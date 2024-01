Blocco traffico Roma 14 gennaio 2024: orari e deroghe

Il 14 gennaio 2024 c’è il blocco del traffico a Roma per l’attuazione della terza ‘domenica ecologica’ prevista nella stagione invernale 2023 – 2024. L’iniziativa, com’è noto, prevede nell’intera Fascia Verde della Capitale il divieto totale di circolazione per il traffico privato durante gli orari di attivazione del blocco. Sono tuttavia contemplate numerose deroghe.

BLOCCO TRAFFICO ROMA 14 GENNAIO 2024 NELLA FASCIA VERDE

Il blocco del traffico a Roma del 14 gennaio 2024 riguarda la circolazione nella cosiddetta Fascia Verde, ossia la zona a traffico limitato che comprende buona parte del territorio comunale all’interno del Grande Raccordo Anulare.

A beneficio dei residenti e soprattutto dei visitatori, al fine di evitare spiacevoli multe, il Comune di Roma ha messo a disposizione una mappa virtuale navigabile, raggiungibile a questo link, che permette di scoprire se ci si trova dentro o fuori la Fascia Verde. Per saperlo basta usare l’opzione ‘trova luogo o indirizzo’, in alto a destra della mappa, indicata da una lente di ingrandimento.

BLOCCO AUTO ROMA 14 GENNAIO 2024: ORARI DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

In occasione della domenica ecologica a Roma del 14 gennaio 2024, il divieto totale di circolazione in Fascia Verde per il traffico privato (con deroghe, vedi paragrafo successivo) è previsto nei seguenti orari:

dalle 7:30 fino alle 12:30

dalle 16:30 fino alle 20:30.

Ricordiamo che dopo quella del 14 gennaio ci saranno altre due domeniche ecologiche: il 25 febbraio e il 24 marzo 2024.

DOMENICA ECOLOGICA ROMA 14 GENNAIO 2024: DEROGHE AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

Le deroghe al divieto di circolazione di domenica 14 gennaio 2024 sono elencate in un’apposita ordinanza del Sindaco di Roma (scarica qui). In totale le deroghe sono 34, ecco le principali:

veicoli elettrici o ibridi;

veicoli alimentati a metano, a Gpl o Bi-Fuel benzina-Gpl o benzina-metano, anche trasformati, marcianti con alimentazione a Gpl o metano e da Euro 3 in su;

veicoli con motore a benzina Euro 6;

ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro 2 e successivi;

motocicli 4 tempi Euro 3 e successivi;

autoveicoli per il trasporto collettivo pubblico e privato;

taxi e NCC dotati di concessioni comunali;

autoveicoli adibiti a car sharing, car pooling e servizi Piano Spostamenti Casa Lavoro;

auto minute del contrassegno per persone con disabilità:

mezzi adibiti al trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili o trattamenti sanitari per malattie gravi.

14 GENNAIO 2024: RIAPRE IL PARCO ARCHEOLOGICO DEL CELIO

La domenica ecologica del 14 gennaio 2024 a Roma può essere l’occasione per visitare il Parco Archeologico del Celio con il nuovo Museo della Forma Urbis, che riapre dal 12 gennaio. Il parco occupa il settore settentrionale del colle Celio, un’area verde orientata verso il Colosseo e all’interno della quale sussistono importanti evidenze archeologiche, come le fondazioni perimetrali del tempio del Divo Claudio. Grazie al recupero degli edifici presenti nell’area, la Casina del Salvi e l’ex Palestra della Gil, e alla sistemazione del contiguo giardino archeologico, in cui sono stati organizzati per nuclei tematici una grande quantità di materiali epigrafici e architettonici di grandi dimensioni delle collezioni dell’ex Antiquarium Comunale, provenienti dagli scavi di Roma di fine Ottocento, i visitatori avranno una nuova straordinaria opportunità per approfondire la conoscenza della Roma antica.

All’interno del Parco, nell’edificio dell’ex Palestra della Gil, è stato allestito il nuovo Museo della Forma Urbis, che custodisce i frammenti rimasti della celebre Forma Urbis Romae, la gigantesca pianta marmorea della Roma antica incisa tra il 203 e il 211 d.C. sotto l’imperatore Settimio Severo. Si tratta di una delle più rare e importanti testimonianze della città antica che i visitatori torneranno ad ammirare dopo quasi un secolo. L’ultima esposizione complessiva degli originali è stata infatti realizzata tra il 1903 e il 1924 nel giardino del Palazzo dei Conservatori; poi, fino al 1939 alcuni nuclei significativi sono stati visibili nell’Antiquarium del Celio.

Il Parco Archeologico del Celio si può visitare tutti i giorni a ingresso gratuito. Il Museo della Forma Urbis resta invece chiuso il lunedì e prevede un biglietto d’ingresso. Maggiori informazioni qui.