Blocco auto Veneto 2021 e 2022: le misure antismog

Al via dal 1° ottobre il blocco auto Veneto 2021 e 2022 che prevede tre livelli di allerta in base alle emissioni di Pm10. Ecco il calendario delle limitazioni del traffico

Il 1° ottobre 2021 prende il via il blocco auto in Veneto che in coincidenza con la stagione autunnale e invernale prevede il divieto di circolazione dei veicoli più inquinanti in base al livello di emissione di Pm10. Il piano antismog contempla tre gradi di allerta (verde, giallo e rosso) riferiti ai risultati delle stazioni di monitoraggio ARPA sparse sul territorio regionale. Sono attesi ben tre bollettini ogni settimana.

LE DATE DEL BLOCCO AUTO VENETO 2021 E 2022

Il blocco auto in Veneto sarà in vigore durante i seguenti periodi:

– 2021: dal 1° ottobre al 18 dicembre;

– 2022: dal 7 gennaio al 30 aprile e dal 1° ottobre al 17 dicembre;

– 2023: dal 7 gennaio al 30 aprile e dal 1° ottobre al 16 dicembre.

In caso di allerta rossa il blocco traffico sarà esteso anche dal 27 al 31 dicembre di ciascun anno.

BLOCCO AUTO VENETO 2021 E 2022: LIVELLI DI ALLERTA

Come anticipato, sono previsti tre livelli di allerta: verde, giallo e rosso. Dato che ci saranno tre bollettini settimanali anziché due come gli altri anni, sarà più frequente l’eventuale scatto al successivo livello di allerta. Il livello verde è il livello ‘di default’. Le misure riguardano i Comuni veneti con più di 30.000 abitanti, con estensione da quest’anno anche ai Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

– Livello di allerta verde (nessuna allerta):

divieto di circolazione dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, per ciclomotori e motoveicoli Euro 0, autoveicoli a uso proprio alimentati a benzina Euro 0 e 1, autoveicoli a uso proprio alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3, veicoli commerciali classificati N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0 e 1, veicoli commerciali classificati N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3.

Sia per le autovetture che per i veicoli commerciali sarebbe dovuto scattare, già dal 1° ottobre 2021, anche il blocco dei diesel Euro 4. Tuttavia la limitazione è stata sospesa fino al termine dell’emergenza Covid-19.

– Livello di allerta giallo (primo grado di allerta):

divieto di circolazione in tutti i giorni di allerta, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, per ciclomotori e motoveicoli Euro 0 e 1, autoveicoli a uso proprio alimentati a benzina Euro 0, 1 e 2, autoveicoli a uso proprio alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5, veicoli commerciali classificati N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0, 1 e 2, veicoli commerciali classificati N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4.

– Livello di allerta rosso (allerta massima):

divieto di circolazione in tutti i giorni di allerta, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, per ciclomotori e motoveicoli euro 0 e 1, autoveicoli a uso proprio alimentati a benzina Euro 0, 1e 2, autoveicoli a uso proprio alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5, veicoli commerciali classificati N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0, 1 e 2, veicoli commerciali classificati N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2 e 3, 4. Inoltre divieto di circolazione per i veicoli commerciali classificati N1, N2, N3, alimentati a diesel Euro 5, dalle ore 08:30 alle ore 12:30.

Saranno inoltre istituite 7 domeniche ecologiche, una per mese da ottobre 2021 ad aprile 2022, con blocco totale del traffico nei Comuni di oltre 30.000 abitanti.

BLOCCO AUTO VENETO 2021 E 2022: ESENZIONI

Alcune categorie potranno circolare anche nei periodi di blocco del traffico in Veneto compilando un’autocertificazione (scarica il modulo) da mostrare in caso di controllo su strada. Ecco le categorie che hanno diritto all’esenzione, oppure le attività o gli eventi che consentono di ottenerla:

– Visite mediche o analisi;

– Operatori sanitari, assistenza sanitaria, farmacisti;

– Veicoli di pubblico servizio o utilità;

– Operatori dei mercati;

– Trasporto merci deperibili, artigiani e servizi di manutenzione;

– Cerimonie funebri o nuziali;

– Veicoli delle società sportive;

– Ministri di culto.