Aeroporto Catania chiuso per la cenere dell’Etna: quando riapre?

Disagio totale per i viaggiatori in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania, chiuso a tempo indeterminato a causa di una copiosa ricaduta di cenere vulcanica sulle piste. I problemi sono iniziati nel tardo pomeriggio di giovedì 4 luglio e proseguono nella mattinata di venerdì 5 luglio 2024, con voli sospesi, cancellati oppure dirottati verso gli aeroporti limitrofi (limitrofi per modo di dire, visto che lo scalo di Punta Raisi a Palermo è distante quasi 240 km dal capoluogo etneo). Ma quando riapre l’aeroporto di Catania? Continua a leggere per conoscere gli ultimi aggiornamenti.

VOLI SOSPESI AEROPORTO DI CATANIA: LA SITUAZIONE

Pochi minuti fa la direzione dell’aeroporto Bellini di Catania-Fontanarossa ha comunicato che a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, l’Unità di crisi ha disposto la chiusura dei settori di spazio aereo B2 e B3. Nel contempo la pista risulta inagibile a causa di una copiosa ricaduta di cenere vulcanica sul campo e pertanto, sono sospesi sia gli arrivi che le partenze.

Le operazioni di volo riprenderanno solo ad avvenuta rimozione della cenere vulcanica dalle pavimentazioni interessate dalla movimentazione degli aeromobili. Al momento si stima che le attività di volo potranno riprendere alle ore 15:00 del 5 luglio 2024, ma si tratta di un orario da prendere con le pinze e che necessita di ulteriori conferme a seconda di come evolverà l’attività eruttiva del vulcano.

La direzione dell’aeroporto ha pertanto consigliato ai passeggeri di non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo.

Controlla gli aggiornamenti del profilo X (ex Twitter) dell’aeroporto di Catania per le ultime novità.

La pista di #CTAairport è inagibile causa ricaduta di cenere vulcanica: sono sospesi sia gli arrivi che le partenze. Al momento si stima che le attività di volo potranno riprendere alle ore 15:00. Non recatevi in aeroporto senza aver verificato lo stato del vostro volo — Aeroporto di Catania (@CTAairport) July 5, 2024

AEROPORTO DI CATANIA CHIUSO: CONTROLLA LO STATO DEI VOLI

A seguito della sospensione dei voli, tutte le compagnie aeree che volano su Catania invitano i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto, come peraltro consigliato dallo stesso scalo. Per effettuare queste verifiche clicca sui seguenti link:

Lista Voli in Partenza e in Arrivo aeroporto di Catania

Info Voli ITA Airways

Ultimi aggiornamenti di viaggio Ryanair

Informazioni arrivi e partenze EasyJet

Stato dei voli Volotea.

SCIOPERO 5 LUGLIO 2024 DEI VOLI: UN’ULTERIORE COMPLICAZIONE

A complicare ulteriormente le cose nella giornata di venerdì 5 luglio 2024 ci sono pure gli scioperi locali di 4 ore (dalle 13:00-17.00) del personale ENAV e GH dell’aeroporto di Venezia e delle società del settore Handling degli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa e Bologna, che possono interessare indirettamente anche altri scali, compreso quello di Catania. Ad esempio ITA Airways si è vista costretta a cancellare 24 voli nazionali previsti il 5 luglio, e anche Ryanair ha dovuto cancellare un piccolo numero di voli da o per questi aeroporti e ad apportare modifiche di orario a un piccolo numero di altri. Il consiglio è sempre quello di controllare lo stato del proprio volo prima di raggiungere lo scalo.

Follow @x