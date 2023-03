Blocco traffico Roma 26 marzo 2023: orari e deroghe

Il 26 marzo 2023 c’è il blocco del traffico a Roma per l’attuazione della quinta e ultima ‘domenica ecologica’ prevista nella stagione invernale 2022 – 2023. L’iniziativa, com’è noto, prevede nell’intera Fascia Verde della Capitale il divieto totale di circolazione per il traffico privato durante gli orari di attivazione del blocco. Sono tuttavia contemplate numerose deroghe.

BLOCCO TRAFFICO ROMA 26 MARZO 2023 NELLA FASCIA VERDE

Il blocco del traffico a Roma del 26 marzo 2023 riguarda la circolazione nella cosiddetta Fascia Verde, ossia la zona a traffico limitato che comprende buona parte del territorio comunale all’interno del Grande Raccordo Anulare, i cui confini sono peraltro cambiati recentemente.

A beneficio dei residenti e soprattutto dei visitatori,, al fine di evitare spiacevoli multe, il Comune di Roma ha messo a disposizione una mappa virtuale navigabile, raggiungibile a questo link, che permette di scoprire se ci si trova dentro o fuori la Fascia Verde. Per saperlo basta usare l’opzione ‘trova luogo o indirizzo’, in alto a destra della mappa, indicata da una lente di ingrandimento.

BLOCCO AUTO ROMA 26 MARZO 2023: ORARI DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

In occasione della domenica ecologica a Roma del 26 marzo 2023, il divieto totale di circolazione in Fascia Verde per il traffico privato (con deroghe, vedi paragrafo successivo) è previsto nei seguenti orari:

dalle 7:30 fino alle 12:30

dalle 16:30 fino alle 20:30.

Ricordiamo che nella notte tra il 25 e il 26 marzo torna l’ora legale con spostamento avanti di un’ora delle lancette dell’orologio. Importante ricordarsene anche per non fare confusione con gli orari di applicazione del blocco traffico a Roma.

DOMENICA ECOLOGICA ROMA 26 MARZOO 2023: DEROGHE AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

Le deroghe al divieto di circolazione di domenica 26 marzo 2023 sono elencate in un’apposita ordinanza del Sindaco di Roma (scarica qui). In totale le deroghe sono 34, ecco le principali:

veicoli elettrici o ibridi;

veicoli alimentati a metano, a Gpl o Bi-Fuel (con motori almeno Euro 3 benzina + Gpl o benzina + metano);

veicoli con motore a benzina Euro 6;

ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro 2 e successivi;

motocicli 4 tempi Euro 3 e successivi;

autoveicoli per il trasporto collettivo pubblico e privato;

taxi e NCC dotati di concessioni comunali;

autoveicoli adibiti a car sharing, car pooling e servizi Piano Spostamenti Casa Lavoro;

auto minute del contrassegno per persone con disabilità:

mezzi adibiti al trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili o trattamenti sanitari per malattie gravi.

26 MARZO 2023: TRENI GRATIS A ROMA

Per agevolare i cittadini e i visitatori penalizzati dal divieto di circolazione causato dalla domenica ecologica, Trenitalia lancia l’iniziativa Eco-Ticket: tutti i passeggeri in possesso di un biglietto regionale con destinazione Roma, valido per domenica 26 marzo 2023, possono viaggiare gratuitamente per l’intera giornata su tutti i regionali all’interno del territorio di Roma Capitale. “Con l’Eco-Ticket diamo la possibilità di visitare Roma muovendosi liberamente con il Regionale“, racconta Sabrina De Filippis di Trenitalia, “Un’opportunità per scoprire quanto sia facile, comodo e conveniente rinunciare all’auto grazie ai nostri treni, mezzi sostenibili per natura“.

Ricapitolando: domenica 26 marzo 2023 tutti i passeggeri in possesso di un biglietto singolo (corsa semplice) a tariffa regionale o con applicazione sovraregionale in arrivo a Roma possono utilizzare gratuitamente i treni del Regionale che circolano nella zona dell’anello ferroviario della Capitale.