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

In occasione della domenica ecologica a Roma del 3 dicembre 2023, il divieto totale di circolazione in Fascia Verde per il traffico privato (con deroghe, vedi paragrafo successivo) è previsto nei seguenti orari:

dalle 7:30 fino alle 12:30

dalle 16:30 fino alle 20:30.

Ricordiamo che dopo quella del 3 dicembre ci saranno altre tre domeniche ecologiche: il 14 gennaio, il 25 febbraio e il 24 marzo 2024.

DOMENICA ECOLOGICA ROMA 3 DICEMBRE 2023: DEROGHE AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

Le deroghe al divieto di circolazione di domenica 3 dicembre 2023 sono elencate in un’apposita ordinanza del Sindaco di Roma (scarica qui). In totale le deroghe sono 34, ecco le principali:

veicoli elettrici o ibridi;

veicoli alimentati a metano, a Gpl o Bi-Fuel benzina-Gpl o benzina-metano, anche trasformati, marcianti con alimentazione a Gpl o metano e da Euro 3 in su;

veicoli con motore a benzina Euro 6;

ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro 2 e successivi;

motocicli 4 tempi Euro 3 e successivi;

autoveicoli per il trasporto collettivo pubblico e privato;

taxi e NCC dotati di concessioni comunali;

autoveicoli adibiti a car sharing, car pooling e servizi Piano Spostamenti Casa Lavoro;

auto minute del contrassegno per persone con disabilità:

mezzi adibiti al trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili o trattamenti sanitari per malattie gravi.

3 DICEMBRE 2023: MUSEI GRATIS A ROMA

La domenica ecologica del 3 dicembre 2023 a Roma può essere l’occasione per approfittare della gratuità, come ogni prima domenica del mese, dei musei civici e dei siti archeologici, tutti perfettamente raggiungibili con il trasporto pubblico e le altre opzioni di mobilità sostenibile. Sono aperti a ingresso libero l’Area Sacra di largo Argentina (dalle 9:30 alle 16, ultimo ingresso alle 15), l’area archeologica del Circo Massimo (dalle 9:30 alle 16, ultimo ingresso ore 15) e i Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana 9-16:30, ultimo ingresso un’ora prima della chiusura). Ad accesso libero anche i Musei Capitolini, i Mercati di Traiano, il Museo dei Fori Imperiali, il Museo dell’Ara Pacis, la Centrale Montemartini, il Museo di Roma a Palazzo Braschi, il Museo di Roma in Trastevere, la Galleria d’Arte Moderna, i Musei di Villa Torlonia, la Serra Moresca di Villa Torlonia, il Museo Civico di Zoologia, il Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, il Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, il Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, il Museo Napoleonico, il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, il Museo di Casal de’ Pazzi, il Museo delle Mura e Villa di Massenzio. Fa eccezione la mostra dedicata alle sculture di Fidia, nelle sale di Villa Caffarelli. Prenotazione obbligatoria solo per i gruppi al contact center di Roma Capitale 060608.