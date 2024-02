Blocco traffico Roma 25 febbraio 2024: orari e deroghe

Il 25 febbraio 2024 c’è il blocco del traffico a Roma per l’attuazione della quarta ‘domenica ecologica’ prevista nella stagione invernale 2023 – 2024. L’iniziativa, com’è noto, prevede nell’intera Fascia Verde della Capitale il divieto totale di circolazione per il traffico privato durante gli orari di attivazione del blocco. Sono tuttavia contemplate numerose deroghe.

BLOCCO TRAFFICO ROMA 25 FEBBRAIO 2024 NELLA FASCIA VERDE

Il blocco del traffico a Roma del 25 febbraio 2024 riguarda la circolazione nella cosiddetta Fascia Verde, ossia la zona a traffico limitato che comprende buona parte del territorio comunale all’interno del Grande Raccordo Anulare.

A beneficio dei residenti e soprattutto dei visitatori, al fine di evitare spiacevoli multe, il Comune di Roma ha messo a disposizione una mappa virtuale navigabile, raggiungibile a questo link, che permette di scoprire se ci si trova dentro o fuori la Fascia Verde. Per saperlo basta usare l’opzione ‘trova luogo o indirizzo’, in alto a destra della mappa, indicata da una lente di ingrandimento.

BLOCCO AUTO ROMA 25 FEBBRAIO 2024: ORARI DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

In occasione della domenica ecologica a Roma del 25 febbraio 2024, il divieto totale di circolazione in Fascia Verde per il traffico privato (con deroghe, vedi paragrafo successivo) è previsto nei seguenti orari:

dalle 7:30 fino alle 12:30

dalle 16:30 fino alle 20:30.

Ricordiamo che dopo quella del 25 febbraio ci sarà un’altra domenica ecologica il 24 marzo 2024.

DOMENICA ECOLOGICA ROMA 25 FEBBRAIO 2024: DEROGHE AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

Le deroghe al divieto di circolazione di domenica 25 febbraio 2024 sono elencate in un’apposita ordinanza del Sindaco di Roma (scarica qui). In totale le deroghe sono 34, ecco le principali:

veicoli elettrici o ibridi;

veicoli alimentati a metano, a Gpl o Bi-Fuel benzina-Gpl o benzina-metano, anche trasformati, marcianti con alimentazione a Gpl o metano e da Euro 3 in su;

veicoli con motore a benzina Euro 6;

ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro 2 e successivi;

motocicli 4 tempi Euro 3 e successivi;

autoveicoli per il trasporto collettivo pubblico e privato;

taxi e NCC dotati di concessioni comunali;

autoveicoli adibiti a car sharing, car pooling e servizi Piano Spostamenti Casa Lavoro;

auto minute del contrassegno per persone con disabilità:

mezzi adibiti al trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili o trattamenti sanitari per malattie gravi.

A ROMA PREOCCUPAZIONE PER LÀ QUALITÀ DELL’ARIA

La domenica ecologica del 25 febbraio 2024 a Roma cade a proposito perché negli ultimi giorni in alcune centraline della Capitale sono stati superati i limiti di Pm10. In particolare il 16 febbraio le centraline di Magna Grecia (54), Cinecittà (51) e Tiburtina (62) hanno sforato i limiti di PM10 nell’arco delle 24 ore di rilevamento. Una situazione che si è verificata anche il 17 febbraio, con le stesse centraline già citate che hanno superato la quota di 50 ug/m3 di polveri sottili in un giorno. Dati allarmanti soprattutto per quanto riguarda la centralina di Tiburtina, arrivata all’8° sforamento dall’inizio del nuovo anno. Con lo stop del 25 febbraio il Campidoglio spera quindi di migliorare un po’ la situazione dell’aria ed evitare un altro stop forzato come quello di inizio mese.