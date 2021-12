Andare in Svizzera in auto: regole Covid inverno 2021-2022

State pensando di andare in Svizzera in auto? Leggete prima le regole Covid per l'inverno 2021-2022 con le indicazioni da seguire e rispettare

Si può andare in Svizzera in auto senza violare le regole anti Covid? L’inverno 2021-2022 si sta approssimando con l’incognita della variante Omicron anche se per il momento le ospedalizzazioni continuano a rimanere gestibili. In questo periodo sia in Italia che in Svizzera non ci sono particolari restrizioni ai viaggi, per cui tanti italiani stanno pensando di trascorrere le imminenti festività nelle splendide località di montagna elvetiche. Tuttavia il Paese rossocrociato non fa parte dell’Unione Europea, dove per esempio il Green Pass è riconosciuto ovunque, e potrebbe avere delle regole tutte proprie per il transito ai confini. Meglio dunque riepilogare le norme per andare in Svizzera in macchina (aggiornate al 2 dicembre 2021).

ANDARE IN SVIZZERA IN AUTO DALL’ITALIA: NORME ANTI COVID PER L’INVERNO 2021 E 2022

È possibile andare in Svizzera in auto (o con qualunque altro mezzo) dall’Italia, senza alcuna limitazione, a condizione di presentare:

– un certificato che attesti il completamento del ciclo vaccinale;

– un certificato di guarigione da Covid-19.

La certificazione digitale Covid UE rilasciata in Italia (Green Pass) è pienamente riconosciuta in tutta la Confederazione Elvetica.

Invece chi non dispone del Green Pass o certificato analogo che attesti la vaccinazione o la guarigione dal Covid, può lo stesso entrare in Svizzera presentando l’esito negativo di un test molecolare PCR effettuato nelle 72 ore precedenti l’arrivo, oppure un test rapido antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti. Una volta entrati in Svizzera i viaggiatori muniti soltanto di tampone dovranno sottoporsi, a loro spese, a un ulteriore test in un lasso di tempo da 4 a 7 giorni dal loro ingresso, il cui risultato sarà trasmesso alle competenti autorità cantonali. Saranno effettuati dei controlli a campione per verificare l’effettuazione del nuovo test.

Ricordiamo che tutte le persone che entrano in Svizzera, vaccinate, guarite o con test negativo (quindi anche quelle con il Green Pass), hanno sempre l’obbligo di compilare il formulario ‘Passenger Locator Form – SwissPLF’ (al più presto 48 ore prima dell’ingresso nel Paese).

I minori di 16 anni sono esclusi da tutti gli obblighi di tampone ma sono anch’essi sottoposti agli eventuali obblighi di quarantena.

Allo stesso modo i frontalieri, coloro che attraversano la Svizzera senza fare sosta e coloro che, nell’ambito della loro attività professionale, trasportano dei viaggiatori o delle merci attraversando le frontiere, non hanno la necessità di effettuare il test e di compilare il PLF.

ANDARE IN SVIZZERA DALL’ITALIA: AGGIORNAMENTI PER LA VARIANTE OMICRON

A seguito della diffusione, anche in Europa, della potenzialmente pericolosa variante Omicron del Covid-19, dal 26 novembre 2021 sono state inasprite le regole d’ingresso in Svizzera per alcuni Stati esteri inclusi nell’elenco dei Paesi con una variante preoccupante. Le persone provenienti da questi Paesi (tra cui, per fortuna, NON c’è l’Italia), anche se vaccinate contro il Covid, sono sottoposte a rigide misure tra cui il tampone obbligatorio e la quarantena di 10 giorni. Maggiori informazioni qui.

L’elenco dei Paesi con una variante preoccupante include (ultimo aggiornamento del 30 novembre 2021): Angola, Australia, Belgio, Botswana, Canada, Danimarca, Egitto, Eswatini, Giappone, Hong Kong, Israele, Lesotho, Malawi, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Sudafrica, Zambia e Zimbabwe.

Prima di mettersi in viaggio per la Svizzera si consiglia comunque a tutti, italiani compresi, di visitare il sito ufficiale dell’Ufficio federale della Sanità Pubblica elvetica, consultabile qui, e di verificare i provvedimenti in vigore compilando il Travelcheck interattivo, che fornisce indicazioni specifiche e sempre aggiornate per ogni tipologia di viaggiatore.

TORNARE IN ITALIA DALLA SVIZZERA

Per tornare in Italia dopo aver soggiornato in Svizzera bisogna osservare le seguenti norme valide fino al 15 dicembre 2021, salvo proroga.

Per l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno o transito in Svizzera nei 14 giorni precedenti, è richiesta la compilazione di un formulario online di localizzazione o Digital Passenger Locator Form (dPLF). È inoltre obbligatorio presentare la Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) da cui risulti, alternativamente:

– l’avvenuta vaccinazione contro il Covid con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno 14 giorni;

– l’avvenuta guarigione dal Covid-19 con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito a infezione;

– l’effettuazione di un tampone rapido o molecolare, con esito negativo. Il test molecolare può essere effettuato nelle 72 ore precedenti l’arrivo in Italia, il test antigenico nelle 48 ore prima.

I bambini al di sotto dei 6 anni di età sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico, ma non dall’obbligo dell’isolamento, ove previsto. I minori di 18 anni sono invece esentati dall’obbligo di isolamento (ove previsto) solo nel caso in cui siano accompagnati da un adulto in possesso di Green Pass.

Nel caso in cui non sia possibile presentare il Green Pass, è comunque possibile rientrare in Italia. A condizione di sottoporsi a isolamento e sorveglianza per un periodo di 5 giorni, presso l’abitazione o la dimora, informando il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio. Al termine dell’isolamento sarà necessario effettuare un test molecolare o antigenico.

Sono previste deroghe ed eccezioni a tali obblighi.