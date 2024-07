Auto sotto i 15.000 euro da comprare nel 2024: quali sono?

Non molti anni fa le auto più economiche sul mercato costavano meno di 10.000 euro. Oggi le cose sono cambiate per effetto dell’aumento generalizzato dei prezzi di listino (+37% sul periodo pre-Covid) e per avere un modello entry-level occorre sborsare decisamente di più. Ci sono tuttavia delle eccezioni, visto che il mercato propone alcune auto sotto i 15.000 euro. E che con gli incentivi statali possono costare anche meno. Vediamo quali sono.

DACIA SANDERO

Nel 2024 l’auto che costa meno in Italia è la Dacia Sandero, e non a caso è anche una delle più vendute. La berlina compatta della casa rumena di proprietà della Renault deve il suo successo all’imbattibile rapporto qualità-prezzo, al design moderno e funzionale, con linee semplici e una silhouette robusta, e alla varietà delle motorizzazioni (tra cui un sempre più raro Gpl) che offrono un buon equilibrio tra prestazioni e consumo di carburante. Ecco gli allestimenti della Sandero con prezzi di listino sotto i 15.000 euro:

Sandero Streetway 1.0 SCe 65CV Essential (benzina): 13.250 €

Sandero Streetway 1.0 TCe 90CV Essential (benzina): 14.000 €

Sandero Streetway 1.0 SCe 65 CV Expression (benzina): 14.300 €

Sandero Streetway 1.0 TCe ECOG Essential (Gpl): 14.750 €

Sandero Streetway 1.0 TCe 90 CV Expression (benzina): 14.950 €.

Gli incentivi statali consentono di ottenere uno sconto di 3.000 euro se si rottama un’auto fino a Euro 2, di 2.000 euro se si rottama un’auto Euro 4 e di 1.500 euro se si rottama un’auto Euro 4.

KIA PICANTO

La Kia Picanto è una city car dal design compatto e moderno, ideale per la guida urbana grazie alle sue dimensioni ridotte che facilitano il parcheggio e la manovrabilità. Nonostante questo l’abitacolo è ben progettato per offrire spazio sufficiente per i passeggeri e un comfort adeguato alle brevi distanze. La gamma di motori comprende opzioni a benzina, con cilindrate tipiche da 1.0 e 1.2 litri. Ecco gli allestimenti della Picanto con prezzi di listino sotto i 15.000 euro:

Picanto 1.0 Urban (benzina): 14.550 €.

Con l’Ecobonus auto da 3.000, 2.000 o 1.500 euro a seconda del veicolo dato da rottamare, il prezzo della Picanto può scendere ulteriormente.

CITROEN C3

Berlina compatta di casa Citroen, la C3 ha un design giovanile e interni progettati per offrire massimo comfort e praticità. I sedili sono spaziosi ed ergonomici, mentre il cruscotto è dotato di un moderno display touchscreen per il sistema di infotainment. La gamma di motori include motorizzazioni a benzina con opzioni che variano in termini di potenza ed efficienza, e offre un buon equilibrio tra prestazioni e consumi ridotti. Ecco gli allestimenti della Citroen C3 con prezzi di listino sotto i 15.000 euro:

C3 PureTech 100 S&S YOU (benzina): 14.990 €.

Approfittando degli incentivi auto 2024, il prezzo della C3 può scendere fino a 11.990 euro.

AUTO CON PREZZO DI LISTINO POCO SOPRA I 15.000 EURO

Se accettiamo di sforare un pochino il budget che ci siamo imposti, possiamo trovare diversi modelli nuovi che costano tra 15.000 e 16.000 euro, con la possibilità di abbattere il prezzo sempre grazie agli incentivi statali, purché si abbia un mezzo da rottamare fino a Euro 4. Ricordiamo tuttavia che, per usufruire degli incentivi, l’auto da acquistare non deve superare il livello di emissioni di CO2 pari a 135 g/km.

Dacia Sandero Stepway 1.0 TCe 90CV Essential (benzina): 15.300 €;

Renault Twingo 1.0 SCE 65 Equilibre (benzina): 15.350 €;

Mahindra KUV100 NXT 1.2 K6+ (benzina): 15.645 €;

Mitsubishi Space Star 1.2 Invite SDA Stop&Go (benzina): 15.900 €;

Fiat Panda 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid (mild hybrid): 15.900 €;

Evo 3 1.5 (benzina): 15.900 €.

Importante: tutti i prezzi riportati nell’articolo sono aggiornati alla data di pubblicazione, si riferiscono alla versione base, senza optional, e sono ‘chiavi in mano‘, cioè comprensivi di Iva e di tutte le spese di messa in strada (il collaudo, l’immatricolazione e l’approntamento della vettura), con esclusione dell’IPT, l’Imposta Provinciale di Trascrizione.