Automobili a metano 2021: le 10 più economiche sul mercato

Il forte aumento del prezzo del gas naturale e di altri combustibili fossili ha portato alle stelle il costo al distributore del metano per auto, in qualche caso fino all’inimmaginabile tariffa di oltre 2 euro al kg, facendo vacillare la consolidata certezza secondo cui con le auto a metano si risparmia. Certezza che tutto sommato secondo noi ha ancora ragione di essere, visti certi vantaggi di cui godono queste vetture (coma la riduzione del bollo), e considerando anche il fatto che la situazione dei prezzi potrebbe presto tornare alla normalità (il Governo starebbe pensando di introdurre sgravi fiscali per calmierare le tariffe). Pensiamo quindi di fare cosa gradita ai nostri utenti elencando le 10 automobili a metano del 2021 più economiche sul mercato italiano.

VOLKSWAGEN UP! A METANO

La piccola utilitaria Volkswagen Up! è disponibile anche con alimentazione a metano nella versione sia a tre che a cinque porte. Questi i modelli e i prezzi:

– 1.0 50kW eco up! move up! BMT 3 porte: 17.400 euro.

– 1.0 50kW eco up! move up! BMT 5 porte: 17.800 euro.

Grazie alle emissioni di CO2 che non superano i 106 g/km, tutte le Up! a metano possono beneficiare degli incentivi auto 2021 per la fascia 61-135 g/km.

FIAT PANDA A METANO

I tanti fedelissimi della Fiat Panda, auto che viaggia sulle strade di tutto il mondo da oltre quarant’anni (ovviamente in diverse versioni), hanno anche la possibilità di scegliere fra tre modelli a metano:

– 0.9 TwinAir Turbo N. P. City Life: 17.650 euro.

– 0.9 TwinAir Turbo N. P. City Cross: 19.050 euro.

– 0.9 TwinAir Turbo N. P. Cross: 19.850 euro.

Le emissioni ferme a 111 g/km di CO2 consentono di acquistare la Panda a Metano con gli incentivi statali 2021.

SEAT IBIZA A METANO

Un altro nome storico del mercato automobilistico europeo, la berlina 2 volumi Seat Ibiza, può contare su ben quattro allestimenti a metano:

– 1.0 TGI 66KW Reference: 18.000 euro.

– 1.0 TGI 66KW Style: 19.600 euro.

– 1.0 TGI 66KW Business: 20.350 euro

– 1.0 TGI 66KW FR: 21.700 euro.

Con emissioni di CO2 stimate tra 101 e 108 g/km la Seat Ibiza a metano può ambire a pieno titolo ai contributi dell’Ecobonus 2021.

LANCIA YPSILON A METANO

Altra vettura che come la Panda è da tempo entrata nel cuore degli italiani, anche perché tra origine dalla mitologica Y10 inizialmente brandizzata Autobianchi. Chi cerca una Lancia Ypsilon a metano può scegliere tra:

– 0.9 TwinAir 70cv metano Silver: 18.450 euro;

– 0.9 TwinAir 70cv metano Gold: 20.050 euro.

Il valore di emissioni stabilito in 114 g/km di CO2 è in linea con i requisiti per chiedere gli incentivi dell’Ecobonus 2021.

VOLKSWAGEN POLO A METANO

La lista delle automobili a metano 2021 più economiche sul mercato prosegue con la berlina 2 volumi tedesca Volkswagen Polo, che presenta un motore di questo tipo anche nella versione più recente uscita pochi mesi fa:

– 1.0 TGI Trendline: 19.500 euro.

– 1.0 TGI Comfortline: 20.350 euro.

– 1.0 TGI Polo: 20.750 euro.

– 1.0 TGI Sport BMT: 21.850 euro.

– 1.0 TGI Highline: 22.150 euro.

– 1.0 TGI Life: 22.250 euro.

– 1.0 TGI Style (nuovo modello 2021): 23.750 euro.

Tutte le Polo a metano possono usufruire degli incentivi auto statali per la fascia 61-135 g/km.

SEAT ARONA A METANO

Un SUV a metano, perché no? Seat Arona non rinuncia alle prestazioni anche nell’allestimento con alimentazione a gas naturale compresso. Ecco le quattro proposte a metano:

– 1.0 TGI 66KW Reference: 20.500 euro.

