Aeroporto Bergamo, voli sospesi il 1° ottobre: quando riapre?

Dalla mattina del 1° ottobre 2024 ci sono grossi disagi all’aeroporto di Bergamo – Orio al Serio con voli sospesi almeno fino al primo pomeriggio. SACBO, la società che gestisce lo scalo lombardo, ha comunicato infatti che, a causa di un aeromobile fermo in pista per problemi tecnici, l’operatività è completamente bloccata. I voli in partenza sono ritardati e i voli in arrivo potranno subire dirottamenti o cancellazioni, fino alla riapertura.

VOLI SOSPESI ALL’AEROPORTO DI BERGAMO: LA SITUAZIONE

Ma cos’è successo di preciso? Un aereo della compagnia low cost Ryanair proveniente da Barcellona è fermo da stamane sulla pista dell’aeroporto di Bergamo a causa dello scoppio di uno pneumatico. Lo scoppio è avvenuto verso le ore 8:00, poco dopo l’atterraggio. Per fortuna nessuno dei passeggeri che si trovavano a bordo è rimasto ferito. Tuttavia, in attesa della rimozione dell’aereo, i voli in partenza da Bergamo – Orio al Serio sono stati sospesi, mentre quelli in arrivo sono stati indirizzati verso altri aeroporti, in particolare Milano Malpensa, cancellati o differiti.

SACBO ha annunciato che l’aeroporto dovrebbe tornare operativo entro le ore 14:00.

Controlla gli aggiornamenti del profilo X (ex Twitter) dell’aeroporto di Bergamo per le ultime novità:

SACBO comunica che, a causa di un aeromobile fermo in pista per problemi tecnici, l’operatività è sospesa. I voli in partenza sono ritardati e i voli in arrivo potranno subire dirottamenti o cancellazioni, fino alla riapertura. pic.twitter.com/sC8vGC039B — MilanBergamoAirport (@MilanBergamoBGY) October 1, 2024

COSA FARE SE IL VOLO DA O PER BERGAMO È STATO CANCELLATO

Tutte le compagnie aeree che volano su Milano Bergamo raccomandano fortemente di rimanere aggiornati sullo stato del proprio volo, consultando costantemente i canali ufficiali della compagnia stessa (sito, app, social, email, sms, ecc.) o la sezione Voli in tempo reale del sito dell’aeroporto.

In caso di annullamento del volo, si consiglia vivamente di sfruttare le procedure di riprotezione online messe a disposizione dalle compagnie aeree, agevolando in tal modo la ricerca delle soluzioni di viaggio disponibili. Normalmente in questi casi è possibile modificare gratuitamente la prenotazione o richiedere il rimborso accedendo, attraverso l’account di registrazione, alla sezione web dedicata della compagnia aerea di riferimento, oppure contattando il call center del vettore. I rimborsi non sono effettuabili in aeroporto, ma saranno riaccreditati unicamente tramite il metodo di pagamento effettuato per la prenotazione.