Blocco auto Lombardia dal 20 febbraio 2024: tutti i divieti

Martedì 20 febbraio 2024 è scattato il blocco auto in Lombardia a causa dei valori di PM10 registrati negli ultimi giorni, ben oltre i limiti consentiti, con conseguente attuazione delle misure antismog di primo livello. Il provvedimento non riguarda tutta la regione ma i territori delle 9 province che hanno raggiunto almeno il quarto giorno consecutivo di superamento dei limiti di legge: Milano, Monza, Como, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Lodi e Pavia. Scopriamo tutti i divieti che interessano il traffico veicolare e non solo.

BLOCCO AUTO LOMBARDIA: I DIVIETI DAL 20 FEBBRAIO 2024

Il blocco del traffico in Lombardia prevede nei Comuni con più di 30.000 abitanti delle province coinvolte il divieto di circolazione tutti i giorni, nella fascia oraria 7:30 – 19:30, per tutti i veicoli Euro 0 e 1 di qualsiasi alimentazione e per i veicoli Euro 2, 3 e 4 diesel. Rispetto ai divieti permanenti queste limitazioni si applicano pure nelle giornate di sabato e di domenica e coinvolgono anche i veicoli Euro 4 diesel commerciali, inclusi quelli con FAP e gli Euro 0 e 1 a Gpl e metano.

Importante: gli autoveicoli che hanno aderito a MoVe-In Lombardia non godono di alcun privilegio e sono pertanto soggetti ai divieti temporanei della circolazione come gli altri veicoli inquinanti, fino alla disattivazione delle misure antismog di primo livello.

Quindi, ricapitolando, dal 20 febbraio 2024, in tutti i Comuni con più di 30.000 abitanti delle province di Milano, Monza, Como, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Lodi e Pavia:

divieto di circolazione di tutte le auto Euro 0 e 1, tutti i giorni dalle 7:30 alle 19:30;

divieto di circolazione anche delle auto diesel Euro 2, 3 e 4 (compresi i diesel Euro 4 commerciali, pure con FAP) tutti i giorni dalle 7:30 alle 19:30.

I divieti temporanei resteranno in vigore finché i valori di PM10 rientreranno nei limiti consentiti.

BLOCCO AUTO LOMBARDIA 2024: COSA CAMBIA A MILANO

A Milano città, rispetto ai divieti già in vigore in Area B e in Area C, le limitazioni provvisorie del blocco auto Lombardia implicano l’applicazione anche nelle giornate di sabato e di domenica (normalmente, infatti, i divieti di Area B e C valgono dal lunedì al venerdì), includendo i veicoli Euro 4 diesel commerciali anche se con Fap e gli Euro 0 e 1 a Gpl e metano.

BLOCCO AUTO LOMBARDIA: ALTRI DIVIETI

Per quanto riguarda gli altri divieti che non riguardano la circolazione di veicoli, sempre dal 20 febbraio 2024 in tutti i Comuni delle province lombarde coinvolte è vietato tenere temperature superiore a 19°C nelle abitazioni e negli esercizi commerciali, nonché utilizzare generatori a legna per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) di classe emissiva fino a 3 Stelle compresa (I° livello).

In agricoltura è inoltre vietato spandere gli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione, salvo iniezione e interramento immediato.

È infine vietata l’accensione di fuochi all’aperto.