Autostrada A10: quando riapre dopo l’incidente dei camion

Autostrada A10 semi paralizzata dalle prime ore del 22 gennaio 2025 a causa di un incidente avvenuto poco dopo le 8:00 nel tratto compreso tra Albisola Superiore e Celle Ligure e che ha visto coinvolti due camion, precisamente al km 35+600 nella galleria Rossello. Il sinistro per fortuna non ha procurato vittime e feriti gravi ma ha dato origine a una lunga coda tra il Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Celle Ligure in direzione Genova e tra Varazze e Albisola in direzione Savona, dove peraltro per gli annunciati lavori di adeguamento della galleria Cassisi il traffico defluisce su una corsia, amplificando i disagi. Continua a leggere per conoscere gli ultimi aggiornamenti sulla situazione nell’autostrada A10 dopo l’incidente tra i due camion.

AUTOSTRADA 10: LA SITUAZIONE DOPO L’INCIDENTE DEL 22 GENNAIO

In base all’ultimo aggiornamento rilasciato da Autostrade per l’Italia, la società che gestisce la tratta interessata dall’incidente dei camion, alle ore 13:37 del 22 gennaio persiste, in direzione Genova, una coda di 1 km tra il Bivio A10/Fine Complanare Savona e Albisola. Nel momento peggiore, verso le ore 12:00, la coda era arrivata a raggiungere i 17 km.

Anche dalla parte opposta, in direzione Savona, alle ore 13:31 si registra una coda di 1 km tra Varazze e Celle Ligure, ma era arrivata fino a 6 km.

È utile a questo proposito ricordare che il casello di Celle Ligure è chiuso al traffico, in entrata verso Savona, fino alle 6:00 del 24 gennaio per lavori. In alternativa, l’entrata consigliata verso Savona è quella di Albisola.

TRAFFICO A10 IN TEMPO REALE

Per controllare il traffico sulla A10 in tempo reale si possono consultare i siti ufficiali delle società concessionarie ASPI (tra Genova e Savona) e Concessioni del Tirreno (tra Savona e Ventimiglia). Tutti gli aggiornamenti sulla viabilità sono presenti anche su:

Google Maps : l’applicazione, presente ormai su qualsiasi dispositivo mobile, permette di visualizzare il traffico lungo l’itinerario con i tempi di percorrenza previsti (e i possibili ritardi in base al traffico stesso e a eventuali lavori in corso, aggiornati continuamente), i percorsi consigliati e alternativi e gli eventuali rallentamenti lungo il tragitto.

: l’applicazione, presente ormai su qualsiasi dispositivo mobile, permette di visualizzare il traffico lungo l’itinerario con i (e i possibili ritardi in base al traffico stesso e a eventuali lavori in corso, aggiornati continuamente), i percorsi consigliati e alternativi e gli eventuali rallentamenti lungo il tragitto. Automap : fornisce in tempo reale le informazioni su traffico e viabilità con news sulla situazione in A10 aggiornate costantemente. A ciascun evento (incidente, lavori in corso, veicolo in avaria, ecc.) corrisponde un’apposita iconcina per facilitare la ricerca degli utenti.

: fornisce in tempo reale le informazioni su traffico e viabilità con news sulla situazione in A10 aggiornate costantemente. A ciascun evento (incidente, lavori in corso, veicolo in avaria, ecc.) corrisponde un’apposita iconcina per facilitare la ricerca degli utenti. CCISS – Viaggiare informati: permette di reperire gratuitamente e in tempo reale, 24 ore su 24, ogni informazione sulla circolazione stradale nazionale, compresa l’ubicazione di cantieri mobili e fissi su strade e autostrade. Il servizio è raggiungibile contattando il numero verde telefonico 1518, l’app gratuita per iOS e per Android o tramite l’account X (Twitter).

WEBCAM AUTOSTRADA A10

Infine, a beneficio di chi vuole vedere con i propri occhi la situazione del traffico sulla A10, il sito Autostrade.it mette a disposizione oltre 30 webcam posizionate sull’intera tratta di competenza, da Genova a Savona. La stessa cosa fa anche concessionideltirreno.it per il tronco da Savona a Ventimiglia, in entrambi i sensi di marcia. Le webcam sistemate sui tratti autostradali risultano utilissime non solo per controllare la viabilità ma anche per appurare le reali condizioni meteo di un determinato luogo.