Black Friday 2021: gli sconti su accessori auto da non farsi scappare

Black Friday 2021: date, sconti e consigli utili per comprare gli accessori auto più utili senza prendere fregature online

Il Black Friday 2021 è ufficialmente il 26 novembre, ma come già succede da qualche anno, si è diffusa l’abitudine del Black Friday anticipato. Molti venditori hanno già iniziato ad applicare promozioni che dureranno fino a dicembre o ad esaurimento delle scorte. In questo articolo vi diremo quali sono gli sconti Black Friday su accessori auto da non perdere, ma anche i nostri consigli per fare un acquisto sicuro!

QUANDO E’ IL BLACK FRIDAY 2021: LE DATE UFFICIALI

Il Black Friday è un evento mondiale nato da una tradizionale ricorrenza USA nel giorno in cui le persone si accampano davanti ai negozi per fare acquisti a prezzi scontati. Ma perché si chiama Black Friday? Il Black Friday è il venerdì successivo al giorno del Ringraziamento negli USA. Per i negozi corrisponde all’inizio del periodo di shopping prenatalizio, per molti altri solo il traffico “nero” congestionato per la caccia ai regali. Ufficialmente la data del Black Friday 2021 è il 26 novembre, giorno in cui il web impazzisce per 24 ore di acquisti sfrenati online. Per chi non riesce a stare davanti al pc o al cellulare, ci sono molte altre offerte nella settimana del Black Friday 2021, dal 22 al 28 novembre. Per i più impazienti ci sono molte offerte già disponibili sugli accessori auto più utili. Ecco gli sconti da non farsi scappare e i consigli per riconoscere gli acquisti convenienti.

SCONTI BLACK FRIDAY 2021: GLI ACCESSORI AUTO DA NON PERDERE

Il Black Friday di Amazon è il più noto modo di trovare interessanti sconti e offerte, ma se si ha una buona conoscenza dei prezzi di mercato qualsiasi market place online può essere valido. Amazon ha dedicato una pagina per gli accessori auto scontati con il Black Friday . Ma se non siete per le spese casuali vi diamo noi qualche consiglio sugli accessori più utili per la manutenzione auto e la sicurezza in viaggio. I seggiolini auto per bimbi sono sicuramente un utile regalo per la sicurezza dei più piccoli, che durante il Black Friday si possono acquistare anche al 50% in meno. Accertatevi però che sia tra i seggiolini più sicuri nei test possibilmente compatibili con la nuova norma iSize. Gli accessori auto utili d’inverno da acquistare o regalare con il Black Friday sono i caricabatterie auto e gli avviatori di emergenza per la batteria scarica. Gli appassionati di fai da te con la manutenzione e il lavaggio avranno l’occasione di ampliare la dotazione in garage con un kit di chiavi assortite e un aspirapolvere auto di buona qualità o molto altro. Vi consigliamo di sfruttare gli sconti Black Friday in modo intelligente. E adesso vi diciamo come fare.

BLACK FRIDAY 2021: I CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

Come distinguo le offerte del Black Friday da quelle finte come i saldi stagionali? Una delle regole chiave è informarsi sui prezzi del prodotto che volete acquistare. In questo modo saprete sempre se state pagando il giusto prezzo scontato a prescindere dal canale di vendita. Confrontate sempre più venditori poiché gli sconti sono sempre arbitrari: uno sconto basso potrebbe essere più conveniente se applicato allo stesso prodotto che parte da un prezzo inferiore. E’ per questo che Amazon è tra i più trasparenti: per ogni prodotto viene mostrato chiaramente il prezzo originale e il prezzo scontato nel Black Friday. Tradizionalmente durante le offerte del Black Friday si punta a ottenere lo sconto maggiore, quindi ai prodotti che durante l’anno costano di più.