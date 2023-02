Blocco traffico Roma 26 febbraio 2023: orari e deroghe

Il 26 febbraio 2023 c’è il blocco del traffico a Roma per l’attuazione della quarta delle cinque ‘domeniche ecologiche’ previste nella stagione invernale 2022 – 2023, recupero di quella rinviata lo scorso 5 febbraio per consentire il regolare svolgimento della campagna elettorale in vista delle ‘regionali’. L’iniziativa, com’è noto, prevede nell’intera Fascia Verde della Capitale il divieto totale di circolazione per il traffico privato durante gli orari di attivazione del blocco. Sono tuttavia contemplate numerose deroghe.

BLOCCO TRAFFICO ROMA 26 FEBBRAIO 2023 NELLA FASCIA VERDE

Il blocco del traffico a Roma del 26 febbraio 2023 riguarda la circolazione nella cosiddetta Fascia Verde, ossia la zona a traffico limitato che comprende buona parte del territorio comunale all’interno del Grande Raccordo Anulare, i cui confini sono peraltro cambiati recentemente.

A beneficio dei residenti e soprattutto dei visitatori,, al fine di evitare spiacevoli multe, il Comune di Roma ha messo a disposizione una mappa virtuale navigabile, raggiungibile a questo link, che permette di scoprire se ci si trova dentro o fuori la Fascia Verde. Per saperlo basta usare l’opzione ‘trova luogo o indirizzo’, in alto a destra della mappa, indicata da una lente di ingrandimento.

BLOCCO AUTO ROMA 26 FEBBRAIO 2023: ORARI DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

In occasione della domenica ecologica a Roma del 26 febbraio 2023, il divieto totale di circolazione in Fascia Verde per il traffico privato (con deroghe, vedi paragrafo successivo) è previsto nei seguenti orari:

dalle 7:30 fino alle 12:30

dalle 16:30 fino alle 20:30.

La quinta e ultima domenica con blocco del traffico a Roma è calendarizzata tra un mese esatto, il 26 marzo 2023.

DOMENICA ECOLOGICA ROMA 26 FEBBRAIO 2023: DEROGHE AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

Le deroghe al divieto di circolazione di domenica 26 febbraio 2023 sono elencate in un’apposita ordinanza del Sindaco di Roma (scarica qui). In totale le deroghe sono 34, ecco le principali: