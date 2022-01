Convertire patente marocchina in Italia 2022: come fare

Hai bisogno di convertire la patente marocchina in Italia? Scopri come fare, la procedura aggiornata al 2022 e i costi necessari

In Italia vivono più di 400.000 marocchini regolarmente residenti (si tratta della terza comunità straniera dopo rumeni e albanesi) ed è quindi normale che ci siano moltissime richieste di conversione di patenti conseguite in Marocco. Procedura che per fortuna è possibile grazie all’accordo di reciprocità tra i due Stati, se si rispettano determinati requisiti. Vediamo pertanto come convertire una patente marocchina in Italia nel 2022.

CONVERSIONE DI UNA PATENTE EXTRA-UE IN ITALIA

Ricordiamo che secondo la legge i titolari di una patente extra-UE possono guidare in Italia con il documento d’origine fino a un anno dall’acquisizione della residenza nel nostro Paese. Trascorso questo periodo, per continuare a condurre veicoli sul territorio italiano devono prendere la nostra patente, sostenendo l’esame di teoria e di pratica, oppure convertire la patente d’origine in italiana. Questa seconda opzione è però possibile solo se il Paese straniero in questione ha stipulato un accordo di reciprocità con l’Italia, come ha fatto appunto il Marocco. Ricordiamo però che non possono mai essere convertite le patenti ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.

PATENTE MAROCCO CONVERTIBILE IN ITALIA: I REQUISITI

Per ottenere la conversione della patente marocchina in patente italiana bisogna essere residenti in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda. Ed è necessario che la patente del Marocco sia stata conseguita prima di prendere la residenza in Italia. In assenza di questi requisiti si dovranno effettuare gli esami di teoria e di pratica per avere la patente italiana.

In Marocco vige una norma secondo cui in seguito al superamento dell’esame di teoria e di guida si ottiene una patente provvisoria che diventa definitiva dopo due anni (fino al 2010 era un anno). Il documento ha validità di 10 anni dal rilascio, tuttavia può essere convertito in Italia solo quando diventa definitivo, ossia trascorsi almeno due anni dal conseguimento. Ovviamente, in ottemperanza alla regola generale, affinché la patente marocchina risulti convertibile occorre che la residenza in Italia sia stata presa dopo che la patente è diventata definitiva.

Importante: sono convertibili esclusivamente le patenti marocchine in formato card (tipo carta di credito) di colore rosa, che sono rilasciate dal 2016.

CONVERTIRE PATENTE MAROCCHINA IN ITALIA NEL 2022: PROCEDURA E COSTI

Nel 2022 per convertire una patente marocchina in Italia si deve presentare domanda in Motorizzazione (personalmente o tramite un’agenzia di pratiche auto, pagando i costi del servizio) allegando la seguente documentazione:

– domanda redatta su modello TT 2112 (scarica qui), compilato e firmato;

– attestazione dei versamenti di 10,20 euro su bollettino postale 9001 e di 32,00 euro su bollettino postale 4028, da incollare negli appositi spazi sul modulo della richiesta;

– dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta su apposito modulo (qui fac-simile) con l’indicazione dell’attuale residenza e della data e del luogo di prima acquisizione della residenza in Italia, specificando il Paese estero di provenienza (Marocco);

– certificato medico in bollo con foto (con data non anteriore a tre mesi) rilasciato dall’Ufficiale Medico Sanitario, e fotocopia dello stesso;

– in caso di richiesta di conversione di patenti marocchine valide per le categorie C e D (categoria B, invece , solo nel caso in cui il titolare abbia superato i 65 anni) occorre allegare un apposito certificato e la sua traduzione;

– due foto-tessera (di cui una autenticata) su fondo chiaro, recenti, nitide, identiche e a capo scoperto (tranne nei casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi). L’autentica della foto può essere richiesta anche allo sportello della Motorizzazione all’atto della presentazione della pratica;

– patente marocchina in corso di validità in originale e una fotocopia completa della stessa;

– traduzione integrale e giurata della patente di guida marocchina;

– per i cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno o carta di soggiorno (più fotocopia), da mostrare alla presentazione della richiesta e al momento del ritiro della patente. In assenza valgono le ricevute postali attestanti l’istanza di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, allegando la fotocopia del permesso di soggiorno scaduto;

– fotocopia fronte-retro della carta d’identità e del codice fiscale.