– 1.0 TGI 66KW Style: 22.400 euro.

– 1.0 TGI 66KW Xxperience: 24.350.

– 1.0 TGI 66KW FR: 24.350 euro.

Emissioni di CO2 a 103/104 g/km di CO2, pertanto la Seat Arona a metano può beneficiare degli incentivi statali.

SKODA SCALA A METANO

La Skoda Scala non è tra le berline più conosciute in assoluto ma secondo noi può suscitare l’attenzione degli appassionati delle auto a metano con ben quattro modelli dotati di alimentazione a gas naturale:

– 1.0 G-TEC 90cv Ambition: 23.100 euro.

– 1.0 G-TEC 90cv Sport: 24.650 euro.

– 1.0 G-TEC 66KW Style: 25.250 euro.

– 1.0 G-TEC 90cv Sport Montecarlo: 25.950 euro.

Le emissioni da 99 a 102 g/km di CO2 consentono di acquistare la Scala a Metano con gli incentivi statali 2021.

SKODA KAMIQ A METANO

Evidentemente Skoda punta tantissimo sul gas naturale se non si è fatta scrupolo di realizzare addirittura sei allestimenti del SUV Kamiq tutti a metano, con prezzi oscillanti tra 23.000 e 26.000 euro circa.

– 1.0 G-TEC 66KW Ambition: 23.590 euro.

– 1.0 G-TEC 90cv Ambition: 23.890 euro.

– 1.0 G-TEC 66KW Montecarlo: 26.070 euro.

– 1.0 G-TEC 66KW Style: 26.090 euro.

– 1.0 G-TEC 66KW Scoutline: 26.190 euro.

– 1.0 G-TEC 90cv Montecarlo: 26.370 euro.

Valore di emissioni di CO2 101 g/km. Significa che chi acquista la Skoda Kamiq a metano è legittimato a richiedere l’Ecobonus.

SEAT LEON A METANO

Auto innovativa nel segmento delle berlina 2 volumi, la nuova Seat Leon è anche a metano (si può scegliere tra ben sei versioni). Sei allestimenti a metano anche per il modello Sportstourer.

– 1.5 TGI 96KW Style: 26.050 euro.

– 1.5 TGI 96KW Business: 27.750 euro.

– 1.5 TGI 96KW Style DSG: 27.750 euro.

– 1.5 TGI 96KW FR: 29.150 euro.

– 1.5 TGI 96KW Business DSG: 29.450 euro.

– 1.5 TGI 96KW FR DSG: 30.850 euro.

– 1.5 TGI 96KW Style Sportstourer: 26.800 euro.

– 1.5 TGI 96KW Business Sportstourer: 28.400 euro.

– 1.5 TGI 96KW Style DSG Sportstourer: 28.500 euro.

– 1.5 TGI 96KW FR Sportstourer: 29.900 euro.

– 1.5 TGI 96KW Business DSG Sportstourer: 30.100 euro.

– 1.5 TGI 96KW FR DSG Sportstourer: 31.600 euro.

Sia la Leon berlina che Sportstourer rientrano nella soglia dell’Ecobonus statale.

SKODA OCTAVIA A METANO

Chiudiamo l’elenco delle 10 automobili a metano del 2021 più economiche sul mercato con la vendutissima Skoda Octavia che viene proposta con quattro allestimenti a metano sia nella versione berlina 3 volumi che nella versione Wagon.

– 1.5 TSI G-TEC Ambition DSG: 29.850 euro.

– 1.5 TSI G-TEC Executive DSG: 31.450 euro.

– 1.5 TSI G-TEC Style DSG: 32.600 euro.

– 1.5 TSI G-TEC Sportline DSG: 33.250 euro.

– 1.5 TSI G-TEC Ambition DSG Wagon: 30.900 euro.

– 1.5 TSI G-TEC Executive DSG Wagon: 32.500 euro.

– 1.5 TSI G-TEC Style DSG Wagon: 33.650 euro.

– 1.5 TSI G-TEC Sportline DSG Wagon: 34.300 euro.

Grazie ai valori di CO2 tra 103 e 106 g/km la Skoda Wagon può essere acquistata, nuova ma anche usata, con i contributi dell’Ecobonus statale.