Aeroporto Catania: ritardi e cancellazioni per la cenere dell’Etna

Ancora disagi per i viaggiatori in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania: dopo i problemi verificatisi il 4 e 5 luglio per una copiosa ricaduta di cenere vulcanica sulle piste, nella giornata di giovedì 11 luglio 2024 si stanno riscontrando nuovi ritardi e cancellazioni sempre a causa dell’attività dell’Etna. Alcuni voli vengono inoltre dirottati verso gli aeroporti limitrofi (limitrofi per modo di dire, visto che lo scalo di Punta Raisi a Palermo è distante quasi 240 km dal capoluogo etneo). Continua a leggere per conoscere gli ultimissimi aggiornamenti.

Aggiornamento dell’11 luglio 2024 con l’elenco dei voli in partenza o in arrivo all’aeroporto di Catania in ritardo, cancellati o dirottati.

VOLI AEROPORTO DI CATANIA 11 LUGLIO 2024: LA SITUAZIONE

Dalle mezzanotte dell’11 luglio l’INGV, osservatorio etneo di Catania, sta osservando un graduale incremento dell’attività stromboliana a carico del cratere Voragine dell’Etna, che era ripresa nel pomeriggio del 10. Il modello previsionale della dispersione dell’eventuale nube eruttiva indica una direzione sud, e infatti l’attività sta producendo delle emissioni di cenere che si disperdono proprio in quella direzione. Pur trovandosi sulla traiettoria della nube eruttiva, l’aeroporto Bellini di Catania-Fontanarossa ha mantenuto aperti i collegamenti aerei comunicando tuttavia l’alta probabilità di modifiche, cancellazioni, ritardi ed eventuali dirottamenti verso gli altri scali siciliani, a cominciare da quello di Palermo.

La direzione dell’aeroporto invita pertanto i passeggeri a contattare le compagnie aeree per verificare il proprio volo.

⚠️ETNA: In seguito all’attività eruttiva notturna è stato disposto il ripristino dei regolari collegamenti. Tuttavia, nella giornata di oggi potrebbero verificarsi ritardi e cancellazioni. I passeggeri sono pregati di contattare le compagnie aeree per verificare il proprio volo. pic.twitter.com/kekbQfPDiY — Aeroporto di Catania (@CTAairport) July 11, 2024

Anche il profilo X dell'aeroporto di Palermo sta aggiornando sui voli dirottati dallo scalo catanese.



AEROPORTO DI CATANIA: CONTROLLA LO STATO DEI VOLI

A seguito dei ritardi e delle cancellazioni che si stanno verificando nella giornata dell’11 luglio 2024, tutte le compagnie aeree che volano su Catania invitano i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto, come peraltro suggerito dallo stesso scalo. Per effettuare queste verifiche cliccare sui seguenti link: