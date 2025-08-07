Home News Attualità e Curiosità
Auto nuova con anticipo zero: migliori offerte di agosto 2025

Scopri come acquistare un'auto nuova con anticipo zero e le migliori offerte disponibili sul mercato ad agosto 2025

 

7 Agosto 2025 - 10:45

Acquistare un’auto nuova con anticipo zero è un’opzione sempre più ricercata da chi desidera un veicolo moderno senza dover affrontare un esborso iniziale. Infatti, grazie a formule di finanziamento che spesso si rivelano interessanti, oggi è possibile mettersi al volante di un’auto nuova con rate mensili accessibili e, soprattutto, senza versare nessun anticipo. Continua a leggere per conoscere le migliori offerte con anticipo zero disponibili sul mercato ad agosto 2025, incluse le condizioni, i vantaggi e i fattori da considerare per fare la scelta giusta.

  1. Dacia anticipo zero
  2. Fiat anticipo zero
  3. Hyundai anticipo zero
  4. Renault anticipo zero
  5. Seat anticipo zero
  6. Skoda anticipo zero

AUTO DACIA CON ANTICIPO ZERO

In questo caso si tratta di un’offerta quasi con anticipo zero perché la Sandero Streetway Expression Eco-G 100 viene proposta a 47 rate da 122,56 euro ciascuna e riscatto finale (facoltativo) di 7.857,89 euro con anticipo di appena 155,86 euro comprensivo di spese gestione pratica e imposta di bollo. Maggiori informazioni qui.

AUTO FIAT CON ANTICIPO ZERO

Ad agosto 2025 l’unica Fiat disponibile con anticipo zero è la Tipo 1.6 Diesel 130CV per complessive 33 rate da 371 euro ciascuna e rata finale da 8.170 euro, altrimenti si è liberi di restituirla o sostituirla. Auto in pronta consegna, la prima rata si paga a ottobre. Maggiori informazioni qui.

Auto nuova con anticipo zero Agosto 2025

AUTO HYUNDAI CON ANTICIPO ZERO

Anticipo zero e interessi zero su tutte le motorizzazioni di Hyundai Tucson (Hybrid, Full Hybrid o Plug-in Hybrid), solo con finanziamento Hyundai Plus. A seconda della motorizzazione scelta l’importo delle 35 rate varia da 348 euro (per la Hybrid), 369 euro (per la Full Hybrid) e 494 euro (per la Plug-in Hybrid). Maggiori informazioni qui.

AUTO RENAULT CON ANTICIPO ZERO

Fino al 31 agosto 2025 o fino a esaurimento scorte si possono acquistare con finanziamento senza anticipo la Clio TCe 90 a benzina (rate mensili da 246 euro) e la Clio ECO-G 100 Gpl (rate mensili da 246 euro). Maggiori dettagli qui e qui.

RENAULT CLIO

AUTO SEAT CON ANTICIPO ZERO

L’offerta SEAT Senza Pensieri permette di guidare subito tutti i modelli SEAT, in qualsiasi allestimento, con anticipo scelto dal cliente e che può essere anche pari a zero. Il valore futuro dell’auto è garantito anche se il suo valore di mercato dovesse essere inferiore a quanto previsto, e dopo 2 o 3 anni si può scegliere se tenerla, restituirla o cambiarla. Maggiori informazioni qui.

AUTO SKODA CON ANTICIPO ZERO

Skoda Fabia, nuova Skoda Kamiq e nuova Skoda Scala proposte con anticipo zero e 35 rate rispettivamente da 135, 165 e 220 euro al mese, con zero costi di manutenzione ordinaria per i primi 3 anni o 45.000 km. Offerta valida fino al 31 agosto 2025 per vetture in pronta consegna, in caso di permuta e sottoscrizione di finanziamento Skoda Clever Value ed Extended Warranty. Maggiori informazioni qui.

