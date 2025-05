Aeroporto Catania: voli deviati per il forte vento, la situazione

Nella giornata di venerdì 30 maggio 2025 l’aeroporto di Catania è interessato da fenomeni di wind shear che richiedono modifiche alla circolazione aerea. In particolare alcuni voli in arrivo verso lo scalo catanese sono stati deviati sugli altri aeroporti siciliani di Palermo e Comiso, con la situazione che attualmente non sembra ancora completamente rientrata e che anzi potrebbe cambiare ulteriormente nelle prossime ore a seconda delle condizioni del vento.

WIND SHEAR SULL’AEROPORTO DI CATANIA: VOLI A RISCHIO

Il forte vento che oggi sta sferzando la città di Catania e che ha già provocato un grave incidente al porto, per fortuna senza conseguenze fatali, sta impattando anche sulla normale circolazione aerea causando la deviazione verso altri scali di alcuni voli in arrivo.

Le raffiche hanno infatti originato il cosiddetto wind shear, un fenomeno atmosferico che consiste in una variazione improvvisa del vento in intensità e direzione. Si tratta di un fenomeno particolarmente noto in meteorologia aeronautica in quanto pericoloso in prossimità degli aeroporti durante la fase di atterraggio, poiché inganna il pilota sul corretto assetto/velocità di discesa che il velivolo deve mantenere, portando così, in alcuni casi, ad atterraggi rischiosi e a possibili incidenti.

VOLI IN ARRIVO AEROPORTO DI CATANIA 30 MAGGIO 2025: LA SITUAZIONE

Poiché non si può correre il minimo rischio, alcuni voli in arrivo all’aeroporto di Catania il 30 maggio 2025 sono stati deviati sugli altri scali siciliani di Palermo e Comiso. In particolare al momento risultano deviati a Palermo i seguenti voli:

FR04066 Madrid – Catania atteso alle 12:25.

FR00395 Malta – Catania atteso alle 14:00.

FR04861 Roma Fiumicino – Catania atteso alle 14:20.

EC04571 Parigi CDG – Catania atteso alle 14:22.

FR02708 Trieste – Catania atteso alle 16:00.

Questi invece i voli deviati su Comiso:

U202491 Londra Luton – Catania atteso alle 12:20 (già ripartito per Catania).

W406550 Verona – Catania atteso alle 15:05.

Ovviamente queste deviazioni possono impattare anche sui voli in partenza per la destinazione inversa.

Ai passeggeri in procinto di mettersi in viaggio, si consiglia dunque di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea di riferimento PRIMA di recarsi in aeroporto.

Aggiornamenti in tempo reale sui voli sono disponibili sul sito web dell’aeroporto di Catania e sui relativi canali social (Facebook, X, Instagram). Cliccando sui seguenti link è possibile verificare lo stato dei voli in partenza e in arrivo:

I seguenti voli ex #Catania deviano su #aeroporto di #Palermo:

FR4066 MAD/CTA 12.25

FR0395 MLA/CTA 14:00

FR4861 FCO/CTA 14:20

EC4571 CDG/CTA 14:22 — Aeroporto di Palermo (@AeroportoPa) May 30, 2025

VOLI DEVIATI AEROPORTO DI CATANIA: COME VERIFICARE

Qualora dovessero verificarsi ulteriori deviazioni nella giornata del 30 maggio 2025, tutte le compagnie aeree che volano su Catania invitano i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto, come peraltro suggerito dallo stesso scalo. Per effettuare queste verifiche cliccare sui seguenti link: